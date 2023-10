Les Orioles commenceront les séries éliminatoires à 13 heures samedi, avant le concert de Billy Joel et Stevie Nicks à côté – Twin Cities

Dans ce qui sera l’un des jours les plus mouvementés que le complexe de Camden Yards ait connu ces dernières années, les Orioles prendront la tête.

Avant les légendes du rock Billy Joel et Stevie Nicks jouer un spectacle commun au M&T Bank Stadium samedi à 19 h, les Orioles accueilleront le premier match de la série de divisions de la Ligue américaine à 13 h. Ils affronteront les Texas Rangers, qui ont battu les Rays de Tampa Bay lors de la ronde des wild-cards, sur Fox ou FS1.

Les heures de début des autres matchs ALDS des Orioles, y compris le match 2 à Baltimore, n’ont pas encore été annoncées par la MLB.

En plus du match éliminatoire de baseball et du concert de rock en plein air, la chanteuse mexicaine Carín León se produira samedi à 20 heures au CFG Bank Arena, ce qui devrait donner lieu à une journée bien remplie au centre-ville. Il pourrait devenir encore plus encombré si le mauvais temps retardait le premier lancement : le risque de précipitations est de 50 %, selon le National Weather Service.

En tant que meilleure équipe de l’AL, les Orioles ont reçu un laissez-passer lors de la ronde des séries éliminatoires et se sont qualifiés directement pour le meilleur des cinq ALDS. Samedi marquera la première participation aux séries éliminatoires depuis 2016 pour les Orioles, qui ont surpris le monde du baseball cette saison en remportant 101 matchs, le plus grand nombre du club depuis 1979.

Les Ravens ont annoncé en janvier que Joel et Nicks joueraient au M&T Bank Stadium le 7 octobre. À cette époque, il n’y avait aucun conflit connu avec les Orioles, même s’il y avait toujours la possibilité que Baltimore puisse accueillir un match éliminatoire ce jour-là. Cela est devenu une réalité lorsque les Orioles ont terminé parmi les deux premiers vainqueurs de division de l’AL, leur accordant l’avantage sur le terrain lors du premier match de l’ALDS.

Organiser simultanément un match de baseball et un concert de rock n’est pas réalisable car cela créerait des embouteillages dans le centre-ville sur les routes et dans les 4 000 parkings en surface autour des stades, qui sont tous deux situés sur la même parcelle de 85 acres. Les deux événements attireront ensemble plus de 90 000 personnes dans le complexe, ce qui créerait un dilemme logistique s’ils devaient avoir lieu en même temps, compte tenu du nombre de participants qui conduisent généralement.

En mai 2014, les deux sites ont accueilli des événements en même temps, même s’ils n’ont pas attiré la même foule que prévu samedi. Ce jour-là, une foule annoncée de 36 873 personnes a regardé un match de la journée des Orioles tandis que 30 428 personnes ont assisté à deux demi-finales de crosse masculine de la division I de la NCAA au stade M&T Bank pendant plusieurs heures.

Le plan de samedi vise à éviter les événements simultanés, permettant aux deux équipes d’utiliser les parkings, mais la nature consécutive pourrait encore présenter un défi. La fin du match des Orioles, qui se déroule à guichets fermés, pourrait coïncider avec l’arrivée anticipée des spectateurs au centre-ville pour le spectacle, qui a vendu plus de 50 000 billets. Les portes du M&T Bank Stadium ouvrent à 17h30

La durée moyenne d’un match de MLB en 2023 était de 2 heures et 40 minutes, mais les matchs éliminatoires ont tendance à durer plus longtemps que les matchs de saison régulière et il y a toujours la possibilité d’un départ retardé ou d’une manche supplémentaire.

Le bail des Orioles et des Ravens avec l’État du Maryland (propriétaire des sites) stipule tous deux que, dans cette situation précise, le match éliminatoire de baseball devrait avoir préséance sur un événement spécial au M&T Bank Stadium. Selon le bail des Orioles, les matchs de baseball ont la « priorité d’horaire » sur les événements non-NFL au stade de football. Et selon l’accord des Ravens avec l’État, quelle que soit l’équipe « engagée dans les matchs d’après-saison de la NFL ou de la Ligue majeure de baseball » a la « priorité en matière de calendrier ».

Cela signifierait que, si les événements devaient se chevaucher – si le match de baseball était retardé, hypothétiquement – ​​le match des Orioles aurait préséance.

Plus tôt cette année, les Ravens ont accueilli 19 217 spectateurs lors d’un entraînement ouvert à 12 h 45 le samedi 29 juillet, avant que les Yankees de New York ne se rendent à Camden Yards pour affronter les Orioles à 19 h 15 devant une foule de 42 829 personnes.

Lors de la réunion du conseil d’administration de la Maryland Stadium Authority mardi, Vernon Conaway, vice-président de la sûreté et de la sécurité publiques, a fait référence au 29 juillet alors qu’il discutait de la manière dont l’autorité, propriétaire des deux sites, gérerait la journée chargée de samedi.

« Nous avons un modèle pour pouvoir organiser deux événements le même jour », a-t-il déclaré. « Cela va dépendre de la communication, de la coordination et de la coopération de tous les partenaires. »

La Maryland Transit Administration a déclaré mardi que le train léger fonctionnerait selon un horaire régulier et qu’il y aurait des bus supplémentaires depuis Glen Burnie et Timonium Fairgrounds vers Oriole Park et le M&T Bank Stadium.

« Arrivez tôt et restez tard pour profiter de tout ce que la ville a à offrir et éviter les foules », a posté l’administration sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le spectacle de Joel and Nicks est le premier concert indépendant de M&T Bank depuis que Metallica y a joué en mai 2017, un jour où les Orioles étaient sur la route.

Le complexe partagé a déjà créé des conflits. Après que les Ravens aient remporté le Super Bowl XVLII, ils devaient suivre la tradition et accueillir le match d’ouverture de la saison 2013 de la NFL. Cependant, les Orioles avaient un match à domicile prévu à la même date et les équipes n’ont pas pu parvenir à un accord ; au lieu de cela, les Ravens ont joué cette semaine-là à Denver contre les Broncos.

