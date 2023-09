Les Orioles annoncent un nouvel accord de 30 ans pour rester à Camden Yards le soir même où ils concluent AL East

BALTIMORE (AP) — Les Orioles de Baltimore ont conclu un accord avec l’État du Maryland qui maintient l’équipe à Camden Yards pendant au moins 30 ans, selon une annonce après la troisième manche du match de jeudi soir contre Boston.

Entre les manches, un message est apparu sur le tableau d’affichage informant la foule de l’accord entre les Orioles, l’État, le gouverneur Wes Moore et la Maryland Stadium Authority. Le gouverneur démocrate et le président des Orioles, John Angelos, ont été montrés sur le panneau vidéo.

Le bail de l’équipe devait expirer à la fin de l’année, c’était donc une annonce bienvenue pour les fans – et le début d’une nuit de célébrations à Camden Yards. Les Orioles ont décroché le titre AL East en battant les Red Sox 2-0, leur 100e victoire de la saison.

« Les Orioles de Baltimore sont une institution et un membre irremplaçable de la famille collective qui compose Charm City », a déclaré le maire de Baltimore, Brandon Scott, dans un communiqué. « Je suis extrêmement heureux qu’en vertu de cet accord, ils continueront à faire d’Oriole Park à Camden Yards – le stade qui a changé à jamais le baseball – la maison d’une autre génération. »

Même si Angelos a insisté sur le fait que l’équipe ne bougeait pas, la date limite imminente du bail a été une source d’angoisse au cours de ce qui a par ailleurs été une saison délicieuse pour les fans de Baltimore. Les Orioles ont le meilleur bilan de la Ligue américaine et ont déjà décroché une place en séries éliminatoires.

« Je tiens à remercier John Angelos et toute l’organisation des Orioles pour continuer à être une équipe non seulement à Baltimore, mais à Baltimore », a déclaré Scott, un démocrate. «Je tiens également à remercier le gouverneur Moore, le président de la Maryland Stadium Authority, Craig Thompson, et toute l’équipe de l’État pour leur excellent travail garantissant que nos Orioles restent à Baltimore. J’ai hâte de travailler avec eux et tous nos partenaires alors que nous entamons les prochaines étapes visant à moderniser Oriole Park et ses environs pour en faire la meilleure version de lui-même.

Le républicain Larry Hogan, ancien gouverneur du Maryland, a signé l’année dernière un projet de loi augmentant l’autorisation d’émission d’obligations pour le stade voisin M&T Bank, domicile des Ravens de Baltimore, et pour Camden Yards. La mesure permettait d’emprunter jusqu’à 600 millions de dollars pour chaque stade.

En juillet, le trésorier de l’État, Dereck Davis, s’est plaint qu’il y avait « trop de traînage » entre les autorités du stade et les Orioles, les exhortant à « faire cette foutue chose ».

Noah Trister, Associated Press