Les organismes de santé font pression pour des mesures antitabac après la poursuite des provinces

Trois organisations nationales de santé veulent que les premiers ministres du Canada fassent pression pour des initiatives visant à réduire le tabagisme lors des négociations de règlement avec les principales compagnies de tabac, des années après que les provinces ont intenté des poursuites pour récupérer les coûts des soins de santé.

Dans une lettre ouverte, la Société canadienne du cancer, l’Association pulmonaire du Canada et la Fondation des maladies du cœur affirment que les gouvernements devraient faire de la réduction du tabagisme une priorité absolue dans les pourparlers qui ont débuté il y a quatre ans dans le cadre des poursuites intentées par les provinces pour réclamer des dommages-intérêts collectifs de 500 milliards de dollars. .

« Le tabac cause un bilan dévastateur de maladies et de décès, un bilan qui contribue à la crise actuelle du système de santé », déclarent les groupes dans la lettre publiée lundi, avant la Journée mondiale sans tabac, une campagne annuelle du World Organisation de la santé pour sensibiliser aux méfaits du tabagisme.

Les poursuites intentées par les 10 provinces, la Colombie-Britannique ayant déposé la première en 1998, visent Imperial Tobacco Canada Ltd., Rothmans, Benson & Hedges Inc. et JTI-Macdonald Corp., ainsi que leurs sociétés mères étrangères.

Les organismes de santé disent qu’au moins 10 % de l’argent d’un règlement devrait être consacré à un financement à long terme, indépendant du gouvernement, pour réduire le tabagisme. Ils demandent également une interdiction de la promotion du tabac par l’industrie et des mesures qui obligeraient les défendeurs à effectuer des paiements supplémentaires si les objectifs de réduction de la consommation de tabac ne sont pas atteints. Et ils veulent que les entreprises divulguent publiquement des millions de pages de documents internes.

Avant la publication de la lettre, une porte-parole du ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les plans que la province pourrait avoir pour introduire des mesures visant à réduire la consommation de tabac à la suite d’un règlement. Elle a cité des obligations de confidentialité en raison d’une médiation ordonnée par le tribunal après que les compagnies de tabac ont déposé une demande de protection contre les créanciers en 2019.

Cela s’est produit après une décision de la Cour d’appel du Québec, qui a confirmé un jugement historique ordonnant aux entreprises de verser près de 14 milliards de dollars de dommages-intérêts aux fumeurs de la province qui sont tombés malades ou qui étaient dépendants du tabac. La décision a révélé que les entreprises ont choisi les profits plutôt que la santé de leurs clients, qui attendent toujours un règlement.

Un porte-parole d’Imperial Tobacco Canada Ltd., l’une des entreprises contactées au sujet de toute initiative potentielle de réduction du tabagisme, a déclaré dans un courriel qu’il ne pouvait pas commenter pendant la médiation.

Rob Cunningham, avocat et analyste principal des politiques pour la Société canadienne du cancer, a déclaré que les entreprises de tabac ne peuvent sortir de la protection contre la faillite que dans un règlement accepté par toutes les provinces, donnant aux gouvernements un levier pour négocier des mesures strictes.

« Il s’agit d’une opportunité unique, unique et historique de réduire la consommation de tabac, de contrôler l’industrie du tabac, et nous devons en profiter », a déclaré Cunningham dans une interview. « Toute la raison pour laquelle les provinces ont intenté des poursuites en premier lieu était les coûts des soins de santé. »

Il a déclaré que plusieurs maladies et 16 types de cancer, dont le cancer des poumons, de la gorge, de l’œsophage et du pancréas, sont associés à la consommation de tabac.

Bien que les territoires n’aient pas intenté de poursuites, ils sont représentés dans les négociations par un consortium de cabinets d’avocats travaillant pour le compte de six des provinces : la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.

Les organisations de santé ont été exclues des négociations à huis clos, contrairement aux États-Unis, a déclaré Cunningham, où les gouvernements des 50 États ont été impliqués dans un règlement similaire avec les compagnies de tabac en 1998. C’est à ce moment-là qu’une fondation américaine indépendante a été financée pour contrôler l’industrie du tabac. , qui a été contraint de divulguer 40 millions de pages de documents auparavant secrets.

Cynthia Callard, directrice exécutive de Médecins pour un Canada sans fumée, a déclaré que les juridictions canadiennes devraient introduire des mesures qui obligeraient les compagnies de tabac à mettre fin à leurs activités « au lieu de leur faire payer la facture des programmes traditionnels ».

Elle a cité la Nouvelle-Zélande, qui a adopté une loi interdisant à vie la vente de produits du tabac à toute personne née le 1er janvier 2009 ou après.

« Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de désactiver cette industrie », a déclaré Callard.

——-



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 mai 2023.



La couverture santé de la Presse canadienne bénéficie d’un soutien grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne.