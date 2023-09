Les Orioles remportent AL East et annoncent une prolongation de bail de 30 ans pour Camden Yards lors d’une grande soirée à Baltimore

La nuit où les Orioles de Baltimore ont remporté le titre de la Ligue américaine Est 2023 avec une victoire 2-0 contre les Red Sox de Boston, l’équipe a annoncé avoir accepté une prolongation de bail de 30 ans avec l’État du Maryland et la Maryland Stadium Authority pour continuer à jouer à Camden Yards.

L’annonce de jeudi est apparue sur le tableau d’affichage avec une vidéo du président directeur John Angelos avec le gouverneur du Maryland, Wes Moore.

L’accord fait suite à de longues négociations autour du bail, qui devait expirer le 31 décembre. En janvier, l’équipe a annoncé qu’elle n’exercerait pas d’option unique de cinq ans pour prolonger l’accord jusqu’en 2028, mais a exprimé sa certitude. un nouvel accord serait conclu avant la date limite.

Moore a également exprimé son optimisme quant à la signature d’un nouveau bail par l’équipe en août lors d’une visite au camp d’entraînement des Ravens de Baltimore.

« Il y aura du baseball à Baltimore pour les générations à venir », avait alors déclaré Moore.

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a également déclaré lors des réunions d’hiver de l’année dernière que les Orioles resteraient à Baltimore aussi longtemps qu’il resterait commissaire, et a répété ces sentiments lors de la pause des étoiles.

Plus de détails sur l’accord seront partagés lors d’une conférence de presse vendredi, ont indiqué les Orioles.

« Les Orioles de Baltimore sont une institution et un membre irremplaçable de la famille collective qui compose Charm City », a déclaré jeudi le maire de Baltimore, Brandon Scott, dans un communiqué. par Associated Press. « Je suis extrêmement heureux qu’en vertu de cet accord, ils continueront à faire d’Oriole Park à Camden Yards – le stade qui a changé à jamais le baseball – la maison d’une autre génération. »

L’annonce suscite des applaudissements

La nouvelle du séjour des Orioles à Camden Yards pour les 30 prochaines années a suscité des acclamations lors du plus grand match des neuf dernières années pour l’organisation. Il n’a jamais été question de « si », mais plutôt de « quand » les deux parties parviendraient à un accord pour moderniser les installations – toujours considérées comme l’un des joyaux de la couronne du baseball – et conserver la maison des O pour les années à venir. Pour l’équipe, ce n’était pas une distraction, mais cela a certainement créé une base de fans qui ont dû faire face à la perte de leur équipe de la NFL, avant de rendre les Ravens nerveux. — Ghiroli

Revirement de la couronne de division

Le premier fanion de Baltimore depuis 2014 est le 10e de l’histoire du club et complète un revirement remarquable pour une équipe qui a connu plusieurs saisons de 100 défaites et qui fonctionne avec la masse salariale la plus basse du baseball. Les jeunes et athlétiques O’s sont devenus la meilleure histoire du baseball, un groupe de gars locaux qui s’aiment vraiment, engendrant le Homer Hose pour les circuits et le Bird Bath pour les coups sûrs supplémentaires. L’ascension des O semble rapide, mais elle se résume en réalité à une chose : l’arrivée d’Adley Rutschman.

Baltimore n’a pas été balayé depuis son arrivée dans les majors, un record de 90 séries consécutives. Menés par le manager Brandon Hyde, l’un des favoris pour le titre de Manager AL de l’année, les Orioles ont pris un bon départ grâce à Dean Kremer, qui faisait partie de l’échange de Manny Machado, le premier accord conclu par les O’s en 2018 pour lancer un long, reconstruction douloureuse. — Ghiroli

(Photo : Evan Habeeb / USA aujourd’hui)