Promising Young Woman, Sound Of Metal, Nomadland – vous avez sans doute entendu beaucoup de bruit à propos de ces films à l’approche de la plus grande nuit d’Hollywood de l’année.

Cependant, les cinémas étant fermés pendant la majorité des 12 derniers mois en raison de COVID-19[feminine restrictions de verrouillage, de nombreuses dates de sortie ont été repoussées – donc beaucoup de films en lice pour le Oscars et BAFTA n’ont pas encore été publiés au Royaume-Uni.

L’éligibilité aux récompenses étant assouplie pour 2021, les films n’ont pas besoin d’avoir suivi le calendrier de sortie habituel dans les cinémas, ce qui signifie que beaucoup vont directement au streaming. Vous pouvez déjà en regarder dans le confort de votre canapé, mais vous devrez peut-être attendre un peu pour en voir d’autres.

Voici où et quand vous pourrez voir les plus grands prétendants aux Oscars et aux BAFTA de cette année.

Nomadland

Mettant en vedette Frances McDormand dans le rôle d’une femme de 60 ans qui part en road trip après avoir perdu son emploi dans la Grande Récession, il s’agit d’une exploration de l’Ouest américain rarement représentée par Hollywood et a déjà ramassé plusieurs gongs jusqu’à présent pendant la saison des récompenses. Il a reçu six Oscars et sept BAFTA – dont le meilleur film, la meilleure actrice pour le double vainqueur McDormand et le meilleur réalisateur pour Chloe Zhao, pour les deux cérémonies.

Regardez: Sur Disney + à partir du 30 avril et les cinémas à leur réouverture (17 mai à confirmer)

Jeune femme prometteuse

Un conte de vengeance mettant en vedette l’actrice britannique Carey Mulligan dans le rôle de Cassie, une femme qui mène une double vie la nuit pour redresser les torts du passé. Il est en place pour six BAFTA et cinq Oscars, avec une nomination record aux Oscars pour l’écrivain et réalisateur Emerald Fennell, qui devient la première femme britannique à être nominée dans la catégorie réalisation.

Regardez: Sur Sky Cinema et NOW TV à partir du 16 avril

Son de métal

Pour six Oscars et quatre BAFTA, Sound Of Metal met en vedette l’acteur anglo-pakistanais Riz Ahmed en tant que batteur punk-metal et ancien toxicomane qui perd très brusquement l’audition et suit son voyage en essayant de trouver l’acceptation. Paul Raci, dont les parents étaient tous deux sourds, co-vedette en tant que chef vétéran d’un centre d’aide aux sourds-toxicomanes.

Regardez: Amazon Prime Video à partir du 12 avril et les cinémas à leur réouverture (17 mai à confirmer)

Le père

Mettant en vedette les poids lourds britanniques Sir Anthony Hopkins et Olivia Colman en tant que père et fille aux prises avec sa démence, The Father est nominé pour six Oscars et BAFTA, dont le meilleur acteur et la meilleure actrice de soutien aux Oscars, et le meilleur film des deux.

Regardez: Dans les cinémas, tant qu’ils sont ouverts, à partir du 11 juin

Mank

Hollywood aime un film sur lui-même, ce qui explique probablement pourquoi Mank est le favori des Oscars avec 10 nominations. Avec Gary Oldman dans le rôle du critique social et scénariste alcoolique Herman J Mankiewicz, c’est une image en noir et blanc de l’âge d’or de La La Land, racontant l’histoire de l’écriture de Citizen Kane.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Judas et le Messie noir

En lice pour cinq Oscars et quatre BAFTA, Judas And The Black Messiah raconte l’histoire du militant des droits civiques et vice-président des Black Panther Fred Hampton – une histoire qui a été peu connue jusqu’à présent, La cinéaste Shaka King a déclaré à Sky News dans une interview, « parce que cela contredirait tout ce que l’Amérique représente ».

Regardez: Maintenant sur diverses plateformes de vidéo à la demande (VOD)

Minari

C’est l’histoire d’une famille sud-coréenne poursuivant le rêve américain, qui a fondé une ferme dans l’Arkansas des années 1980. Il a reçu six hochements de tête aux Oscars et aux BAFTA chacun, dont celui du meilleur réalisateur des deux pour Lee Isaac Chung.

Regardez: Sur minari.film à partir du 2 avril

Le procès du Chicago 7

Drame juridique historique mettant en vedette une distribution d’ensemble comprenant Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Yaha Abdul-Mateen II et Mark Rylance, le film suit le Chicago 7, un groupe de manifestants anti-guerre du Vietnam accusés de complot et de franchissement des frontières de l’État. avec l’intention d’inciter à des émeutes à la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago. C’est en place pour cinq Oscars et trois BAFTA, dont le meilleur film pour les deux.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Le mauritanien

Un drame juridique basé sur les mémoires de 2015 Guantanamo Diary de Mohamedou Ould Salahi, sur ses expériences de détention sans inculpation pendant 14 ans. Le film a raté un clin d’œil aux Oscars mais est en lice pour le meilleur film aux BAFTA, et Jodie Foster a déjà choisi la meilleure actrice de soutien Golden Globe.

Regardez: Sur Amazon Prime Video à partir du 1er avril

Rochers

L’histoire des BAFTA, ce film britannique sur le passage à l’âge adulte mettant en vedette un groupe de jeunes femmes qui n’avaient jamais joué auparavant, qui est également réalisé et produit par des femmes, à égalité avec Nomadland pour le plus grand nombre de nominations – y compris l’actrice principale pour Bukky Bakray, l’actrice de soutien pour Kosar Ali, un film britannique exceptionnel et la meilleure réalisatrice pour Sarah Gavron.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Morceaux d’une femme

Vanessa Kirby incarne Martha, une future mère dont la vie est irrévocablement changée lorsqu’un accouchement à domicile se termine par une tragédie inimaginable, dans une histoire brûlante d’une femme apprenant à vivre avec sa perte. Kirby a été nominée pour la meilleure actrice aux BAFTA et aux Oscars.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Fond noir de Ma Rainey

Le dernier film de Chadwick Boseman réalisé avant sa mort raconte l’histoire d’une session d’enregistrement dans l’après-midi dans les années 1920 à Chicago, alors qu’un groupe de musiciens attend l’artiste pionnier, la légendaire Mother of the Blues, Ma Rainey (Viola Davis). Boseman joue le joueur de cornet ambitieux Levee et est nominé à titre posthume pour le meilleur acteur aux BAFTA et aux Oscars. Davis, qui a décrit Boseman comme « un acteur de personnage piégé dans le corps d’un homme de premier plan », est également en lice pour la meilleure actrice aux Oscars.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Un autre tour

Une tragicomédie danoise avec Mads Mikkelsen, Another Round est l’histoire de quatre amis, tous enseignants, qui testent une théorie selon laquelle ils amélioreront leur vie en maintenant un niveau constant d’alcool dans leur sang. Thomas Vinterberg est nominé pour le meilleur réalisateur aux Oscars, et le film est également présélectionné pour le meilleur long métrage international. Aux BAFTA, il est en lice pour quatre prix – dont celui du meilleur acteur pour Mikkelsen.

Regardez: Dans les cinémas, tant qu’ils sont ouverts, le 25 juin

Le tigre blanc

Basé sur le best-seller du New York Times et le roman lauréat du prix Man Booker en 2008, Le tigre blanc raconte l’histoire de Balram Halwai (joué par le nouveau venu Adarsh ​​Gourav), qui raconte son ascension humoristique mais sombre de pauvre villageois à entrepreneur prospère dans l’Inde moderne. Il a été nominé pour le scénario le mieux adapté aux Oscars et aux BAFTA, tandis que Gourav est également en lice pour le meilleur acteur aux BAFTA.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Da 5 sangs

Réalisé par Spike Lee, c’est l’histoire de quatre vétérans afro-américains qui retournent au Vietnam, à la recherche des restes de leur chef d’escouade déchu (un autre rôle pour feu Boseman) et de la promesse d’un trésor enterré. Il est nominé pour la meilleure partition originale aux Oscars, tandis que Clarke Peters est en lice pour le meilleur acteur de soutien aux BAFTA.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Hillbilly Elegy

Basé sur un mémoire à succès sur une famille des Appalaches et les problèmes sociaux auxquels ils ont été confrontés à Middletown, Ohio, Hillbilly Elegy voit Glenn Close et Amy Adams faire équipe pour jouer le vrai couple mère-fille « Mamaw » et Beverley. Close, qui a maintenant été nominée huit fois pour un Oscar mais qui n’a jamais gagné, est présélectionnée dans la catégorie meilleure actrice de soutien.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Film suivant Borat

Le journaliste Borat Sagdiyev est de retour – et cette fois, il a une fille, Tutar (Maria Bakalova). Même si vous ne l’avez pas encore vu, vous connaissez probablement déjà la scène désormais tristement célèbre avec l’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani. Bakalova est nominée pour la meilleure actrice de soutien aux Oscars et aux BAFTA, et le film est également en lice pour le scénario le mieux adapté aux Oscars.

Regardez: Maintenant sur Amazon Prime Video

Âme

Après avoir décroché le concert de sa vie, un pianiste de jazz new-yorkais se retrouve soudain pris au piège dans une terre étrange entre la Terre et l’au-delà. Mettant en vedette les voix de Jamie Foxx, Tina Fey et Graham Norton, il est nominé pour trois Oscars et BAFTA, dont le meilleur film d’animation et les prix pour sa musique et son son.

Regardez: Sur Disney + maintenant

Les États-Unis vs Billie Holiday

Dans son premier rôle d’acteur, chanteuse Andra Day joue le rôle de la légendaire Billie Holiday, l’un des plus grands musiciens de jazz de tous les temps – et a remporté un Golden Globe et a été nominé pour un Oscar, rien de moins. Le film raconte comment le gouvernement a ciblé Holiday dans les années 1940, visant finalement à l’empêcher de chanter sa ballade controversée, Strange Fruit.

Regardez: Sur Sky Cinema maintenant

Nouvelles du monde

Situé cinq ans après la fin de la guerre civile aux États-Unis, Tom Hanks incarne le vétéran capitaine Jefferson Kyle Kidd. Il déménage de ville en ville pour partager des histoires vraies du monde entier, mais finit par voyager avec Johanna (Helena Zengel), 10 ans. Bien que Hanks ne soit pas nominé cette fois-ci, le film est en lice pour plusieurs Oscars et BAFTA, y compris la meilleure cinématographie.

Regardez: Sur Netflix maintenant

Une nuit à Miami …

Regina King est déjà une actrice oscarisée, mais en 2020, elle a également fait ses débuts en tant que réalisatrice. One Night In Miami … est un récit fictif d’une nuit qui voit les icônes Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown se rassembler pour discuter de leurs rôles dans le mouvement des droits civiques et le bouleversement culturel des années 1960.

Regardez: Sur Amazon Prime Video maintenant

Sa maison

Horreur britannique vraiment originale, Sope Dirisu et Wunmi Mosaku jouent les réfugiés du Soudan du Sud, dont le nouveau départ en Angleterre prend une tournure terrifiante lorsque la maison dans laquelle ils sont obligés de rester prend un esprit démoniaque. Mosaku et le réalisateur Remi Weekes ont déjà remporté les gongs des British Independent Film Awards, et le film est également disponible pour trois BAFTA – meilleure actrice pour Mosaku, débuts exceptionnels pour Weekes et film britannique exceptionnel.

Regardez: Sur Netflix maintenant

La fouille

Avec Carey Mulligan et Ralph Fiennes, The Dig est un film archéologique révélant les trésors de Sutton Hoo – la découverte réelle d’un « bateau fantôme » anglo-saxon rempli de richesses, d’armes et d’armures dans le Suffolk en 1939 – au monde . Il est nominé pour cinq BAFTA, dont un film britannique exceptionnel.

Regardez: Sur Netflix maintenant

• La cérémonie des BAFTA de cette année aura lieu le dimanche 11 avril, tandis que les Oscars auront lieu pendant la nuit au Royaume-Uni le dimanche 25 avril.

Crédits photo: Searchlight Pictures, Amazon Studios, Focus Features, Lionsgate, Netflix, Warner Bros, Minari / Melissa Lukenbaugh / A24, AP, Paramount Pictures Corporation / Sky UK, Altitude, STX, Disney +