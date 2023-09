Les orphelins plaident alors que les drones de Poutine bombardent l’Ukraine | Nouvelles du monde

L’organisation roumaine Fight for Freedom travaille à l’évacuation des orphelins d’Ukraine (Photo : Fight for Freedom) Le temps presse pour un groupe d’orphelins qui attendent leur sort alors que La Russie continue de pilonner une ville ukrainienne sur le Danube, où se trouve leur domicile. Les quais rouillés de l’ère soviétique à Izmail et dans la ville voisine de Reni sont devenus des cibles pour les drones kamikaze après que le président russe Vladimir Poutine a quitté l’accord négocié par l’ONU et la Turquie qui garantissait le passage en toute sécurité des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Depuis deux mois, l’organisation roumaine Fight for Freedom s’efforce d’évacuer les enfants de la ligne de mire, mais la bureaucratie étouffe le processus. Le président de Fight for Freedom, Gheorghe Ignat, a déclaré à Metro qu’il s’agissait d’une « priorité » pour son équipe. Des équipes se rendent chaque semaine en Ukraine pour acheminer de l’aide humanitaire (Photo : Lutte pour la liberté)



Ils nourrissent jusqu’à 10 000 personnes par semaine (Photo : Lutte pour la liberté) Mais il est douloureusement conscient que l’agression russe se rapproche de plus en plus de sa nation, membre de l’UE et de l’OTAN, où les gens vivent dans la peur que la Roumanie ne soit entraînée dans la guerre. « Izmail a été durement touchée il y a deux semaines. La Russie a tout bombardé là-bas », a-t-il déclaré. « Il y a encore au moins 20 orphelins dans un foyer là-bas. Nous travaillons jour et nuit pour préparer les documents nécessaires à leur évacuation vers la région de Suceava en Roumanie où nous sommes basés. « Leurs vies sont en danger ici, c’est donc une priorité pour nous de les mettre en sécurité. »



Des soldats de l’armée roumaine construisent un abri anti-bombes dans le village de Plauru, dans le delta du Danube (Photo : AFP)



Le ministère roumain de la Défense a annoncé le 12 septembre qu’il avait commencé à installer des abris anti-aériens pour les résidents (Photo : AFP) Gheorghe, un artiste martial mixte connu sous le nom de « l’ours des Carpates », est actuellement en train d’organiser le transfert de l’Ukraine vers son pays d’origine. Son mobile envoie des alertes sur la situation en première ligne toutes les quelques minutes pendant que nous parlons. En Roumanie, l’ambiance est tendue. Le ministère de la Défense a installé des abris anti-aériens à Plauru après les attaques contre des sites ukrainiens de l’autre côté du fleuve et la découverte de fragments de drones du côté roumain de la frontière.



Suite des frappes de drones russes sur Izmail (Photo: AFP)



Un bâtiment de station maritime détruit lors d’une frappe de drone russe à Izmail, dans la région d’Odessa (Photo : Reuters) Située à environ 300 mètres d’Izmail, c’est la ville roumaine la plus proche de la guerre. Jusqu’à présent, il n’y a pas de plans d’évacuation des colonies de la région, mais Gheorghe a souligné que de nombreux habitants ont préparé leurs valises pour se préparer. Il a déclaré : « La situation en Roumanie est difficile. Le gouvernement et l’OTAN ont réagi très sérieusement. « La semaine dernière, un troisième drone a été repéré, à environ 14 km à l’intérieur de notre territoire, ce qui est beaucoup car il y a des villages avec des centaines d’habitants à quelques kilomètres de là.



Gheorghe travaille à l’évacuation d’un groupe d’orphelins d’une maison de la ville portuaire (Photo : Lutte pour la liberté) « Les drones ont explosé, laissant d’énormes cratères dans le sol, alors imaginez s’ils étaient tombés sur une maison, une école ou un hôpital. » « La Roumanie n’est pas en guerre. Nous attendons de voir ce qui se passera, mais il n’y a rien à faire pour le moment. Les gens ont peur de ce qui pourrait arriver si nous nous impliquions. « La mer Noire regorge de navires de guerre russes, si proches de notre pays. Pour les gens près de la rivière, il y a un sentiment d’environnement de guerre. « Chaque nuit, ils regardent et filment les drones russes cibler les ports ukrainiens. Ils voient des explosions dans les villages voisins de l’autre côté de la rivière.



Distribution alimentaire en Ukraine (Photo : Lutte pour la liberté) «C’est choquant et terrifiant pour eux. La sécurité d’être membre de l’UE et de l’OTAN ne s’applique plus à la Roumanie. C’est un fait. Beaucoup pensent que si l’OTAN s’implique, la guerre sera terminée, mais c’est plus compliqué que cela. « Les gens ordinaires souffrent. J’ai été témoin de tant de souffrances au cours de la dernière année et demie. Rien de bon ne vient de la guerre. Le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu a publiquement tenté de calmer les tensions, insistant sur le fait que son pays n’était pas la cible de la Russie. Ses commentaires interviennent au moment où un autre drone militaire a été découvert dans un autre pays de l’UE et de l’OTAN, la Bulgarie. Le ministère de la Défense a déclaré que l’avion avait atterri dimanche soir dans la ville de Tyulenovo, sur la mer Noire. Plus: Guerre Russie-Ukraine

« Nous pouvons certainement supposer que cela est lié à la guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine », a déclaré le ministre de la Défense, Todor Tagarev, aux journalistes. « Cette guerre est inévitablement associée à des risques croissants pour notre sécurité. » Fight for Freedom se prépare à accueillir « plusieurs centaines de personnes » si la Russie cible les côtes roumaines. Depuis le début de l’invasion à grande échelle, Gheorghe et son équipe se sont rendus quatre fois par semaine dans les villages situés le long de la ligne de front en Ukraine, livrant de la nourriture à jusqu’à 10 000 personnes. Des colis sont distribués dans les centres pour personnes déplacées de Marioupol et Donetsk dans les villes de Tchernivtsi, Dunaivtsi et Ivano-Frankivsk. Fight for Freedom gère également quatre centres pour enfants ukrainiens, des nouveau-nés à cinq ans, et a évacué plus de 500 orphelins des zones sensibles au cours des 15 derniers mois. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

