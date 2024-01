Les Orioles concluent un accord pour vendre l’équipe à David Rubenstein, originaire de Baltimore, pour 1,725 ​​milliard de dollars – Baltimore Sun

La famille Angelos a conclu un accord pour vendre les Orioles au milliardaire du capital-investissement David Rubenstein, ont déclaré au Baltimore Sun trois sources ayant une connaissance directe de l’accord. Rubenstein devrait prendre la direction de l’équipe dans le cadre de l’accord, qui valorise l’équipe à 1,725 ​​milliard de dollars.

La famille Angelos est propriétaire de l’équipe depuis que Peter Angelos l’a achetée pour 173 millions de dollars en 1993. Des documents juridiques de 2022 ont révélé que le propriétaire, aujourd’hui malade, souhaitait que l’équipe soit vendue après son décès afin que sa femme, Georgia, « puisse profiter du grand bien ». richesse qu’ils avaient accumulée ensemble. Son fils aîné, John, est le responsable de l’équipe depuis 2020.

Rubenstein, 74 ans, est philanthrope et fondateur du groupe Carlyle. Il est originaire de Baltimore et ancien élève du Baltimore City College.

Il assumera dans un premier temps une participation de 40 % dans les Orioles avec un accord pour acheter le capital restant au décès du patriarche de la famille Peter Angelos, selon l’une des sources.

La famille Angelos serait soumise à d’importants impôts sur les plus-values ​​si l’équipe était vendue avant le décès de Peter Angelos. Angelos, 94 ans, est en mauvaise santé depuis plus de six ans.

Le légendaire Oriole Cal Ripken Jr. devrait faire partie du groupe de propriété, a indiqué l’une des sources.

L’accord comprend Mid-Atlantic Sports Network, le réseau de télévision régional appartenant aux Orioles et aux Nationals de Washington, a également indiqué cette source. Les Orioles détiennent la majorité de MASN en vertu d’un accord complexe qui a pris naissance lorsque les Expos de Montréal ont déménagé à Washington – sur le territoire médiatique des Orioles – en 2005. Les deux équipes ont partagé les droits et les bénéfices de MASN, les Orioles recevant la majeure partie des droits. Les bénéfices de MASN.

Les Orioles et les Nationals ne sont pas parvenus à s’entendre sur le montant que chaque club devrait recevoir sur une période de cinq ans allant de 2012 à 2016, ce qui a provoqué de multiples arbitrages et une décennie de différends. Ce litige a finalement été réglé l’été dernier et les frais à payer pour les cinq années suivantes, de 2017 à 2021, ont été rapidement convenus.

Un porte-parole de John Angelos a refusé de commenter. Les Orioles, la MLB et la Maryland Stadium Authority n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La MLB doit encore approuver formellement la vente. La ligue a des protocoles stricts qui incluent la vérification des investisseurs potentiels et un vote des propriétaires sur la vente.

Puck News, un média par abonnement appartenant à des journalistes et couvrant l’élite financière et politique, a été le premier à annoncer la vente mardi soir.

L’intention de la famille Angelos de vendre l’équipe est devenue publique alors que la famille luttait pour le contrôle des Orioles après que Peter Angelos soit devenu incapable. Louis Angelos, le plus jeune des deux fils de Peter, a poursuivi sa mère et son frère en justice en 2022 pour ce qu’il a qualifié de tentative de John Angelos de prendre le contrôle et la propriété de la fortune familiale, y compris du club de balle.

Selon le procès, John Angelos a bloqué et contrecarré les projets de vente de l’équipe, torpillant unilatéralement l’intérêt d’un « groupe d’acheteurs hautement crédibles ».

Des dossiers ultérieurs dans la poursuite, qui a été abandonnée en février dernier après un apparent règlement privé, ont révélé que la famille avait retenu les services de la banque d’investissement Goldman Sachs et du cabinet d’avocats Jones Day pour gérer une éventuelle vente.

Le prix de vente de 1,725 ​​milliard de dollars est légèrement supérieur à la valorisation de 1,713 milliard de dollars établie par Forbes, qui classe les Orioles au 18e rang sur 30 équipes de la MLB.

Les Orioles ont récemment conclu un bail avec l’État du Maryland – propriétaire d’Oriole Park à Camden Yards – pour rester à Baltimore pendant au moins 15 ans et potentiellement plus de 30 ans. Cet accord a été négocié pendant des années, impliquant deux gouverneurs et deux autorités du stade. chaises, et a été accepté en décembre, peu de temps après que Bloomberg ait rapporté que Rubenstein était « en pourparlers » pour acquérir l’équipe.

À l’époque, John Angelos avait appelé le gouverneur Wes Moore pour lui assurer que la famille n’avait pas l’intention de vendre l’équipe, selon une source proche de l’appel.

Dans le cadre de l’accord de location, les Orioles ont débloqué des millions de dollars d’investissements publics dans Camden Yards, comme le prévoit une loi de 2022. Cette loi autorisait l’autorité du stade à utiliser jusqu’à 600 millions de dollars en obligations pour améliorer le stade, à condition qu’un contrat de location signé dure suffisamment longtemps pour que les obligations soient remboursées. Avec l’accord de 15 ans, environ 400 millions de dollars sont disponibles, a déclaré précédemment l’autorité du stade au Sun.

L’accord de location – qui inclut la possibilité pour l’État et les Orioles de s’entendre sur un plan de réaménagement du terrain autour du stade de baseball – reste intact en cas de vente. Le bail comprend une clause de non-déménagement, empêchant les Orioles de quitter la ville pendant la durée du bail.

Le contrat de location du stade et l’accord de vente de l’équipe font suite à une saison au cours de laquelle les Orioles ont atteint les séries éliminatoires pour la première fois en sept ans. La saison 2023 a été marquée par une longue reconstruction pour constituer une jeune équipe qui a accumulé 101 victoires et remporté l’AL East.

La valeur nette de Rubenstein de 3,7 milliards de dollars, selon Forbes, se classe au milieu du peloton des propriétaires de MLB. Cela correspond à la famille Steinbrenner des Yankees de New York (3,8 milliards de dollars en 2015), mais bien moins que les plus riches du sport, comme Steve Cohen des Mets de New York (19,8 milliards de dollars). Peter Angelos vaut 2 milliards de dollars.

Rubenstein sera le cinquième propriétaire de l’histoire de l’équipe. Il appartenait auparavant à Jerold Hoffberger (1953-1979), Edward Bennett Williams (1979-1989) et Eli Jacobs (1989-1993).

Les journalistes du Baltimore Sun, Hayes Gardner et Jacob Calvin Meyer, ont contribué à cet article. Cet article sera mis à jour.