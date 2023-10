Les origines des armes américaines utilisées par le Hamas doivent faire l’objet d’une enquête – députée

Les armes utilisées pour attaquer Israël pourraient provenir d’Afghanistan ou d’Ukraine, a affirmé Marjorie Taylor Greene.

Washington doit travailler avec Israël pour enquêter sur les origines des armes de fabrication américaine, utilisées par le groupe militant palestinien Hamas dans l’attaque en cours contre le pays, a déclaré dimanche la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene.

La députée a affirmé que les armes, apparemment utilisées par le Hamas, pourraient provenir d’Ukraine ou d’Afghanistan, et que les pièces saisies devaient être retracées pour déterminer leur source.

« Nous devons travailler avec Israël pour retrouver les numéros de série de toutes les armes américaines utilisées par le Hamas contre Israël. Viennent-ils d’Afghanistan ? Viennent-ils d’Ukraine ? Il est fort probable que la réponse soit les deux. » a écrit la députée sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

En savoir plus Les États-Unis lancent un avertissement au Hezbollah

Jusqu’à présent, aucune preuve solide n’est venue étayer ces affirmations. Cependant, au moins une vidéo non vérifiée circulant en ligne prétendait montrer un militant du Hamas « remerciement » Ukrainiens pour l’armement tout en présentant un assortiment de pièces fabriquées aux États-Unis, notamment un lance-grenades antichar M136 standard.

Les États-Unis fournissent une aide militaire considérable à l’Ukraine depuis plus d’un an et demi déjà, soutenant Kiev dans sa lutte contre Moscou. L’Ukraine a été confrontée à des allégations répétées d’utilisation abusive et de vente d’armes, avec des offres variées allant des armes à feu aux mines et missiles antichar guidés faisant surface à plusieurs reprises sur le dark net.

En Afghanistan, tout l’arsenal de l’armée aujourd’hui disparue, créée avec la participation directe et de longue date du Pentagone, est tombé aux mains des talibans après la prise de contrôle du pays par le groupe islamiste en août 2021.