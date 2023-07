Les orques s’enfoncent dans les bateaux, mais les experts mettent en garde contre l’appel de vengeance sur les humains

Le courant19:10Le mystérieux « soulèvement des orques »

Un nouveau phénomène étrange impliquant des mammifères marins a captivé l’imagination du public – et les théories selon lesquelles les orques ciblent intentionnellement les humains comme un acte de vengeance ont envahi les médias sociaux.

Selon Justin Gregg, chercheur principal pour le Dolphin Communication Project et auteur de Si Nietzsche était un narval : ce que l’intelligence animale révèle de la bêtise humaine.

« Je pense que nous voulons toujours en quelque sorte voir leur comportement comme humain, c’est pourquoi les gens y voient une vengeance, parce que c’est une chose très humaine à faire », a-t-il déclaré. Le courant hôte invité, Susan Ormiston.

« Nous considérons les autres animaux comme de petites personnes, mais ils vivent leurs propres vies compliquées, qui sont fondamentalement différentes. »

Il y a des mèmes apparemment sans fin sur les orques voulant couler les bateaux de riches propriétaires. (@drnelk/Twitter)

Des gousses d’orques ont commencé à jouer avec des yachts en 2020, les écrasant, les faisant tourner et, dans certains cas, terrifiant les personnes à bord. Ce comportement prend de l’ampleur au large de la côte sud-ouest de l’Europe et les experts pensent qu’il se transmet d’orque en orque.

Des orques ont cassé les gouvernails de certains bateaux en deux et fait couler au moins trois voiliers, selon le Groupe de travail sur les orques de l’Atlantique. Leur comportement à risque a été signalé en mer du Nord, près des îles Shetland en Écosse, pour la première fois fin juin.

Au cours des trois dernières années, il y a eu plus de 400 rapports publié par Atlantic Orca Working Group sur les orques réagissant aux bateaux au large des côtes du Portugal et de l’Espagne, et près du détroit de Gibraltar. Parmi les cas remontant à 2022, 142 ont été classés comme « interactions orques », où un animal a touché un bateau, et 283 ont été considérés comme des « passages sans incident ».

Mais les yachts existent depuis des siècles, alors pourquoi ce soudain regain d’intérêt ?

La théorie de Gregg : « C’est probablement juste un coup de chance. »

Pour eux, casser un gouvernail tueur n’est pas vraiment un gros problème. Ce serait comme si nous cassions une Pop-Tart en deux. -Justin Gregg

Nouveau jeu tendance ou attaque violente ?

Comme toute mode, Gregg prédit que les orques imiteront ce comportement pendant un certain temps, mais qu’il finira par s’éteindre. Lorsqu’il a cliqué pour la première fois sur l’une des vidéos virales « d’attaque d’orques », il a dit qu’il était surpris de voir à quel point la rencontre était « pas violente ».

« Ils nagent paresseusement vers le gouvernail, et ils se cognent dessus et il se casse en deux », a déclaré Gregg.

« Ce sont des animaux énormes. Donc pour eux, casser un gouvernail tueur n’est pas vraiment un gros problème. Ce serait comme si nous cassions une Pop-Tart en deux. »

Deborah Giles, directrice scientifique et de recherche du groupe de conservation Wild Orca, soupçonne que les orques s’amusent simplement un peu, jouant avec les yachts comme d’énormes jouets de baignoire.

« Ils interagissent avec les quilles qui s’enfoncent dans l’eau », a-t-elle déclaré.

Giles préfère le terme « interagir » à « pilonner » car ce dernier implique une agression, et elle dit que les orques n’ont jamais été connues pour être hostiles ou agressives envers les humains dans la nature.

« [They’re] tout simplement curieuse », a-t-elle déclaré, comparant ces interactions à un chat se frottant contre la jambe d’une personne.

« J’ai littéralement vu des épaulards faire du bodysurf dans le sillage de ces gros navires. Ce sont des animaux curieux et ils aiment interagir avec leur environnement. »

Un orque heurte le gouvernail d’un bateau le 22 juin 2023, près du détroit de Gibraltar. (Brend Schuil/Team JAJO/The Ocean Race)

Confondre espièglerie et violence

Giles s’inquiète de la possibilité que des moyens de dissuasion nocifs soient utilisés pour empêcher les orques d’endommager des navires coûteux.

Elle souligne les efforts du gouvernement portugais pour minimiser ces interactions de manière inoffensive.

L’un des moyens de dissuasion non létaux qu’ils testent actuellement implique des conduites d’huile. Lorsqu’ils sont suspendus aux côtés des bateaux et frappés, ces tuyaux en acier de huit pieds sont destinés à émettre un son que les orques évitent activement car cela leur rappelle d’être dissuadés d’une zone de déversement.

Une autre approche que les gens peuvent utiliser en cas de contact orque-bateau, a déclaré Giles, est d’arrêter le mouvement vers l’avant du bateau en éteignant le moteur ou en abaissant les voiles. Cela entraînera la perte d’intérêt des orques et leur fera nager.

« J’espère qu’il s’écoule suffisamment de temps pour qu’ils ne reçoivent tout simplement pas ce renforcement positif de tout ce qu’ils aiment avec cette interaction », a déclaré Giles.

Gregg a dit qu’il craignait que les gens ne commencent à détester les orques s’ils ne comprenaient pas la réalité de la situation.

« J’espère que les gens se rendent compte qu’ils ne sont pas dangereux et que ce comportement n’est probablement qu’un jeu », a-t-il déclaré.