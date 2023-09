Les Orioles s’accrochent pour une victoire sauvage 13-12, leur 7e consécutive, alors que les recrues et les vétérans dépassent les Red Sox – Twin Cities

Gunnar Henderson et Jordan Westburg sont les deux plus jeunes joueurs des Orioles. Aaron Hicks et James McCann sont leurs deux aînés.

Ce quatuor a combiné cinq circuits, dont deux par McCann, dans une victoire de 13-12 contre les Red Sox de Boston, une production offensive qui a aidé à couvrir un autre mauvais départ suite à l’acquisition commerciale Jack Flaherty et une nuit fragile pour l’enclos des releveurs et la défense des Orioles. . Baltimore a accordé un record de 23 coups sûrs, la première équipe gagnante à en abandonner autant dans un match de neuf manches depuis 1930.

« C’était comme un match de boxe poids lourds », a déclaré McCann, derrière le marbre pour chacun de ces près de deux douzaines de coups sûrs. « Chaque fois que nous effectuions quelques courses, ils trouvaient un moyen. Nous avions l’avantage des circuits et ils ont trouvé un moyen de tirer les balles dans l’autre sens, de trouver des coups sûrs avec une batte cassée, des trous, des simples sur le terrain, etc. Ils ont fait du bon travail en se battant. Chaque fois que nous donnions un coup de poing, ils en lançaient un et, heureusement, nous avons pu l’emporter.

En avance de six au début de la septième manche, les releveurs de Baltimore ont bloqué plusieurs coureurs sur les buts dans chacune des trois dernières manches alors qu’une avance de quatre points en fin de neuvième a presque disparu.

« Eh bien, ce n’était pas vraiment confortable », a déclaré le manager Brandon Hyde. « C’était une victoire directe et un contrôle instinctif. »

En remportant leur septième match et série consécutifs, les Orioles (90-51) ont atteint la barre des 90 victoires pour la première fois depuis 2014, la dernière fois qu’ils ont remporté l’AL East. La victoire de samedi à Fenway Park a maintenu leur avance de division sur les Rays de Tampa Bay à quatre matchs et a laissé tomber leur nombre magique pour décrocher une place en séries éliminatoires à six.

Au cours de chaque match de leur séquence de victoires, les Orioles ont enregistré des coups sûrs à deux chiffres, et neuf du samedi 14 venaient de Henderson, Westburg, Hicks et McCann. Les recrues sont des produits précieux de la reconstruction des Orioles, sélectionnés avec leur deuxième choix lors des repêchages de 2019 et 2020, respectivement. Baltimore a sorti les deux vétérans de la ferraille relative pour servir de profondeur ; les Yankees de New York ont ​​libéré Hicks au milieu de son lent début de saison, et les Mets de New York ont ​​échangé McCann aux Orioles cette intersaison contre un joueur de ligue mineure de bas niveau tout en mangeant la majeure partie de l’argent restant sur son contrat.

Le quatuor a alimenté la 45e victoire du club. Après un retard de pluie d’une heure et 32 ​​minutes avant le match, Flaherty a mis Baltimore dans un trou de 2-0 en accordant un coup de circuit en première manche sur une balle courbe intérieure à Justin Turner, un terrain avec lequel il a eu du mal depuis son arrivée le mois dernier. un échange avec les Cardinals de Saint-Louis.

Les Orioles ont obtenu un point en deuxième grâce à un double de Hicks, un simple de Westburg et une erreur de lancer de l’arrêt-court de Boston Trevor Story. Ils ont pris l’avantage avec quatre points en quatrième alors que Hicks a suivi un double RBI d’Anthony Santander avec un circuit de trois points, retournant sa batte presque immédiatement après le contact. L’avance de Baltimore est passée à 7-2 lorsque le quatrième a commencé sur un doublé de Westburg avant que McCann ne réussisse un changement de centre de Chris Sale pour un circuit de deux points.

« Évidemment, gagner rend les choses amusantes », a déclaré McCann. « Mais juste des gens de qualité et voir le succès des jeunes, le succès des vétérans, le succès que l’on a avec quelqu’un de différent chaque soir, de un à neuf, ça rend ça très amusant. »

Mais Flaherty n’a pas pu tirer profit de ce soutien. Il a ouvert la fin du quatrième avec un but sur balles, puis a accordé deux coups sûrs avant qu’un sacrifice fly qui a nécessité un plongeon du voltigeur gauche Austin Hays ne l’ait chassé du match après avoir accordé quatre points mérités en 3 1/3 de manches. Une erreur de Henderson au troisième rang a entraîné deux points non mérités, l’un crédité à Flaherty et l’autre au releveur Cionel Pérez, qui ont réduit l’avance de Baltimore à 7-6.

Agent libre en attente, Flaherty a accordé un point en six manches lors de son premier départ pour les Orioles après avoir échangé trois espoirs de Baseball America classés parmi les 20 meilleurs de Baltimore – bien que tous en dehors du top 10 – à St. Louis. Il n’a pas réussi six frames dans aucun de ses cinq départs depuis, accordant 21 points mérités en 21 2/3 de manches avec un adversaire. ligne de frappeurs de .326/.393/.589.

« Je ne peux pas lancer pire que ce que j’ai fait », a déclaré Flaherty, introspectif. «Ça va aller mieux. Je vais le découvrir. Quel que soit l’ajustement qui doit être effectué, ce n’est pas une question de travail à ce stade. Ce n’est pas une question de temps entre les deux. Il ne s’agit pas de tout cela. Cela se résume simplement à l’exécution, à bien faire les petites choses.

« Quoi que l’on dise, les gens ont des choses à dire ce soir, je vais les prendre, me souvenir de ces choses et continuer à travailler. »

McCann, qui a rattrapé Flaherty pour la deuxième fois samedi, a déclaré qu’il sentait que le joueur de 27 ans avait mieux lancé que ne le montrait son trio.

« C’est un compétiteur », a déclaré McCann. « Le jour où il débute, il veut le ballon le plus longtemps possible. … C’est le genre de gars que vous voulez prendre le ballon.

Shintaro Fujinami a hérité de deux coureurs de Pérez au cinquième et a bloqué les deux, couvrant le premier pour empêcher Boston (72-70) d’égaliser le match alors que Westburg s’éloignait loin à sa gauche au deuxième pour aligner un grounder. Retirant les cinq frappeurs qu’il a affrontés pour terminer le match en sixième, Fujinami n’a accordé aucun point lors de huit de ses neuf dernières apparitions et aucun but sur balles lors de ses 11 dernières sorties; il a marché neuf frappeurs et en a frappé deux autres au cours de ses 11 premiers matchs avec Baltimore après avoir été échangé des Oakland Athletics en tant que seul ajout à l’enclos des releveurs des Orioles avant la date limite des échanges.

« Fuji était absolument fantastique », a déclaré Hyde. « Il est sur une bonne lancée maintenant. Nous aimons voir ça parce qu’il a de très grandes capacités.

Après s’être connecté avec Fujinami, Westburg a réussi un circuit avec un retrait en cinquième. Lors du prochain match au bâton, McCann est allé encore plus loin, le deuxième match de plusieurs circuits en carrière du vétéran de 10 ans venant à l’occasion du troisième anniversaire de son premier.

Henderson a semblé ouvrir le match avec un circuit de trois points au septième, Santander entrant depuis le troisième but et levant un poing en l’air alors que le favori de la recrue AL de l’année se mettait au trot. Mais les Red Sox ont répondu avec trois points dans la moitié inférieure de Jacob Webb, bien que Danny Coulombe ait laissé les buts chargés dans le cadre. Jorge López a bloqué deux autres coureurs en huitième, et Yennier Cano a fait de même malgré trois points accordés dans le dernier quart.

Boston a chargé les buts avec un retrait, apportant le point égalisateur au marbre. Après un retrait forcé à domicile, Story a doublé en deux points, mais il a tenu au troisième but sur le cinquième coup sûr de Wilyer Abreu, un simple RBI à Hays à gauche. Le ballon suivant est également allé à Hays, le All-Star levant les bras en signe de jubilation après avoir réussi l’attrapé pour mettre fin au match.

Westburg et Hicks ont terminé à un triple du cycle. Après que Westburg se soit envolé pour terminer le septième, Adam Frazier l’a remplacé au deuxième but, Ramón Urías délivrant un simple RBI à la place de Frazier en début de neuvième. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Westburg avait quitté le match, Hyde a suggéré que Westburg souffrait d’une blessure mineure, en disant: « Tout le monde a des petites choses qui se passent en ce moment », et ajoutant qu’il espérait que Westburg serait disponible pour la finale de la série de dimanche.

Quoi qu’il en soit, les Orioles ont montré, non seulement au cours de cette séquence de victoires mais tout au long de la saison, que quelqu’un d’autre pouvait intervenir et avoir un impact.

« Ce n’est même pas un gars singulier différent chaque soir. C’est un groupe de gars différent chaque soir », a déclaré Flaherty. « Ces gars-là continuent de travailler et ils continuent de trouver différentes façons de gagner, et c’est ce qui est le plus impressionnant. »

Autour de la corne

Le gaucher John Means a apparemment franchi son dernier obstacle avant son retour de l’opération de reconstruction du coude de Tommy John, organisant une séance d’enclos des releveurs samedi à Fenway Park qui, selon Hyde, « s’est bien passée ». Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible que Means commence l’un des trois matchs des Orioles lors de leur prochaine série à domicile contre les Cardinals de St. Louis, Hyde a répondu : « Nous verrons. »

Le plus proche des All-Star, Félix Bautista, qui a été placé sur la liste des blessés à 15 jours il y a deux semaines en raison d’une blessure au ligament collatéral ulnaire du coude droit, « se sentait bien » après jouer au catch avant le match de vendredia déclaré Hyde.

Orioles aux Red Sox

Dimanche, 13h35

LA TÉLÉ: MASN

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

