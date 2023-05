Les ornithologues amateurs affluent à Langley pour apercevoir un faucon rare

Les ornithologues amateurs ont afflué à North Langley cette semaine, dans l’espoir d’apercevoir un faucon «incroyablement rare» dans la région – un originaire d’Amérique du Sud et du sud des États-Unis.

Des dizaines et des dizaines d’amateurs d’oiseaux sauvages ont surpris des bavardages en ligne selon lesquels l’ornithologue local Phil Henderson avait repéré un cerf-volant à queue blanche dans la région de Nathan Creek à Glen Valley dimanche dernier.

Au cours des trois jours suivants, la communauté ornithologique de tout le Lower Mainland et du nord-ouest de l’État de Washington s’est rendue dans la région du parc de Langley, autrement éloignée, essayant de repérer l’oiseau rarement vu au nord de la Californie, a expliqué Michael Klotz, passionné d’oiseaux.

« C’est super inhabituel », a-t-il partagé, notant que le même oiseau aurait été vu un jour ou deux plus tôt dans la région de la vallée de Skagit.

Ceux-ci sont décrits comme des oiseaux non migrateurs, qui résident toute l’année dans le nord de l’Amérique du Sud et dans le sud-ouest des États-Unis (Texas et Californie). Mais les cerfs-volants individuels pourraient se déplacer sur de courtes distances pendant la saison de non-reproduction.

Cet oiseau particulier a été décrit comme un juvénile. En raison de taches noires sur sa queue et de marques ressemblant à du mascara autour de ses yeux, on pense que ce faucon principalement blanc a environ deux ans, a expliqué Klotz, qui a attrapé son équipement, sauté dans son camion et s’est dirigé vers Glen Valley au moment où il appris l’observation.

C’est la bonne chose d’être le patron quand on est ornithologue, a déclaré le constructeur de ponts. Une alerte arrive et il peut généralement s’enfuir.

Il était le troisième ornithologue à se rendre sur le site, autour de la 264e rue et de la 84e avenue, tôt dimanche soir.

« Voir cet oiseau était assez excitant », a-t-il raconté.

Klotz a décrit le visionnement du premier jour comme époustouflant, notant qu’il était probablement à environ 50 pieds de son perchoir dans un arbre à feuilles caduques. Il a été impressionné par les petits faucons, ses ailes étroites et pointues et sa longue queue lui donnant un aspect assez « délicat ».

Dans les heures qui ont suivi le alerte oiseaux rares a été sonné, il a dit qu’il y avait peut-être 10 passionnés d’oiseaux qui sont sortis.

Mais dans les jours qui ont suivi, ce décompte a probablement grimpé à 40 ou plus. Et, a noté Koltz, avec l’augmentation du trafic, l’oiseau s’est déplacé plus loin – hors de la portée de vision normale – ce qui signifie que les spectateurs devaient avoir des lunettes pour même avoir un aperçu.

Il ne s’agit que de la cinquième observation d’un cerf-volant à queue blanche au Canada en près d’un quart de siècle. Les cinq observations à cette époque ont eu lieu en Colombie-Britannique, et en fait dans le Lower Mainland, a noté Klotz, en lisant les dates de 1990, 1999, 2003 et 2015 lorsque les observations ont été enregistrées sur le site Web d’observation des oiseaux appelé eBird.

Il a comparé l’observation de cet oiseau rare à celle d’un énorme cygne russe à Trout Lake au printemps dernier et d’une grue cendrée (également de Russie) vue dans l’État de Washington le mois dernier. Les observations rares figurent toujours en bonne place sur la liste de choses à faire de cet homme de Murrayville.

Certes, Klotz est un fanatique d’ornithologie autoproclamé. Il a même son propre blog dédié à ses manigances d’observation des oiseaux, appelé TheBirdBlogger.com.

Il a commencé ce passe-temps à l’âge de 18 ans, et maintenant à 52 ans, lui et sa petite amie Carli Wyllie parcourent le monde pour observer les oiseaux. Ils viennent de rentrer en mars d’un voyage d’observation d’oiseaux en Thaïlande.

Au fil des ans, il a repéré 1 162 oiseaux dans le monde – soit un dixième des espèces d’oiseaux du monde – et près de 400 espèces différentes au Canada seulement.

En fait, ses observations canadiennes ont augmenté jusqu’à 398 dimanche, avec l’observation du cerf-volant.

« Je dirais que c’est un très bon pigeon pour le Canada, a dit Klotz.

Ce faucon n’a plus été revu dans la région depuis mardi.

