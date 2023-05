Les Orioles rétrogradent le lanceur Grayson Rodriguez après une sortie difficile vendredi contre les Rangers

Les Orioles de Baltimore ont rétrogradé le droitier Grayson Rodriguez à Triple-A Norfolk après sa sortie difficile lors de la défaite 12-2 de vendredi contre les Rangers du Texas, a annoncé l’équipe samedi. Voici ce que vous devez savoir :

Rodriguez a accordé huit points mérités et six coups sûrs, dont trois circuits, en 3 1/3 de manches vendredi.

C’est la deuxième fois en trois sorties que la recrue accorde huit points.

Rodriguez, sans doute le meilleur espoir de lancer du baseball, a une fiche de 2-2 avec une MPM de 7,35 en 10 départs.

Les Orioles ont rappelé le gaucher Keegan Akin du Triple A lors d’un mouvement d’alignement correspondant samedi.

Passé

Les Orioles sont entrés dans le match de vendredi sur une séquence fulgurante après un balayage de trois matchs contre les Blue Jays de Toronto et remporté deux des trois matchs contre les Yankees de New York sur la route. Rodriguez a lancé pour la dernière fois il y a une semaine à Toronto, retirant six frappeurs sur des prises et accordant deux points en cinq manches.

Vendredi soir, le joueur de 23 ans a cédé des circuits de deux points à Leody Taveras en deuxième manche et Robbie Grossman en quatrième. Corey Seager a ajouté un grand chelem plus tard dans le quatrième qui a donné au Texas une avance de 9-1 et a mis fin à la sortie de Rodriguez.

Malgré la dure défaite de vendredi, les Orioles détiennent toujours le deuxième meilleur record des majeures à 33-18. Leur rival de la Ligue américaine de l’Est, les Rays de Tampa Bay, mène la ligue à 38-15.

Lecture obligatoire

(Photo: Denny Medley / États-Unis aujourd’hui)