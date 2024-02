Les Orioles confirment leur accord pour vendre leur participation majoritaire à David Rubenstein

Les Orioles ont confirmé les informations d’hier sur une vente de l’équipe, annonçant mercredi qu’un groupe d’investisseurs dirigé par le milliardaire David Rubenstein de la société de capital-investissement Carlyle Group a acheté la participation majoritaire de l’équipe à la famille Angelos pour 1,725 ​​milliard de dollars. Notamment, l’ancien responsable du contrôle, John Angelos, restera un « investisseur majeur » dans le club et servira de conseiller principal de Rubenstein dans son nouveau rôle. La transaction valorise la franchise et les actifs des Orioles à 1,725 ​​milliard de dollars, selon le communiqué de presse de l’équipe sur le remaniement de la propriété.

“Je suis reconnaissant envers la famille Angelos pour l’opportunité de rejoindre l’équipe dont j’ai été fan toute ma vie”, a déclaré Rubenstein dans un communiqué inclus dans le communiqué de presse d’aujourd’hui. « J’ai hâte de travailler avec tous les propriétaires, les joueurs et le personnel des Orioles pour tirer parti de l’incroyable succès que l’équipe a obtenu au cours des dernières saisons. Notre objectif collectif sera de ramener un trophée des World Series dans la ville de Baltimore. Aux fans, je dis : nous le faisons pour vous et nous ne pouvons pas le faire sans vous. Merci pour votre soutien. Il est important de noter que l’impact des Orioles s’étend bien au-delà du terrain de baseball. L’opportunité pour l’équipe de catalyser le développement autour de Camden Yards et au centre-ville de Baltimore offrira à des générations de fans des souvenirs impérissables et créera des opportunités économiques supplémentaires pour notre communauté.

La vente de la part majoritaire des Orioles est toujours soumise à l’examen et à l’approbation des 29 propriétaires restants de la Major League Baseball. Un vote formel devrait avoir lieu la semaine prochaine lors des réunions trimestrielles des propriétaires de la MLB. Parmi les noms les plus reconnaissables du groupe dirigé par Rubenstein figurent l’icône des Orioles Cal Ripken Jr., le membre du Temple de la renommée de la NBA Grant Hill et Michael Bloomberg. Toute inquiétude concernant un éventuel déménagement après la vente devrait être apaisée ; Rubenstein est originaire de Baltimore et a déjà exprimé son désir de garder l’équipe à Baltimore à long terme, et la récente prolongation du bail de 30 ans à Camden Yards est également transférée à un nouveau propriétaire. par Danielle Allentuck de la bannière de Baltimore.

“Lorsque j’ai assumé le rôle de président et chef de la direction des Orioles, nous avions pour objectif de restaurer la franchise au statut d’élite dans les sports des ligues majeures, de garder l’équipe à Baltimore pour les années à venir et de revitaliser notre groupe de partenariat”, a déclaré Angelos. dans sa propre déclaration. « Cette relation avec David Rubenstein et ses partenaires confirme que nous avons non seulement atteint mais dépassé nos objectifs. »

La famille Angelos est propriétaire de la franchise Orioles depuis que Peter a acheté l’équipe pour 173 millions de dollars. Il a exercé les fonctions de responsable du club jusqu’à 90 ans, mais a finalement cédé ce poste à ses fils, John et Louis. Dans les années qui ont suivi, une bataille controversée pour le contrôle de l’organisation a éclaté. Louis Angelos a intenté une action en justice alléguant que John avait pris des mesures pour prendre le contrôle exclusif du club contre la volonté de son père et que sa mère, Georgia, se faisait une priorité de vendre et peut-être même de déménager l’équipe. Georgia a répliqué, alléguant que Louis avait fabriqué ses affirmations dans le cadre d’un jeu de pouvoir qui lui était propre. Les poursuites ont été abandonnées en 2023, il y a près d’un an jour pour jour, les parties s’arrangeant à l’amiable.

Entre les luttes intestines au sein de la famille Angelos et le drame de longue date sur les droits de télévision avec les Nationals, les Orioles sont impliqués dans un litige depuis des années. La famille Angelos détenait la participation majoritaire dans Mid-Atlantic Sports Network, qui diffuse à la fois les matchs des Orioles et des Nationals, et les deux franchises sont en désaccord depuis plus d’une décennie sur les droits de droits impayés des Nationals. Un comité d’arbitrage a finalement statué que les O devaient aux Nats 105 millions de dollars d’honoraires, ce dont les Orioles ont fait appel. Une cour d’appel a confirmé la décision en avril dernier. Aujourd’hui, Jeff Barker du Baltimore Sun rapporte que le groupe de Rubenstein achète également une participation majoritaire dans MASN. On ne sait pas encore si cela aura des ramifications significatives concernant l’arrangement entre les Orioles et les Nationaux.

Comme pour tout changement de propriétaire, la possibilité d’un écart majeur par rapport aux normes des opérations de baseball existe avec un nouveau propriétaire. Depuis que John Angelos a été nommé responsable à la place de son père malade, Peter, les Orioles ont essentiellement quitté le marché des agents libres. Le directeur général Mike Elias n’a jamais signé avec un agent libre un contrat garanti sur plusieurs années et ne s’est pas engagé plus de Craig KimbrelCela représente 13 millions de dollars pour tout joueur individuel. Cela est dû en partie au fait que les Orioles ont été embourbés dans un processus de reconstruction qui a duré plus de quatre ans, mais même dans la foulée du titre AL East de l’année dernière, ils ont été étonnamment silencieux (au grand dam de Baltimore). Ventilateurs).

Cet effort de reconstruction, bien sûr, a conduit les Orioles à développer l’un des jeunes noyaux les plus enviables de tout le baseball. Receveur Adley Rutschman est déjà devenu une superstar et un jeune joueur de champ intérieur Gunnar Henderson n’est pas loin derrière. Droitier Grayson Rodriguez et les meilleurs prospects comme Jackson Vacances, Jordan Westburg, Joey Ortiz, Connor Norby, Heston Kjerstad, Colton Cowser, Samuel Basallo et bien d’autres encore créent des perspectives favorables à long terme.

Cependant, alors même que les fans des Orioles célébraient l’émergence de leur jeune noyau après tant d’années non compétitives, Angelos a mis un frein aux choses en mettant en doute la capacité de l’organisation à signer des accords à long terme avec n’importe qui de ce groupe. Le responsable désormais sortant des Orioles a déclaré au New York Times en 2022 que pour recruter des joueurs comme Rutschman et Henderson pour le type d’extensions qu’ils pouvaient à juste titre rechercher sur la base du précédent du marché, les Orioles devraient augmenter « massivement » les prix pour les fans. . Des commentaires comme celui-là, associés à l’inertie générale qui a incarné les précédentes intersaisons des Orioles, ont conduit à la frustration parmi les fans.

Reste à savoir si un changement de propriétaire entraînera des niveaux de dépenses agressifs. Il serait imprudent de s’attendre à ce que les Orioles agissent avec le même niveau d’agressivité effrontée que, disons, les Mets à la suite de la vente de la famille Wilpon au propriétaire actuel, Steve Cohen. Dans le même temps, les niveaux de dépenses actuels sont pratiquement les plus bas des barres à franchir. Les Orioles ont terminé la saison 2023 avec une masse salariale de 66 millions de dollars et prévoient d’ouvrir la saison 2024 avec seulement une masse salariale de 81 millions de dollars. Félix Bautista, le joueur étoile des Orioles qui se remet de l’opération de Tommy John, est le seul joueur qui a la garantie ne serait-ce qu’un seul dollar de salaire au-delà de la campagne 2024. Il a promis 1 million de dollars pour la campagne 2025.

Le temps nous dira dans quelle mesure la récente inactivité des Orioles sur le marché a été influencée par les efforts continus pour orchestrer cette vente et si le groupe de Rubenstein sera plus disposé à dépenser que l’équipe ne l’a été sous la direction de John Angelos. Pour le moment, la vente imminente apparaît comme une lueur d’espoir pour une base de fans des Orioles qui est de plus en plus frustrée par la réticence apparente de l’équipe à compléter l’un des jeunes noyaux de talents les plus brillants du sport.