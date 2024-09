Les Oscars, « SNL » et Billy Joel Special remportent les Creative Arts Emmy Awards

L’édition 2024 des Oscars a remporté le prix du meilleur programme de variété (en direct) lors de la première soirée des Creative Arts Emmys. C’est la première fois que les Oscars remportent l’Emmy du meilleur programme de variété depuis 1991, année où ils avaient remporté dans une catégorie précédente, celle du meilleur programme de variété, de musique ou de comédie. Avant cela, les Oscars avaient remporté le prix du meilleur programme en 1979 et 1988.

En remportant une émission de variétés exceptionnelle (en direct), les Oscars ont prévalu sur Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII d’Apple Music avec Usher, Le meilleur rôti de tous les temps : Tom Brady et les dernières éditions des Grammys et des Tonys.

Raj Kapoor, Molly McNearney et Katy Mullan ont été les producteurs exécutifs des Oscars. Jimmy Kimmel a animé la cérémonie pour la quatrième fois.

Les Creative Arts Emmy Awards se déroulent sur deux soirées consécutives au Peacock Theater de LA Live in, dans le centre-ville de Los Angeles. La première cérémonie, samedi 7 septembre, était consacrée aux programmes non scénarisés et aux documentaires. La cérémonie de dimanche sera consacrée aux programmes scénarisés.

Rickey Minor a remporté le prix de la direction musicale exceptionnelle pour son travail sur les Oscars. C’est sa troisième victoire dans cette catégorie, après celle de Monter sur scène : la musique afro-américaine et les histoires qui ont changé l’Amérique (2017) et les Kennedy Center Honors (2020). La victoire de cette année a été un exploit particulier car Minor était en compétition avec lui-même. Il a également été nominé pour son travail sur The 46th Kennedy Center Honors.

Les Oscars ont remporté deux autres Creative Arts Emmys : la meilleure mise en scène pour Hamish Hamilton et la meilleure conception de production pour une émission de variétés. Ces quatre prix portent à 61 le nombre total d’Emmy Awards remportés par les Oscars. (La cérémonie était connue sous le nom d’Academy Awards jusqu’en 2012, date à laquelle le nom a été officiellement changé pour celui des Oscars, plus convivial pour les fans.)

Samedi soir en direct a été le grand gagnant de la première soirée des Creative Arts Emmys avec six victoires. Cela porte le nombre de victoires aux Primetime Emmy de l’émission à 102, le record pour une série. Ce décompte comprend l’intronisation de la distribution originale au Temple de la renommée de l’Académie de télévision en 2017. L’émission, qui s’appelait Le samedi soir de NBC après avoir remporté ses cinq premiers Emmys, la série devrait lancer sa 50e saison cet automne.

Les victoires de l’émission ont toutes été remportées dans des catégories techniques : réalisation, conception et direction de l’éclairage, direction technique et travail de caméra, conception de la production, coiffure et maquillage.

Le samouraï aux yeux bleus, Jim Henson, l’homme des idées et Les Oscars chacun a remporté quatre prix samedi. Billy Joel – The 100th en concert au Madison Square Garden et Bienvenue à Wrexham chacun en a gagné trois. État des filles et L’amour dans le spectre chacun en a gagné deux.

L’émission spéciale de Billy Joel a remporté trois prix techniques : mixage sonore, conception et direction de l’éclairage, direction technique et travail de caméra. Mais elle a perdu le prix le plus prestigieux de sa catégorie, celui de la meilleure émission de variétés (préenregistrée) au profit de Dick Van Dyke : 98 ans de magieC’est la deuxième année consécutive que ce prix est décerné à une émission célébrant une légende de la télévision âgée de 90 ans. Carol Burnett : 90 ans de rire et d’amour gagné l’année dernière.

En tant que producteur exécutif/interprète de l’émission spéciale MSG, Joel aurait remporté son premier Primetime Emmy si l’émission avait gagné. Il a remporté cinq Grammy et un Tony.

Jim Henson : l’homme des idéesun programme Disney + sur le créateur de génie des Muppets, a remporté le prix du meilleur documentaire ou émission spéciale non fictionnelle, battant La plus grande soirée de la popsur la session d’enregistrement qui a produit « We Are the World », ainsi que des documents séparés sur les comédiens Steve Martin et Albert Brooks et l’événement Girl’s State.

David Fleming a remporté le prix de la composition musicale exceptionnelle pour une série documentaire ou un programme spécial (partition dramatique originale) pour son travail sur Jim Henson, l’homme des idées. C’est son premier Primetime Emmy. Les autres prix décernés à l’émission étaient le meilleur montage sonore pour un programme de non-fiction ou de téléréalité et le meilleur montage photo pour un programme de non-fiction.

Henson, décédé en 1990 à l’âge de 53 ans, a remporté cinq Grammy Awards et trois Primetime Emmy Awards. Il a également été intronisé au TV Academy Hall of Fame en 1987.

Les Beach Boys sur Disney + a remporté le prix du mixage sonore exceptionnel pour un programme non fictionnel.

La Voix a remporté le prix du montage d’images exceptionnel pour une émission de téléréalité ou de compétition structurée.

Maya Rudolph a remporté le prix de la meilleure performance vocale pour son rôle de Connie, la monstre hormonale, dans la série télévisée Netflix Grande boucheIl s’agit de son sixième Primetime Emmy, son quatrième dans cette catégorie. La mère de Rudolph, la regrettée Minnie Riperton, a dominé le Billboard Hot 100 en 1975 avec « Lovin’ You » et a reçu deux nominations aux Grammy.

Alan Cumming, animateur de Les traîtresa remporté le prix de l’animateur exceptionnel pour une émission de téléréalité/compétition, battant Ru Paul Charles, animateur de Course de dragsters de RuPaulqui avait remporté les huit dernières années consécutives. Cumming a remporté un Tony du meilleur acteur dans une comédie musicale en 1998 pour son rôle de présentateur dans un redémarrage de CabaretIl a décroché un deuxième Tony en 2022 en tant que l’un des producteurs du peloton d’A Strange Loop.

Péril! a remporté le prix du meilleur jeu télévisé pour la deuxième année consécutive, mais Ken Jennings, l’animateur de l’émission (et le candidat avec la plus longue séquence de victoires), a perdu le prix du meilleur animateur de jeu télévisé au profit de Pat Sajak, qui a récemment conclu une série de 40 ans en tant qu’animateur de cette émission.

Le bassin aux requins a remporté le prix de la meilleure émission de télé-réalité structurée pour la cinquième fois au total. Il a battu Œil étrangequi avait remporté les six dernières années consécutives. Ces deux émissions sont les plus grandes gagnantes de l’histoire de la catégorie.

Une présentation modifiée des récompenses des deux soirées des Creative Arts Emmys sera diffusée le samedi 14 septembre à 20h00 PT sur FXX. Par la suite, le programme sera disponible en streaming sur Hulu du dimanche 15 septembre au mercredi 9 octobre.

La 76e cérémonie des Emmy Awards sera diffusée en direct depuis le Peacock Theatre le dimanche 15 septembre, de 20h à 23h HE/17h à 20h HP sur ABC. La diffusion sera disponible en streaming le lendemain sur Hulu.