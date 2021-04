Voyez ce qui se passe lorsque la diversité et l’inclusion ne sont pas que des mots, mais des actions?

Lors de la 93e cérémonie des Oscars de dimanche, Chloé Zhao est devenue la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur, pour « Nomadland » (qui a également remporté le prix du meilleur film). Daniel Kaluuya (« Judas et le Messie noir ») et Yuh-Jung Youn (« Minari ») ont remporté les courses d’acteurs de soutien. Mia Neal et Jamika Wilson sont devenues les premières femmes noires à gagner en maquillage et en coiffure, pour «Ma Rainey’s Black Bottom».

Ces victoires ont rendu les récompenses majeures en fin de soirée d’autant plus choquantes: les meilleures races d’acteurs et d’actrices ne sont pas allées aux acteurs de couleur auxquels de nombreux pronostiqueurs s’attendaient: Chadwick Boseman et Viola Davis, pour «Ma Rainey’s Black Bottom». Au lieu de cela, ils sont allés voir Anthony Hopkins pour «The Father» et Frances McDormand pour «Nomadland».

Hollywood s’efforce de corriger ses antécédents en matière d’inclusion. L’émotion dans les discours des Oscars de dimanche soir a indiqué à quel point les victoires peuvent avoir un impact sur les communautés représentées par divers gagnants, à quel point ils peuvent être passionnants à regarder – et à quel point il peut être dévastateur pour eux de rater une fois de plus.

Il est facile de voir une liste de nominés et de gagnants et de s’émerveiller (ou de se moquer de) la diversité. Mais il est plus important d’écouter les paroles de voix sous-représentées quand on leur donne la chance de tenir la statue dorée tant convoitée.

Daniel Kaluuya, qui a remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour son rôle de Fred Hampton, le président du chapitre de l’Illinois du Black Panther Party dans «Judas», s’est assuré de remercier l’homme qu’il jouait, qui a été assassiné en 1969. «Merci pour votre lumière . … Merci beaucoup de me montrer moi-même », dit-il.

Au cas où vous auriez tout manqué:Oscars 2021: Anthony Hopkins choque en tant que meilleur acteur, « Nomadland » remporte le meilleur film

Zhao a parlé de son enfance en Chine lors de son discours de remerciement et de la façon dont elle continue quand les choses se compliquent. Elle se souvient d’un jeu auquel elle a joué avec son père. « Nous mémorisions des poèmes et des textes chinois classiques et nous les récitions ensemble et essayions de finir nos phrases », a-t-elle déclaré dans son discours.

Considérez également le discours d’acceptation de Neal pour « Ma Rainey’s Black Bottom », qui reconnaissait le plafond de verre qu’elle a brisé avec Wilson – et son espoir d’un avenir plus diversifié. « Je peux imaginer des femmes trans noires qui se tiennent ici, des sœurs asiatiques et nos sœurs latines et des femmes autochtones, et je sais qu’un jour ce ne sera pas inhabituel ou révolutionnaire, ce sera tout simplement normal », a-t-elle déclaré.

Et puis il y a eu Youn, qui nous a donné ce petit bijou au producteur exécutif du film (et au présentateur du prix)Brad Pitt: « M. Brad Pitt, enfin ravi de vous rencontrer! Où étiez-vous pendant le tournage? »

C’était une liste bienvenue de gagnants par rapport aux années précédentes pendant la majeure partie de la nuit – surtout depuis le fiasco #OscarsSoWhite de 2015 et 2016, lorsque les 20 nominés par intérim étaient blancs, sans parler des années de nominations snubs qui ont inspiré l’indignation. Mais un an – même si Davis et Boseman avaient gagné – n’est guère une preuve suffisante que Hollywood change ses habitudes pour de bon.

Les choix de l’Académie cette année ont indiqué que ses efforts de diversité dans les coulisses pourraient porter ses fruits, ce qu’elle préfigurait avec sa liste diversifiée de nominés: neuf des 20 nominés par intérim étaient des personnes de couleur. Le temps nous dira s’il s’agissait d’un événement ponctuel, étant donné que la pandémie de coronavirus a conduit les studios à refuser de plus gros films qui auraient pu rendre la concurrence plus rude pour les nominations.

La liste complète des gagnants:Lauréats des Oscars 2021: voir la liste complète des gagnants aux Oscars

L’académie du cinéma s’est efforcée de diversifier ses membres afin d’inclure davantage de femmes et de personnes de couleur. Mais il reste majoritairement blanc et masculin. En 2020, seulement 33% des membres actifs étaient des femmes (contre 25% en 2015) et 19% appartenaient à des communautés raciales ou ethniques sous-représentées (contre 10% en 2015).

Imaginez de nombreux autres discours que nous aurions pu entendre au fil des ans de la part de toutes sortes de personnes si elles avaient eu la possibilité d’agir, de produire, d’écrire et de diriger en premier lieu.

Et Hollywood perd toujours 10 milliards de dollars chaque année en raison de son manque de diversité, selon un récent rapport McKinsey.

Les personnes de couleur devant et derrière la caméra méritent votre attention. Les électeurs de l’Académie peuvent penser qu’ils peuvent se reposer sur leurs lauriers et ressentir moins de pression pour le groupe de candidats de l’année prochaine.

Mais ils auraient tort.

En savoir plus sur la victoire historique de Chloé Zhao:Chloé Zhao, 39 ans, est la première femme de couleur à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur pour « Nomadland »