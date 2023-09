Les Orioles gaspillent un autre joyau de Kyle Bradish contre les Astros dans une défaite 2-1, mettant ainsi fin à une séquence de 4 victoires consécutives – Twin Cities

Brandon Hyde a montré son côté sarcastique cette semaine.

L’enclos des releveurs du manager des Orioles est entré dans le match de mercredi après avoir couvert 14 1/3 de manches au cours des trois nuits précédentes. Il a plaisanté après la victoire mouvementée de lundi en disant que son enclos était « en excellent état, aussi frais que possible ». Mercredi matin, il a encore une fois plaisanté sur son enclos des releveurs, qui avait besoin de deux manches du lanceur partant Jack Flaherty la nuit précédente, qu’il était « frais ».

L’état désastreux de l’enclos des releveurs des Orioles n’a jamais été aussi évident qu’en fin de manche de la défaite 2-1 de mercredi contre les Astros de Houston. Un corps de relève épuisé a perdu une avance de 1-0 en huitième manche et a accordé un simple en neuvième pour gâcher un autre joyau de l’as Kyle Bradish.

Shintaro Fujinami a été irrégulier en huitième, marchant deux frappeurs, et Mike Baumann a suivi pour permettre à l’un des coureurs de Fujinami de marquer. Alors que le match était à égalité en neuvième, le gaucher Danny Coulombe a accordé un doublé à Yainer Díaz et le coup sûr gagnant à Mauricio Dubón.

À son troisième départ en carrière contre Houston, Bradish a été aussi intouchable que ses deux premiers, lançant six manches blanches. En 22 2/3 de manches contre les Astros, le droitier n’a accordé aucun point, n’accordant que six simples tout en en retirant 25 sur des prises.

Mis à part un simple RBI d’Anthony Santander dans le premier, les chauves-souris de Baltimore n’ont pas soutenu Bradish contre le partant de Houston Cristian Javier, qui a retiré 11 prises en cinq manches. Les Orioles n’ont réussi que six coups sûrs et ont obtenu une fiche de 2 en 9 avec des coureurs en position de but après une séquence de quatre victoires consécutives au cours de laquelle le club a marqué 30 points.

La meilleure chance des Orioles de marquer est survenue en sixième lorsque Santander a doublé pour commencer la manche et Ryan O’Hearn a suivi avec un simple releveur Hector Neris. Mais Cedric Mullins, le meilleur frappeur de l’équipe avec des coureurs en position de but, s’est aligné avec ses coéquipiers dans les virages, et Heston Kjerstad et Austin Hays ont suivi avec un flyout peu profond et un groundout, respectivement. Les Orioles n’ont réussi qu’un seul coup sûr dans les trois derniers cadres contre Kendall Graveman, Bryan Abreu et Ryan Pressly.

« Nous avons eu du mal à établir le contact », a déclaré Hyde. « Je pensais qu’il avait une bonne balle rapide, une sorte de balle rapide sournoise. Cela nous a juste vraiment déséquilibrés. Ce qui nous a tué, c’est la première et la troisième situation où personne n’est dehors. [Mullins] les lignes s’éteignent malheureusement. Nous aurions pu l’ouvrir un peu et nous donner un peu de répit, sachant où se trouve notre « stylo en ce moment.

Baltimore (95-57) mène deux matchs d’avance sur les Rays de Tampa Bay en tête du classement de la Ligue américaine. Avec 10 matchs à jouer, le chiffre magique des Orioles est sept, les Rays s’inclinant face aux Angels de Los Angeles en visite mercredi soir.

Le joueur de deuxième but Adam Frazier a déclaré que prendre deux des trois des Astros, leader de l’AL Central, est une « grosse affaire » après deux victoires émouvantes à Baltimore contre les Rays, même si la défaite de mercredi semble « amère » parce que le club était à deux manches d’un balayer.

« Nous savons qu’il y a de fortes chances que nous les reverrons dans quelques semaines », a déclaré Frazier. « Mais d’ici là, nous devons finir en force. »

Bradish se prépare pour les séries éliminatoires

Bradish espère revoir les Astros cette saison.

« Ouais, je veux dire, ils seront probablement la tête de série n ° 2 », a déclaré Bradish, le meilleur lanceur partant de la meilleure équipe de l’AL. «C’était une bonne ambiance. Leur équipe de lanceurs, leurs frappeurs, je veux dire, c’est une équipe complète. C’était un bon test aujourd’hui.

La formation tant vantée des Astros est un match difficile pour n’importe quel lanceur, mais Bradish donne l’impression que ce n’est pas le cas. Les frappeurs de Houston ont une fiche de 6 sur 70 (tous en simple) pour une moyenne au bâton de 0,086 et 0,227 OPS contre Bradish depuis l’année dernière, lorsqu’il en a lancé huit sans but en août et 8 2/3 sans but en septembre contre une équipe des Astros qui est allée sur pour remporter les World Series.

« Il lance bien contre de bonnes équipes parce qu’il a des trucs importants », a déclaré Hyde. « Tout était super précis et il est vraiment difficile à frapper. »

Bradish s’est appuyé encore plus sur son curseur, son offre la plus utilisée, mercredi que d’habitude, le lançant 50 fois sur 100 lancers contre une formation lourde de droitiers. Treize de ses 18 bouffées étaient sur son curseur, tandis que quatre sur sa balle courbe.

« C’était probablement le meilleur des dernières sorties », a déclaré Bradish.

Il a eu des ennuis en sixième lorsque Jeremy Peña a saisi l’interférence du receveur, faisant basculer le gant d’Adley Rutschman sur un swing qui aurait été un retrait au bâton de fin de manche. Mais alors que Bradish approchait des 100 lancers, Hyde a visité le monticule et a laissé son as pour affronter le leader de l’AL RBI, Kyle Tucker. Le joueur de 27 ans a récompensé son skipper en amenant Tucker à s’aligner au troisième rang sur un coup de contrôle.

« Ça a été amusant à regarder », a déclaré Frazier à propos de Bradish. « Il mélange quatre, cinq terrains différents là-haut. Ils sont tous durs, ce sont tous des emplacements plus. Cela rend la tâche difficile pour les frappeurs adverses, et je pense qu’il l’a démontré tout au long de la saison. Nous sommes heureux qu’il soit de notre côté et nous avons hâte qu’il prenne le monticule à chaque fois qu’il le fait.

Au cours de ses 20 derniers départs depuis fin mai, Bradish a une MPM étincelante de 2,60 avec 14 départs de qualité. Sa MPM de 3,01 est la sixième meilleure parmi les partants qualifiés.

«Je me sens enfermé», dit-il. « J’ai un peu ressenti ça toute l’année. »

Jacob Webb a suivi Bradish avec un septième sans but – aidé par deux flyouts d’avertissement – ​​avant le pauvre huitième de Fujinami. Le droitier japonais a pris en sandwich un alignement entre deux buts sur balles. Il avait commencé à émerger comme une option digne de confiance en martelant la zone lors de ses 12 sorties avant la série de Houston, mais Fujinami a accordé trois points lundi et a encore trébuché mercredi.

Hyde a déclaré que des sorties comme celle de mercredi sont ce qui l’inquiète à l’idée de lancer le droitier volatil dans des situations à fort effet de levier.

« Il s’agit de lancer des frappes avec lui. Il était sur une bonne lancée là-bas », a déclaré Hyde. « Aujourd’hui, beaucoup de ratés du côté du bras. Les choses vont bien dans la zone de frappe.

Autour de la corne

Hyde a déclaré avant le match que Jack Flaherty resterait dans l’enclos des releveurs « pour le moment ». Flaherty, la meilleure acquisition du club à la date limite des échanges, a été transféré de la rotation à l’enclos des releveurs mardi. il est a eu du mal en tant que titulaire pour Baltimore avec une MPM de 7,11, mais il a lancé deux manches sans but lors de la victoire 9-5 de mardi.

Le plus proche, Félix Bautista, a joué au catch à plusieurs reprises au cours des trois jours à Houston, y compris une séance d’enclos des releveurs avant le match de mercredi. Bautista dimanche a lancé sa première séance d’enclos depuis qu’il s’est déchiré partiellement le ligament collatéral ulnaire du coude fin août.

Les Orioles ont débuté mercredi le premier de plusieurs camps intersaison axés sur la musculation et le développement des compétences dans leurs installations de Sarasota, en Floride, a annoncé l’équipe. Vingt et un joueurs participeront au camp, dont les espoirs Samuel Basallo, Enrique Bradfield Jr., Mac Horvath, Seth Johnson, Creed Willems, Luis De León et Trace Bright, tous classés dans le top 30 du système par Baseball America.

Orioles chez les Gardiens

Jeudi, 19h15

LA TÉLÉ: Ch. 45, 5

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

()