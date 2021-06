Les organismes de surveillance de la concurrence du Royaume-Uni et de l’UE lancent une double enquête antitrust sur Facebook concernant l’utilisation des données publicitaires par la plateforme

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête antitrust formelle pour déterminer si le géant des médias sociaux avait enfreint les règles de concurrence du bloc en utilisant des données publicitaires pour gagner un avantage.

L’enquête évaluera également si l’entreprise relie son service de petites annonces en ligne « Facebook Marketplace » à son réseau social, ce qui, selon la Commission, serait un « violation des règles de concurrence de l’UE ».

Pendant ce temps, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré qu’elle ciblerait également Facebook Marketplace, ainsi que Facebook Dating, le service de mise en relation de la plate-forme, qu’elle a lancé en Europe en 2020.

Répondant aux annonces de vendredi, un porte-parole de Facebook a déclaré que la société « Marketplace et Dating offrent aux gens plus de choix et les deux produits fonctionnent dans un environnement hautement concurrentiel avec de nombreux grands opérateurs historiques. »

« Nous continuerons de coopérer pleinement avec les enquêtes pour démontrer qu’elles sont sans fondement », ils ont ajouté.

Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, a déclaré que Facebook récolte « vastes trésors » de données parmi ses trois milliards d’utilisateurs mensuels et les près de sept millions d’entreprises faisant la publicité de leurs services sur le site.

La Commission a déclaré que son enquête évaluerait le conflit potentiel entre les annonceurs sur la plate-forme de médias sociaux de Facebook et son service Marketplace.

Une enquête préliminaire avait déjà soulevé « craigne que Facebook puisse fausser la concurrence » en utilisant les données des annonceurs pour aider son service Marketplace à les surpasser, a ajouté l’organe exécutif de l’UE.

Andrea Coscelli, chef de la CMA, a déclaré que le régulateur britannique « enquêter en profondeur sur l’utilisation des données par Facebook pour déterminer si ses pratiques commerciales lui confèrent un avantage injuste dans les secteurs des rencontres en ligne et des petites annonces. »

Il a ajouté que de telles pratiques peuvent rendre « plus difficile pour les entreprises concurrentes de réussir » et « réduire le choix du client ».

