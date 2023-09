Les Orioles remportent le titre AL East avec leur 100e victoire de la saison

Anthony Santander a réussi un circuit, DL Hall s’est sorti d’un jam en sixième manche et les Orioles de Baltimore ont décroché le titre de l’AL East avec une victoire 2-0 sur les Red Sox de Boston jeudi soir.

Dean Kremer (13-5) a accordé deux coups sûrs et un but sur balles en 5 1/3 de manches, en retirant huit sur des prises, et les Orioles ont atteint 100 victoires pour la sixième fois de l’histoire de l’équipe et la première depuis 1980. Baltimore s’est imposé dans une division brutalement difficile qui a relégué les Red Sox et les Yankees de New York au second plan.

Désormais, les Orioles – deux ans après avoir perdu 110 matchs – entreront dans les séries éliminatoires en tant que tête de série de la Ligue américaine.

Les Orioles de Baltimore remportent la Ligue américaine Est et la tête de série n°1 après une victoire 2-0 contre les Red Sox.

C’était une nuit de fête à Camden Yards. L’équipe a annoncé sur le tableau d’affichage après la troisième manche qu’elle avait conclu un accord avec l’État gardant les Orioles à Baltimore pendant au moins les 30 prochaines années. Le bail de l’équipe à Camden Yards devait expirer fin 2023.

Au cours de la septième manche, le tableau d’affichage a offert un autre régal aux fans de Baltimore : la vue du grand Cal Ripken des Orioles présent.

Baltimore a remporté l’AL East cinq fois en six ans après le début du jeu de division en 1969, mais ce n’est que le cinquième titre de division pour les Orioles depuis lors – et le premier depuis 2014. Le fanion le plus récent de Baltimore et le titre de la Série mondiale remontent à 1983.

Les Orioles ont dû travailler pour ça Couronne AL Est. Tampa Bay a commencé la saison avec 13 victoires consécutives et a mené Baltimore par 6 1/2 matchs après une victoire à Camden Yards le 8 mai. Mais les Orioles ont remporté les deux derniers matchs de cette série, sont restés proches des Rays et les ont dépassés peu de temps après. la pause All-Star.

Baltimore a réalisé 91 séries consécutives d’au moins deux décisions sans être balayée.

Le circuit de Santander contre Chris Sale (6-5) a donné aux Orioles une avance de 1-0 en première période. Après que les Red Sox aient placé les hommes aux premier et troisième rangs avec un retrait au sixième, Hall a relevé Kremer et a retiré les frappeurs de pincement Adam Duvall et Alex Verdugo sur un retrait au bâton et un groundout.

Hall a également travaillé le septième. Yennier Cano a obtenu deux retraits en huitième et Cionel Pérez a retiré Rafael Devers sur un groundout avec un homme au deuxième pour le troisième retrait de cette manche.

Les Orioles ont ajouté un point en huitième sur un doublé RBI du frappeur de pincement Heston Kjerstad. Ensuite, Tyler Wells a lancé un neuvième 1-2-3 pour son premier arrêt de la saison – et la fête a commencé pour de bon.

Reportage de l’Associated Press.