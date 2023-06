Les Orioles acceptent de régler une partie du différend salarial du MASN avec les ressortissants: Sources

Les Orioles et les Nationals ont accepté de régler une partie de leur différend concernant les paiements dus à Washington concernant l’accord de droits télévisés de l’équipe avec MASN, ont confirmé des sources informées de l’accord. L’athlétisme. Le Washington Post a rapporté cette nouvelle pour la première fois mardi.

Baltimore a versé à Washington environ 100 millions de dollars pour couvrir les paiements des frais de droits de 2012 à 2016, ont indiqué des sources.

Les Orioles, les Nationals et le MASN ont refusé de commenter L’Athlétisme.

En 2014, le comité des définitions du partage des revenus de la MLB a statué que les Orioles devaient environ 100 millions de dollars supplémentaires aux nationaux. Ce jugement a finalement été annulé par les tribunaux de l’État de New York, qui ont statué qu’il y avait un conflit d’intérêts entre le cabinet d’avocats utilisé par les ressortissants pour la représentation et MLB et ses équipes, qui ont également utilisé les services du cabinet d’avocats.

Les tribunaux ont finalement renvoyé la question à la MLB, les Nationals ont obtenu un nouveau conseil juridique et de nouveaux membres du comité ont été nommés par la ligue. Le résultat a été presque le même, le nouveau comité dirigeant les Orioles devant 100 millions de dollars supplémentaires pour la période 2012 à 2016.

En avril, la Cour d’appel de New York a rejeté l’argument des Orioles selon lequel le commissaire de la MLB, Rob Manfred, avait fait preuve de partialité envers les Nationals lorsque le comité a statué que Baltimore devait l’argent. Le avis du tribunal a confirmé la détermination par le comité de la juste valeur marchande des droits de télévision pour les Nationaux, mais a déclaré que « les parties doivent résoudre tout différend concernant le non-paiement de ces frais conformément à leur accord ».

Les franchises se sont entrelacées en 2005 lorsque les Expos de Montréal appartenant à la MLB ont emménagé sur le territoire du marché des Orioles à Washington, DC Pour apaiser le propriétaire majoritaire des Orioles, Peter Angelos, le commissaire de l’époque, Bud Selig, a permis aux Orioles de créer et de posséder une grande majorité d’un nouveau réseau sportif régional qui diffuserait les matchs des deux franchises. Initialement, les Orioles possédaient 90% du réseau, un pourcentage qui diminue chaque année jusqu’en 2032, date à laquelle la propriété du réseau par les Nationals sera plafonnée à 33%.

À partir de 2012, les deux parties étaient censées négocier une juste valeur marchande des frais de droits pour les futures périodes de cinq ans. Les parties n’ont pas pu parvenir à un accord – se séparant de près de 400 millions de dollars pour la période de cinq ans de 2012 à 2016. Ainsi, comme déterminé dans le contrat initial, les parties ont présenté leurs arguments devant le comité des définitions du partage des revenus de la MLB.

Aucun accord n’a été conclu pour 2017 à 2021, ont indiqué les sources, et l’accord global qui voit les Orioles contrôler les droits de télévision pour les Nationals est toujours intact.

(Photo: Joshua Bessex / Getty Images)