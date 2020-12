Les Oscars 2021 se dérouleront en personne, a confirmé un porte-parole de l’événement étoilé.

Il semble que la liste A-list de l’année prochaine devra abandonner ses bas de pyjama pour ses robes glamour pour ce qui devrait être un événement télévisé en direct.

«La télédiffusion en personne des Oscars aura lieu», a déclaré un représentant de l’Académie et ABC à Variety.

Ils ont également confirmé que les producteurs avaient déjà examiné plusieurs options pour assurer la sécurité de la cohorte 2021.

«L’Académie a fait un tour d’horizon du Dolby [Theatre] récemment pour voir toutes les options multiples », a poursuivi le représentant.

La nouvelle intervient peu de temps après que les organisateurs de l’Académie des arts et des sciences du mouvement ont confirmé que les Oscars seraient repoussés de deux mois et se tiendraient le 25 avril 2021.







C’était la première fois en 93 ans que la cérémonie de remise des prix glamour était reportée.

Au cours de l’été, le président de l’Académie David Rubin et la PDG Dawn Hudson ont déclaré que cette décision avait été prise dans l’espoir de fournir aux cinéastes plus de flexibilité pour terminer et publier leurs projets.

«Depuis plus d’un siècle, les films ont joué un rôle important pour nous réconforter, nous inspirer et nous divertir dans les moments les plus sombres.

« Ils ont certainement cette année. »







Ils ont ajouté dans la déclaration: « Notre espoir, en prolongeant la période d’éligibilité et la date de nos récompenses, est de fournir la flexibilité dont les cinéastes ont besoin pour terminer et sortir leurs films sans être pénalisés pour quelque chose qui échappe au contrôle de quiconque. »

Si les Oscars 2021 ont lieu avec leur événement en personne, cela deviendra une bonne nouvelle pour une industrie du divertissement secouée par les effets de la pandémie.

Au cours de l’année dernière, un certain nombre d’événements très médiatisés ont été contraints d’apporter des changements dramatiques à la suite de la pandémie de coronavirus en cours.

En septembre, les Emmys se sont déroulés avec presque aucune audience, tandis que les BAFTA TV Awards de cette année ont vu les nominés se connecter à distance pour accepter leurs prix.







Les organisateurs de la remise des prix se sont déjà concentrés sur 2021.

Les Golden Globes de l’année prochaine ont déjà été repoussés le 28 février 2021, tandis que les Critics Choice Awards et les SAG Awards sont prévus pour mars.

Cependant, il reste à confirmer quelles procédures de sécurité seront mises en place pour plusieurs récompenses à venir.

