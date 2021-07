Les organismes sportifs déçus mais acceptent la décision de Tokyo d’interdire les spectateurs

Les instances dirigeantes du sport ont exprimé leur déception face à la décision des organisateurs des Jeux olympiques d’interdire les spectateurs du 23 juillet au 31 août. 8 Jeux de Tokyo, mais a compris la nécessité pour le Japon de prendre des mesures drastiques pour freiner la propagation du COVID-19.

Les Jeux olympiques se dérouleront sans spectateurs dans la ville hôte de Tokyo, ont annoncé jeudi les organisateurs, alors qu’un coronavirus résurgent a forcé le Japon à déclarer l’état d’urgence dans la capitale qui durera tout au long des Jeux.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré qu’il était essentiel d’empêcher Tokyo, où la variante Delta hautement contagieuse de la variante COVID-19 se propageait, de devenir un foyer de nouvelles infections.

Les gens seront également invités à ne pas se rassembler pour des événements sur les routes publiques, comme le triathlon, bien que les responsables aient déclaré que certains sites en dehors de la grande région métropolitaine de Tokyo autoriseraient un petit nombre de spectateurs.

World Athletics, l’instance dirigeante du sport, a déclaré que les athlètes s’étaient habitués à concourir dans des stades qui ne sont pas bondés mais qu’ils auraient aimé voir des « fans bruyants » à Tokyo.

« C’est décevant pour tout le monde », a déclaré World Athletics dans un communiqué. « Pour les habitants de Tokyo et du Japon, la chance de voir les meilleurs athlètes du monde concourir en chair et en os est une opportunité qui ne se présente pas très souvent.

«Nous devons, bien sûr, écouter et respecter les décisions que chaque pays prend, car ce virus affecte différemment les pays et les régions et ils ont accès à toutes les informations et à la science.

« Ce sur quoi nous devons tous nous concentrer dans le sport, c’est prendre des décisions courageuses qui sont généralement difficiles. »

La Fédération internationale de hockey (FIH) a indiqué qu’elle s’attendait à une capacité de 5 000 spectateurs et 2 500 spectateurs respectivement sur les deux terrains.

« Si nous regrettons bien entendu que la situation sanitaire actuelle empêche d’accueillir les Jeux avec des spectateurs, nous comprenons et soutenons pleinement la décision prise par les autorités et les organisateurs japonais ainsi que par le CIO », a déclaré la FIH.

GRANDE CONCURRENCE

Husain Al-Musallam, le président nouvellement élu de l’instance dirigeante mondiale de la natation FINA, a déclaré que son organisation espérait voir l’arène remplie à une capacité d’au moins 50%.

« Mais cette décision appartient bien sûr à Tokyo 2020 et aux autorités japonaises », a déclaré Al-Musallam à Reuters par courrier électronique.

« En même temps, la FINA espère voir des spectateurs assister aux Jeux et la FINA espère que cela pourra se produire d’ici le 23 juillet.

« Les athlètes auront toujours des moyens attrayants d’interagir avec leur pays d’origine et leurs fans, et la FINA est convaincue que les athlètes aquatiques offriront toujours une excellente compétition pour le monde à regarder depuis leur propre domicile. »

Le passage à l’interdiction des spectateurs a marqué un brusque revirement par rapport à la semaine dernière, lorsque les officiels insistaient toujours sur le fait qu’ils pouvaient organiser les Jeux en toute sécurité avec des fans présents.

Les spectateurs étrangers avaient déjà été exclus des Jeux, qui ont été reportés d’un an.

L’association allemande des athlètes Athleten Deutschland a déclaré que la décision des organisateurs était « à la fois raisonnable et appropriée » compte tenu de la pandémie.

« Les Jeux olympiques ne doivent pas accélérer les taux d’infection à l’échelle nationale, ni devenir un événement mondial de grande diffusion », a-t-il déclaré.

« De manière générale, les organisateurs ne doivent ménager aucun coût ni aucun effort dans le cadre de leur devoir de diligence pour réduire le risque d’infection pour les personnes impliquées par tous les moyens et mesures. Cela vaut également pour les règles d’hygiène et de sécurité. »

Le Japon n’a pas subi les flambées explosives de COVID-19 observées dans de nombreux autres pays, mais il a enregistré plus de 810 000 cas et 14 900 décès. La lenteur du déploiement du vaccin signifie que seulement un quart de la population a reçu au moins une injection.

« L’état d’urgence au Japon est très différent des mesures existantes dans une province comme l’Ontario qui interdit toujours les places assises à l’intérieur des restaurants », a déclaré le Comité olympique canadien à Reuters dans un courriel.

« Au Japon, les gens peuvent toujours aller au cinéma, manger au restaurant, prendre les transports en commun et travailler dans un bureau.

Il ne fait aucun doute que l’absence de spectateurs aux Jeux entraînera une expérience différente pour tout le monde à Tokyo. »

