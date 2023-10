Les Orioles sont restés en interne pour remplir un rôle clé dans leur département des opérations de baseball.

Après perdre le directeur des opérations de repêchage Brad Ciolek au profit des Nationals de Washington plus tôt ce mois-ci, Baltimore a élevé jeudi Matt Blood pour superviser les opérations de repêchage des Orioles, entre autres tâches liées au développement des joueurs, au milieu d’une vague de promotions du club.

Blood, qui a rejoint les Orioles en septembre 2019, est le directeur du développement des joueurs de l’organisation depuis quatre ans. Son nouveau titre est celui de vice-président du développement des joueurs et du dépistage national. En plus de superviser les opérations de repêchage, il supervisera le développement des joueurs et les opérations de dépistage des Orioles.

Blood était l’un des douze membres du département des opérations de baseball de Baltimore à être promus jeudi. Le remplaçant de Blood en tant que directeur du développement des joueurs est Anthony Villa, qui a passé la saison 2023 en tant que coordinateur des frappes des ligues mineures des Orioles, a confirmé une source ayant une connaissance directe au Baltimore Sun. Villa a joué dans le système des ligues mineures des White Sox de Chicago de 2016 à 2018 et a rejoint les Orioles en tant qu’entraîneur en novembre 2019. Il a été entraîneur des frappeurs pour le High-A Aberdeen en 2020 et l’équipe de la Florida Complex League des Orioles en 2021 avant de passer à le coordinateur des frappes de niveau inférieur de l’organisation en 2022. MASNSports.com a signalé pour la première fois la promotion de Villa.

En tant que directeur de la ferme de Baltimore, Blood a aidé le système des ligues mineures des Orioles à devenir le meilleur du sport. Baltimore se vante d’être l’espoir n°1 sur la liste des 100 meilleurs de Baseball America au cours des deux saisons précédentes avec Adley Rutschman et Gunnar Henderson, et Jackson Holliday, 19 ans, est actuellement classé par la publication comme le meilleur espoir du sport. Six espoirs des Orioles font partie du top 100 de Baseball America.

Avant de rejoindre les Orioles, Blood était directeur du développement des joueurs pour les Texas Rangers en 2019 et a passé les trois années précédentes en tant que directeur du programme de l’équipe nationale des 18 ans et moins d’USA Baseball. Il a fait ses débuts dans le baseball professionnel en tant que dépisteur régional avec les Cardinals de St. Louis de 2009 à 2015. Le vice-président exécutif et directeur général des Orioles, Mike Elias, a rejoint les Cardinals en tant que dépisteur en 2007 et a été leur directeur du dépistage amateur en 2010, tandis que Le vice-président et directeur général adjoint de l’analyse de Baltimore, Sig Mejdal, a travaillé dans le département d’analyse de Saint-Louis de 2005 à 2011.

Ciolek est parti pour Washington après avoir passé plus d’une décennie avec les Orioles. Il avait supervisé chacune des cinq sélections depuis l’embauche d’Elias en novembre 2018. Il a rejoint les Nationals en tant que directeur principal du dépistage amateur, une décision annoncée par Washington mercredi.

Parmi les autres promotions, Koby Perez, l’une des premières recrues d’Elias, a été élevé de directeur principal du dépistage international à son nouveau titre de vice-président du dépistage international et des opérations. Mike Snyder, un vestige du régime précédent, a été promu de directeur du dépistage professionnel à directeur principal du dépistage professionnel.

Les autres promotions incluent : Gerardo Cabrera de superviseur latino-américain à directeur du scoutisme latino-américain ; Kevin Carter, d’analyste senior du dépistage professionnel à responsable du dépistage professionnel ; Hendrik Herz, d’analyste senior du scoutisme à responsable de l’analyse du scoutisme national ; Chad Tatum, d’analyste principal du dépistage à responsable du dépistage national ; Will Robertson, d’analyste professionnel senior en dépistage, à dépisteur en mission spéciale ; et Alex Tarandek d’analyste de dépistage à analyste de dépistage principal. Michael Weis a été nommé scientifique principal des données chargé de l’évaluation du projet, tandis que Maria Arellano a été nommée directrice principale des opérations internationales et de l’administration du baseball.

