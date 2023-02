Les origines de ChatGPT et rendre le ciment plus vert

Nous avons atteint le pic ChatGPT. Lancé en décembre en tant qu’application Web par la société OpenAI basée à San Francisco, le chatbot a explosé dans le courant dominant presque du jour au lendemain.

Selon certaines estimations, il s’agit du service Internet qui connaît la croissance la plus rapide, atteignant 100 millions d’utilisateurs deux mois seulement après son lancement. Grâce à l’accord de 10 milliards de dollars d’OpenAI avec Microsoft, la technologie est désormais intégrée aux logiciels Office et au moteur de recherche Bing. Piqué à l’action par son ancien rival nouvellement réveillé dans la bataille pour la recherche, Google accélère le déploiement de son propre chatbot, LaMDA.

Mais le succès retentissant d’OpenAI n’est pas sorti de nulle part. Le chatbot est l’itération la plus raffinée à ce jour dans une gamme de grands modèles de langage remontant à des années. C’est ainsi que nous sommes arrivés ici.

—Will Douglas Heaven

La solution climatique sous vos pieds

Les technologies conçues pour lutter contre le changement climatique sont de plus en plus sauvages de nos jours. Les avions à hydrogène, les robots miniers sous-marins et les réacteurs à fusion nucléaire – chacun pourrait jouer un rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Mais il y a aussi des éléments moins glamour pour résoudre le changement climatique. Prenez les matériaux de construction, par exemple – le matériau le plus utilisé au monde, en masse, est le ciment, et c’est une sorte de cauchemar climatique. La bonne nouvelle, c’est qu’une poignée d’entreprises travaillent d’arrache-pied pour remédier à l’impact climatique du ciment. Lire l’histoire complète.