Les Orioles disent qu’ils reviendront, et pour la première fois depuis des décennies, ils ont de bonnes raisons d’y croire – Twin Cities

Nous reviendrons.

C’est le refrain vers lequel se tournent tous les clubs de balle dans les instants qui suivent la fin d’une saison dans une déception brutale et écrasante.

Les Orioles ont suivi le scénario mardi soir. À la suite d’un matraquage de 7-1 en séries éliminatoires aux mains des Rangers du Texas, ils se sont accrochés au fait qu’ils avaient choqué le monde du baseball avec 101 victoires en saison régulière. Plus important encore, disaient-ils, le meilleur est encore arrivé.

Depuis l’apogée de la franchise dans les années 1970 et 1980, aucune équipe des Orioles n’a gagné gros aujourd’hui et n’avait de bonnes raisons de croire qu’elle gagnerait plus gros à l’avenir. Les Orioles de 2023 ne se contentent pas de cracher dans le vent lorsqu’ils parlent de l’année prochaine, disant ce qu’ils sont censés dire alors qu’ils traitent la fin d’une joyeuse course.

Leurs deux meilleurs joueurs, le receveur Adley Rutschman et le joueur de champ intérieur Gunnar Henderson, ont respectivement 25 et 22 ans. Ils ont deux jeunes lanceurs, Kyle Bradish et Grayson Rodriguez, qui, selon le manager Brandon Hyde, pourraient rejoindre le club raréfié des vrais partants n°1 du sport. Ils ont l’espoir n°1 et le système agricole n°1 du baseball.

Le directeur général Mike Elias a déclaré que seule la concurrence brutale dans la Ligue américaine Est tempère son optimisme quant à l’avenir.

« Avons-nous le talent et l’organisation pour connaître une autre saison régulière aussi réussie que l’a été notre saison régulière ? Absolument, mais il y a d’autres organisations qui essaient aussi, et nous aurons 162 matchs l’année prochaine et il se passera beaucoup de choses », a déclaré Elias jeudi. « Mais je suis extrêmement confiant que nous aurons une autre saison très compétitive, divertissante et excellente l’année prochaine. »

Cela ne veut pas dire que les défaites contre les Rangers sont moins douloureuses pour le moment. « Je suis toujours énervé », a déclaré Hyde à deux reprises alors qu’il s’adressait aux journalistes jeudi.

Cependant, lorsqu’il s’est réuni avec les joueurs lors du dernier vol de l’équipe en provenance du Texas, il voulait qu’ils chérissent leurs accomplissements et ressentent l’attrait de la suite.

« Les gars qui vont revenir, il y aura beaucoup de choses à attendre », a-t-il déclaré. « Parce que ce sont de très bons joueurs. »

Le monde du baseball au sens large voit beaucoup de promesses à Baltimore.

« Ils doivent examiner toutes les options possibles pour stimuler la rotation l’année prochaine, mais tout le reste est à peu près en place », a déclaré Keith Law, un ancien cadre des Blue Jays de Toronto qui écrit sur les perspectives et la constitution d’équipes pour The Athletic.

Cette connaissance a permis aux fans des Orioles de savourer une année douce malgré le goût amer laissé par un balayage des séries éliminatoires.

Tim Cooke, 41 ans, vit à quelques pâtés de maisons de Camden Yards et a qualifié les six derniers mois de plus satisfaisants dans son histoire d’amour avec l’équipe.

« En 2014, lorsque nous avons été balayés par les Royals, cela nous a fait très mal parce que c’était comme si c’était le seul coup pour cette équipe », a-t-il déclaré. « Ici, nous avons encore théoriquement un an d’avance en termes de mise en place des choses. Je parlais à [my brother], et j’ai dit que ce n’était vraiment que le début. L’embarras de la richesse que nous avons dans les ligues mineures, la flexibilité dont nous disposons en termes de masse salariale… et je sais que je suis un peu partial, mais nous avons le meilleur front office. C’est mis en place pour tellement de succès.

Il y a un revers à tout cet optimisme, la froide vérité selon laquelle de nombreuses équipes se rapprochent et ne reviennent jamais. Ou bien ils supposent, à tort, qu’une saison triomphale se poursuivra sur la suivante. Parfois, l’horizon est plus proche qu’on ne le pense.

Il suffit de demander au plus célèbre des Orioles, Cal Ripken Jr. Après que le club ait remporté les World Series en 1983, Ripken a supposé que ce serait la norme à l’avenir, et pourquoi pas ? Il était le joueur le plus utile de 23 ans. Eddie Murray était dans la fleur de l’âge. Ripken avait grandi au sein de l’organisation, regardant son père entraîner la prochaine génération de stars, qui semblaient toujours se rafraîchir à mesure que les Orioles continuaient de gagner.

Mais la plupart des joueurs clés autour de Ripken et Murray étaient des vétérans, et il n’y avait pas de prochaine vague à venir. En cinq ans, les Orioles étaient méconnaissables, la pire équipe du baseball.

Interrogé récemment sur le brillant avenir de l’équipe actuelle, Ripken a averti que les Orioles devraient « profiter du moment ».

Un regard sur les équipes les plus performantes des époques plus récentes des Orioles révèle la sagesse de ses paroles.

Le club de 2014 a également remporté l’AL East, pour ensuite être balayé des séries éliminatoires, bien qu’un tour plus tard, par les Royals de Kansas City. « Je pense que nous pouvons être encore meilleurs », a déclaré le voltigeur de centre Adam Jones après la défaite finale.

En fait, ils sont passés de 96 victoires à 81 en 2015. Ils étaient de retour en séries éliminatoires avec une équipe de 89 victoires en 2016, mais cette série a duré un match, le manager Buck Showalter laissant Zach Britton plus proche pour regarder impuissant depuis l’enclos des releveurs alors que Edwin Encarnación a frappé un circuit de fin de saison contre Ubaldo Jiménez. Ils ont perdu 87 matchs l’année suivante et 115 l’année suivante, leur noyau offensif s’effaçant plus rapidement que prévu et leurs lanceurs partants prometteurs souffrant de blessures ou ne parvenant pas à se développer.

En 1997, les Orioles ont remporté la division mais ont perdu la AL Championship Series contre Cleveland lorsque le plus proche Armando Benítez a cédé le seul point du match 6 sur un circuit de Tony Fernández. Quelques semaines plus tard, Davey Johnson a démissionné le jour même où il a été nommé AL Manager of the Year. Les Orioles ont obtenu une fiche de 79-83 avec un alignement similaire en 1998, lançant une série de 14 saisons consécutives perdantes.

L’équipe de 1997 était constituée en grande partie de stars d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années, dont beaucoup avaient signé en tant qu’agents libres et seraient partis deux ans plus tard. Il n’y avait pas de solide récolte de prospects pour les remplacer. Ils ont été faits pour atteindre leur apogée cette saison-là, pas pour durer.

Elias, en revanche, a tenté de construire un club ressemblant à ceux de l’âge d’or des Orioles, lorsque Earl Weaver a insisté pour que la « voie Oriole » soit enseignée à tous les niveaux et que les directeurs généraux Harry Dalton, Frank Cashen et Hank Peters ont assuré un renouvellement constant. flux de joueurs de qualité de la ferme.

« Ce n’est pas la première fois que cet endroit est une organisation de pointe et de pointe dans le baseball », a déclaré Elias avant les séries éliminatoires. « Nous avons à nouveau cela maintenant. Cela a demandé du travail, de la douleur et une certaine concentration sur les infrastructures.

Ce vivier de talents, alimenté non seulement par des choix de repêchage astucieux mais aussi par de nouveaux investissements en Amérique latine, constitue la meilleure protection des Orioles contre un ralentissement du rythme qu’ils ont fixé cette année.

Cela commence avec l’espoir n°1 Jackson Holliday et son pourcentage de base de 0,442 sur quatre niveaux en tant qu’arrêt-court de 19 ans. Il aura la chance de se qualifier pour les Orioles au printemps prochain, tout comme les voltigeurs Heston Kjerstad et Colton Cowser. Pour la puissance pure, regardez le joueur de champ intérieur de coin Coby Mayo, âgé de 21 ans, qui a réussi 29 circuits entre le Double-A Bowie et le Triple-A Norfolk cette année. Samuel Basallo, qui a réussi 20 circuits et atteint le double A à l’âge de 19 ans, est le premier fruit des efforts soutenus des Orioles en Amérique latine. Le joueur de champ intérieur Joey Ortiz est l’un des 50 meilleurs espoirs du baseball et il ne trouvera peut-être pas de place pour jouer.

Le système agricole n’est pas parfait. Avec Rodriguez désormais dans la rotation des ligues majeures, aucun des espoirs d’élite des Orioles n’est un lanceur.

« Ils vont devoir échanger une partie de ce surplus de position contre des lanceurs », a déclaré Law. « Il suffit de regarder, et ils ne peuvent pas jouer tous ces arrêts-courts ; ils ne peuvent pas jouer contre tous ces voltigeurs. C’est l’hiver. … Je ne dis rien de tout cela de manière négative. Je dis simplement que c’est la seule chose qui devra être différente au cours des cinq prochaines années par rapport aux cinq dernières. »

Même du côté des lanceurs, les Orioles ont fait de grands progrès en 2023, avec Bradish avançant, Rodriguez passant de prospect à joueur de rotation et John Means revenant avec succès après une opération de reconstruction du coude de Tommy John.

« Nos lanceurs de départ sont en hausse », a déclaré Hyde, une pensée terrifiante pour les adversaires si les chances de frappe des Orioles sont à moitié aussi bonnes qu’on le vante.

Les bookmakers de Las Vegas fixeront presque certainement leur plus/moins de 76 victoires au printemps prochain. Ils ont fini de s’en prendre à qui que ce soit, et c’est très bien pour eux.

« Je pense que nous avons montré que nous allons être ici pour longtemps, nous allons être là pour rester », a déclaré le lanceur DL Hall, encore un autre espoir de premier plan qui s’est manifesté à la fin de cette saison. « Cette organisation n’est pas une blague. »

