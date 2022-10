Les oscarisés Cotillard et Binoche se coupent les cheveux en solidarité avec les manifestants iraniens

Les acteurs oscarisés Marion Cotillard et Juliette Binoche, ainsi que d’autres stars françaises du cinéma et de la musique, se sont filmés en train de se couper des mèches de cheveux dans une vidéo postée mercredi en soutien aux manifestants en Iran.

Le soulèvement civil qui a duré des semaines a été déclenché par la mort de l’Iranienne de 22 ans Mahsa Amini, décédée en détention à la police des mœurs de la République islamique à la mi-septembre.

Amini a été arrêtée pour avoir prétendument porté son hijab de manière inappropriée, révélant trop de ses cheveux et violé le code vestimentaire strict du régime. Dans un acte de défiance, les manifestants se coupent les cheveux en solidarité avec la jeune femme.

“Pour la liberté”, a déclaré Binoche en se coupant une grosse poignée de cheveux sur le dessus de la tête avec une paire de ciseaux, avant de la brandir devant la caméra.

Pendant des semaines, des dizaines de villes à travers l’Iran ont été englouties par des manifestations critiquant le gouvernement. Les troubles en cours sont les plus soutenus du pays depuis plus d’une décennie, la mort d’Amini étant un catalyseur de la rage publique contre la répression politique, une économie en difficulté et l’isolement mondial.

Au moins 130 personnes sont mortes en Iran lors des violents affrontements entre autorités et manifestants, selon des groupes de défense des droits de l’homme.

Les manifestations se sont étendues aux universités et lycées iraniens, ainsi qu’à l’étranger dans des pays du monde entier, dont le Canada et la France.

“Leur courage et leur dignité nous obligent”

La vidéo de Cotillard, Binoche et des dizaines d’autres femmes coupant des mèches de cheveux, hashtagée HairForFreedom, a été publiée sur un compte Instagram appelé “soutienfemmesiran” – qui se traduit par “soutenir les femmes en Iran”.

“Ces femmes, ces hommes demandent notre soutien. Leur courage et leur dignité nous obligent”, a déclaré un post avec la vidéo. “Nous avons décidé de répondre à l’appel qui nous est lancé en coupant, nous aussi, certaines de ces serrures.”

“Mahsa Amini a été maltraitée par la police des mœurs jusqu’à la mort. Tout ce dont elle était accusée était de porter son voile de manière inappropriée. Elle est morte pour avoir exposé quelques mèches de cheveux”, lit-on dans le texte.

Certaines des autres femmes qui ont participé comprenaient les acteurs Isabelle Huppert, Charlotte Rampling et Charlotte Gainsbourg, qui a également été filmée en train de couper une mèche de cheveux de la tête de sa mère, la chanteuse Jane Birkin.

Manifestations très médiatisées, arrestations

D’autres manifestations très médiatisées ont eu lieu cette semaine. A Strasbourg, en France, une députée suédoise du Parlement européen a coupé sa queue de cheval lors d’une assemblée de l’Union européenne mardi soir.

“Jusqu’à ce que l’Iran soit libre, notre fureur sera plus grande que celle des oppresseurs. Tant que les femmes iraniennes ne seront pas libres, nous resterons à vos côtés”, a déclaré Abir Al-Sahlani, née en Irak, le voisin occidental de l’Iran.

REGARDER | Une députée européenne se coupe les cheveux : Un politicien suédois se coupe les cheveux en solidarité avec les manifestants iraniens Abir Al-Sahlani, membre suédoise du Parlement européen, a coupé sa queue de cheval lors d’un discours à l’Assemblée de l’UE, un acte de solidarité avec les manifestants anti-gouvernementaux en Iran après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était dans la police garde.

Alors qu’elle fléchissait les ciseaux, elle a dit : « Jin, Jiyan, Azadi » – un slogan kurde signifiant « Femme, Vie, Liberté » qui est devenu un cri de ralliement pour les femmes iraniennes et leurs alliés depuis la mort d’Amini.

Un artiste iranien populaire, Shervin Hajipour, aurait été arrêté fin septembre pour avoir sorti une chanson de protestation intitulée Barayeselon The Guardian.

La chanson, avec des paroles composées à partir de tweets sur Amini, est rapidement devenue virale après que Hajipour l’ait publiée sur les réseaux sociaux. Il a reçu plus de 40 millions de vues en moins de 48 heures avant d’être retiré.