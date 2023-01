Les orthodoxes célèbrent Noël à l’ombre du conflit

MOSCOU (AP) – Les chrétiens orthodoxes ont rempli les églises vendredi soir pour les services de la veille de Noël, une fête assombrie pour beaucoup par le conflit qui fait rage entre les voisins orthodoxes de la Russie et de l’Ukraine.

Le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe russe, la plus grande dénomination orthodoxe du monde, a dirigé des services élaborés à la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou, avec des dizaines de prêtres et d’officiants vêtus de riches vêtements, balançant des encensoirs fumants et chantant la liturgie.

Un jour plus tôt, Kirill avait appelé à un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine, ce que le président Vladimir Poutine avait accepté mais que les responsables ukrainiens ont méprisé comme une tentative de permettre aux forces russes de se regrouper. Les informations faisant état de combats dispersés en Ukraine vendredi n’ont pas pu être confirmées dans l’immédiat.

Les habitants de Kyiv se sont aventurés dans une fine couche de neige pour acheter des cadeaux, des gâteaux et des produits d’épicerie pour les fêtes de famille de la veille de Noël, quelques heures après le début du cessez-le-feu.

Dans un message vidéo, le président Volodymyr Zelenskyy a salué les Ukrainiens comme “unis comme jamais auparavant” et a déploré que le conflit en ait forcé beaucoup à abandonner les traditions folkloriques de Noël qui interdisent la couture et la chasse.

«Il est interdit de coudre et de tricoter, mais nous tissons des filets de camouflage et cousons des gilets pare-balles, surmontant le mal. Nos ancêtres n’allaient pas à la chasse à cette époque, mais nous nous battons pour ne pas devenir une proie et pour vaincre la bête », a-t-il déclaré.

Les Ukrainiens, comme les Russes et les orthodoxes dans certains autres pays, ont traditionnellement observé Noël le 7 janvier. Mais cette année, l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui n’est pas alignée sur l’Église russe et l’une des deux branches de l’orthodoxie dans le pays, a accepté de permettre aux fidèles de célébrer le 25 décembre. Beaucoup l’ont fait, mais d’autres se sont tenus aux anciennes habitudes.

En Serbie, les observateurs ont suivi des traditions telles que la combustion nocturne de branches de chêne séchées et se sont préparés pour les offices de minuit dans les églises, le principal devant être dirigé par le patriarche Porfirije, dans la plus grande église de Belgrade, le temple Saint-Sava.

Bien que la plupart de son message de Noël traditionnel ait porté sur la position des Serbes de souche dans le Kosovo à prédominance ethnique albanaise, le patriarche serbe a déclaré qu’il priait pour la fin de la guerre en Ukraine, qui, selon lui, est alimentée de l’extérieur.

“C’est avec tristesse que nous regardons les conflits et les victimes de la guerre, auxquels, publiquement ou secrètement, divers participants prennent part”, a déclaré Porfirije. “Les conséquences du conflit tragique et fratricide, provoqué quotidiennement de l’extérieur, sont horribles, et les flammes de la guerre, comme jamais auparavant, menacent le monde entier.”

L’Église orthodoxe serbe entretient des liens étroits avec l’Église russe et est très critique à l’égard de l’Occident et de sa politique.

Vendredi, des cloches ont sonné au-dessus de la ville biblique de Bethléem alors que des foules tenant des croix défilaient dans les rues détrempées pour marquer le Noël orthodoxe.

Des dizaines de garçons et de filles ont défilé à Bethléem en Cisjordanie occupée pour le défilé annuel des scouts, jouant des hymnes palestiniens et des hymnes religieux sur des cornemuses et d’énormes tambours. Le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, a rejoint les fidèles alors qu’ils affluaient vers l’église de la Nativité, vénérée par les chrétiens comme le site traditionnel du lieu de naissance de Jésus. Des célébrations similaires ont envahi le quartier chrétien de la vieille ville fortifiée de Jérusalem.

En Égypte, où les chrétiens coptes représentent environ 10 % de la population nationale de 104 millions d’habitants, l’une des fêtes les plus festives de l’année a été marquée par une grave incertitude quant à l’économie nationale.

Dans la banlieue nord du Caire de Shobra et d’autres centres chrétiens, des guirlandes lumineuses dorées et des décorations sur le thème de Noël ornaient les rues. Bien que Shobra soit généralement animé par des familles qui achètent des cadeaux avant le Noël orthodoxe, les propriétaires de magasins ont signalé cette année une baisse des ventes. La livre égyptienne a perdu de sa valeur par rapport au dollar, atteignant un nouveau plus bas plus tôt cette semaine alors que le pays fait face à une pénurie de devises étrangères stimulée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Néanmoins, les habitants ont trouvé des raisons de se réjouir.

“Généralement, l’ambiance et l’ambiance festive sont belles”, a déclaré Engy, propriétaire d’un magasin Shobra. “Les gens attendent avec impatience la nouvelle année, quelles que soient les hausses de prix et tout ce qui se passe dans l’économie.”

Une messe de Noël à Dohuk, dans la région kurde d’Irak, a attiré des fidèles arméniens de toute la ville.

Les fidèles ont prié ensemble et ont chanté des hymnes dans une vieille église en pierre, demandant la santé et la paix. Les chrétiens constituaient autrefois une minorité importante en Irak, estimée à environ 1,4 million. Mais leur nombre a commencé à baisser au milieu des troubles post-2003 lorsque les militants sunnites ont souvent pris pour cible les chrétiens. Ils ont reçu un nouveau coup lorsque le groupe extrémiste État islamique a balayé le nord de l’Irak en 2014.

“Je félicite tout le peuple irakien de toutes les sectes, du nord du pays au sud”, a déclaré Sahak Pedros, un chrétien arménien de Bagdad.

les rédacteurs d’Associated Press Rashid Yahya à Dohouk, en Irak ; Isabel DeBre à Jérusalem ; Jalal Bwaitel à Bethléem, en Cisjordanie ; et Jovana Gec à Belgrade, en Serbie, ont contribué.

Jim Heintz, Associated Press