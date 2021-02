Un candidat conservateur au conseil qui a envoyé un message à un député travailliste juif au sujet de la «race aryenne» ne sera plus candidat au parti.

Sharon Thomason, qui devait disputer un siège au Warrington Borough Council, a tweeté «Keep the Aryan race going…» à Charlotte Nichols le 29 février de l’année dernière.

Le chef du conseil local, Russ Bowden, a critiqué les commentaires comme étant « une conduite dégoûtante et inexcusable », tandis que Mme Nichols elle-même a déclaré qu’ils donnaient « une idée du calibre des candidats. [the Conservatives are] sélectionner localement « .