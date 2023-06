Les Orioles appelleront l’espoir sur le terrain Jordan Westburg, par source: ce qu’il apporte à Baltimore

Les Orioles de Baltimore appellent le meilleur espoir intérieur Jordan Westburg, une source informée de la décision confirmée à L’athlétisme le dimanche. ESPN a été le premier à annoncer la nouvelle. Voici ce que vous devez savoir :

Westburg a 18 circuits et 54 points produits en Triple A cette saison, coupant 0,295/0,372/0,567 en 67 matchs avec les Norfolk Tides.

Baltimore a sélectionné Westburg, 24 ans, avec le choix n ° 30 lors du repêchage de la MLB 2020.

L’athlétisme a classé Westburg comme l’espoir n ° 4 des Orioles entrant cette saison et l’espoir n ° 73 dans tout le baseball.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Ce que Westburg apporte aux Orioles

Les Orioles n’ont presque pas été offensés par leur milieu de terrain cette année; leurs joueurs de deuxième but ont atteint .230/.285/.363 et leurs arrêts-courts ont réduit .218/.266/.368, avec Adam Frazier et Jorge Mateo les principaux coupables, respectivement.

Westburg peut frapper et a un réel pouvoir, avec 18 circuits déjà en Triple A cette année, plus que n’importe quel joueur actuellement sur la liste des O. Il peut bien jouer troisième et deuxième et est passable à court; il passera probablement par les trois places, jouant principalement les deuxième et troisième tandis que Gunnar Henderson passe à court, une grosse mise à niveau offensive à un petit coût défensif.

Il aura du mal à s’adapter aux trucs de la grande ligue, mais la puissance à la hausse est suffisante pour en faire le bon choix. Je pense aussi que cela ramène probablement Joey Ortiz au Triple A, car l’arrêt-court n’a pas trouvé de temps de jeu régulier à Baltimore et pourrait finir par être évincé par d’autres espoirs. – Loi

(Photo : Brian Spurlock / Icône Sportswire via Getty Images)