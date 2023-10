Les Orioles ravissent la foule à guichets fermés avec une victoire 5-2 contre les Red Sox pour une 101e victoire lors de l’avant-dernier match de la saison régulière – Twin Cities

Le match n’était pas important, mais cela n’a pas d’importance pour les 43 150 supporters présents à Camden Yards samedi.

La foule annoncée était la sixième salle comble de la saison, alors que les fans de Baltimore se sont présentés pour le dernier match nocturne de la saison régulière 2023 (et pour le cadeau du sweat à capuche, bien sûr). Seuls trois autres matchs cette saison ont produit plus de fans dans les tribunes, y compris le match d’ouverture à domicile traditionnellement à guichets fermés.

Les partisans ont été récompensés par une victoire de 5-2 contre les Red Sox de Boston, la 101e de leur saison historique pour les Orioles, champions de l’Est de la Ligue américaine. Kyle Gibson a lancé cinq manches blanchies et l’offensive s’est enflammée tard pour mener les Orioles à la victoire lors de leur avant-dernier match de la saison.

La fréquentation à Camden Yards cette saison a été largement positive, l’équipe ayant connu l’une des plus fortes augmentations dans les majors cette saison. La fréquentation totale d’un peu plus de 1,9 million est de plus de 500 000 au-dessus de leur porte de 2022 de 1,37 million, selon Baseball-Reference.

Par match, près de 7 000 fans de plus ont assisté aux matchs cette année (23 752) par rapport à la saison dernière (16 893), soit une augmentation de 40,6 %.

La dernière fois que les Orioles ont eu une fréquentation aussi élevée, c’était en 2017, lorsque le club a éclipsé les 2 millions de fans – une référence pour évaluer la fréquentation, en particulier pour les équipes des petits marchés. Cependant, la fréquentation cette saison a été pire que chaque année entre 2012 et 2017 – la dernière séquence au cours de laquelle les Orioles ont mis un produit compétitif sur le terrain. En 2014, la dernière fois que le club a remporté l’AL East, près de 2,5 millions de fans – plus de 30 000 par match – ont afflué à Oriole Park.

Bien que le match n’ait pas d’importance pour le classement, la victoire confirme le record de victoires des Orioles contre les Red Sox cette saison. Baltimore a remporté la série de la saison contre toutes les équipes de l’AL East pour la première fois depuis 2014. Ils ont une fiche de 32-19 contre des adversaires de division avec un match à jouer. Selon le bureau des sports d’Elias, Baltimore (101-60) a disputé 14 séries consécutives contre des adversaires de l’AL East sans défaite en série – la plus longue séquence de ce type dans l’histoire des Orioles.

Le lancer est resté précis, accordant trois points ou moins pour le septième match consécutif malgré 14 coups sûrs. Au cours de cette séquence, les lanceurs des Orioles n’ont accordé que huit points. Après les cinq manches de Gibson, au cours desquelles il a dispersé sept coups sûrs et en a retiré quatre, Bruce Zimmermann, originaire de la région de Baltimore, qui a été rappelé samedi, en a lancé deux sans but. Le partant converti Jack Flaherty et le renonciateur d’août affirment que Jacob Webb a chacun accordé un point respectivement aux huitième et neuvième, mais a également échappé aux bourrages.

Les chauves-souris, qui ont été blanchis vendredi et n’ont marqué que deux points jeudi, ont éclaté au septième lorsque Ryan Mountcastle a réalisé le premier point du match avec un double RBI et Heston Kjerstad a suivi avec un simple sur le terrain qui a marqué Mountcastle depuis le deuxième. Jorge Mateo a conduit le rapide Jordan Westburg sur un groundout au huitième, et Anthony Santander a donné une assurance à Webb avec un simple de deux points.

Si les Orioles gagnent dimanche, ce sera la 102e de la saison pour le club. La dernière fois qu’ils ont remporté 102 matchs, c’était en 1979. Seules deux autres équipes dans l’histoire des Orioles ont gagné plus : 1969 (109 victoires) et 1970 (108 victoires).

Autour de la corne

Avant le match, les Orioles ont désigné le releveur Jorge López et rappelé Zimmermann. Le manager Brandon Hyde a déclaré que López, que les Orioles avaient réclamé au ballottage début septembre pour des retrouvailles après l’avoir échangé l’été dernier, parce qu’ils avaient besoin de « profondeur » dans l’enclos des releveurs et que le droitier n’était pas éligible pour la liste d’après-saison de Baltimore. Il n’était pas dans l’organisation au 31 août, date limite d’admissibilité aux séries éliminatoires.

Hyde a déclaré que l’as Kyle Bradish débuterait dimanche. Comme Gibson, qui n’a lancé que 80 lancers, Bradish n’aura probablement pas un départ complet. Il devrait être le titulaire du premier match des Orioles dans la série de division de la Ligue américaine samedi.

Cette histoire sera mise à jour.

Finale de la saison régulière

Les Red Sox aux Orioles

Dimanche, 15h35

LA TÉLÉ: MASN

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

