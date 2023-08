Les orques qui écrasent les bateaux ne sont pas violents, insistent les scientifiques

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les scientifiques ont exhorté les gens à ne pas spéculer sur les raisons pour lesquelles les orques ibériques se sont précipitées sur les navires, avertissant que les diaboliser pourrait mettre en danger cet animal déjà en voie de disparition.

Les orques entrant en contact avec des navires en Méditerranée sont très probablement ludiques et n’attaquent pas les bateaux comme on l’avait supposé précédemment, après que plus de 250 bateaux ont été endommagés par l’espèce depuis 2020.

Les experts ont mis en garde contre l’idée que les orques ont l’intention de faire du mal, ce qui pourrait conduire à ce que les créatures soient blessées par des humains, après des images montrant un marin ouvrant le feu sur une nacelle au début du mois.

Une orque se déplace le long du gouvernail d’un bateau participant à la Ocean Race en juin, à l’approche du détroit de Gibraltar.

Une théorie proposée par les scientifiques marins est que le comportement des orques est une « mode culturelle » et disparaîtra probablement à mesure que l’attention portée aux animaux diminuera.

Quinze orques seraient responsables des récents pilonnages, avec des dégâts allant des marques de dents au naufrage complet de cinq bateaux.

Dans une lettre ouverte, les scientifiques ont déclaré : « Nous exhortons les médias et le public à éviter de projeter des récits sur ces animaux. En l’absence de preuves supplémentaires, les gens ne devraient pas présumer qu’ils comprennent les motivations des animaux.

« Nous craignons que des erreurs factuelles liées à ces interactions soient répétées dans les médias… nous pensons que ce récit projette de manière inappropriée des motivations humaines sur ces baleines et nous craignons que sa perpétuation conduise à des réponses punitives de la part des marins ou des gestionnaires. »

Un yacht attaqué par des orques dans le détroit de Gibraltar en mai (AFP via Getty)

Les scientifiques restent perplexes quant au comportement des orques au large des côtes espagnoles et portugaises, mais conviennent qu’elles sont probablement enjouées et socialisent les unes avec les autres au lieu d’agir de manière agressive, indique la lettre.

« Les baleines ont montré un large éventail de comportements au cours des interactions, dont beaucoup correspondent à un comportement social ludique », poursuit la lettre. « Il n’existe aucune preuve d’un « leader » identifiable de ces interactions. Malgré les dégâts causés aux navires, nous pensons qu’il est trompeur de qualifier ces interactions d’« attaques ».

« Les orques (et d’autres espèces de dauphins) sont connues ailleurs pour développer des « modes » culturelles (un comportement nouveau qui persiste brièvement et se développe au sein d’une population – une analogie pourrait être les tendances de la mode chez les gens), comme porter des poissons morts sur la tête. Bien que ces interactions avec les navires puissent constituer un phénomène similaire, elles persistent plus longtemps que le comportement typique à la mode, se propagent au sein de la population et ont un impact de plus en plus important. Néanmoins, il est possible que ce comportement, comme l’ont fait les modes précédentes, disparaisse aussi soudainement qu’il est apparu.

Sur les quinze orques soupçonnées d’être responsables des pilonnages, 11 sont des veaux et quatre sont des femelles adultes.

Les orques pourraient simplement afficher un comportement « ludique », selon les scientifiques (Getty)

Les orques ibériques sont considérées comme en danger critique d’extinction, avec peut-être moins de 40 individus dans leur population.

Plus tôt en juin, un marin a raconté comment son yacht avait été projeté comme une « poupée de chiffon » par des orques près de Gibraltar alors que les mammifères lui arrachaient les gouvernails.

« J’ai remarqué une nageoire, puis une légère bosse, puis une très grosse bosse. J’ai regardé autour de moi et il y avait une très grosse baleine qui poussait le long du dos et essayait de mordre le gouvernail », a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

« Ensuite, nous avons perdu le deuxième gouvernail, nous n’avions donc aucun mécanisme pour diriger le bateau et les baleines étaient en charge du bateau et elles nous poussaient comme une poupée de chiffon », a-t-il ajouté.