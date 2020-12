LONDRES – Les organismes de l’industrie britannique ont célébré Noël – puis certains – le 24 décembre après que le Royaume-Uni et l’Union européenne ont signé un accord commercial historique post-Brexit qui supprimera les droits sur les marchandises transitant entre les deux régions.

L’accord, conclu la veille de Noël par le Royaume-Uni et l’UE, est intervenu après des mois de négociations tellement tendues et difficiles que les entreprises avaient commencé à se préparer à un scénario de non-accord et à un non-respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Les règles de l’OMC auraient signifié une gamme de tarifs à un et à deux chiffres sur les exportations britanniques allant de l’alimentation à la mode. L’UE est le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni et il était crucial pour les deux parties de conclure un accord sur la ligne. Bien que les détails de l’accord de la onzième heure n’aient pas encore été publiés, il semble suffisant pour les deux parties.

Les parlementaires britanniques seront rappelés au travail le 20 décembre pour ratifier l’accord, et de nouvelles conditions entreront en vigueur à partir du 1er janvier. Il y aura inévitablement plus de paperasserie, avec des entreprises de mode parmi les nombreuses entreprises qui devront remplir paperasse détaillée lors de l’envoi de marchandises et d’échantillons à l’étranger.

Maintenant qu’un accord a été conclu, toutes les entreprises pourront éviter les droits de l’OMC, ce qui aurait signifié un prélèvement de 12% sur les exportations de vêtements britanniques vers l’UE et de 8% sur les chaussures exportées vers l’Europe.

UKFT, l’association britannique de la mode et du textile, a déclaré qu’elle se félicitait du nouvel accord de libre-échange.

«L’UE est le plus grand marché de l’industrie britannique de la mode et du textile, et nous sommes soulagés qu’un accord ait été conclu. L’accord devrait contribuer à sécuriser les 7,4 milliards de livres de mode et de textiles que le Royaume-Uni vend à l’UE chaque année, ainsi qu’à garantir l’avenir de milliers d’emplois et de centaines d’entreprises », a déclaré le groupe.

L’organisation a ajouté que si l’accord est «extrêmement bienvenu et apporte une certaine clarté», les entreprises doivent encore faire beaucoup, car l’environnement commercial avec l’UE «sera très différent même avec cet accord».

Nigel Lugg, président de l’UKFT, a déclaré: «Je suis ravi qu’un accord ait été conclu. Bien que nous ayons besoin de voir le détail de l’accord pour en comprendre pleinement les implications, UKFT travaillera avec ses membres pour aider l’industrie à maintenir et à développer ses exportations vers l’UE et le reste du monde. »

Helen Brocklebank, PDG de Walpole, l’association des marques de luxe britanniques, a déclaré que si l’accord n’était pas parfait, il était assez bon. Comme UKFT, Walpole avait dit plus tôt cette année à ses marques membres de se préparer à un no-deal.

«Cela allait toujours être un accord commercial un peu étrange, dans la mesure où c’est un accord qui augmente inévitablement les barrières plutôt que de les supprimer, mais les marques de luxe britanniques pousseront un énorme soupir de soulagement que le Royaume-Uni et l’UE aient signé un accord aujourd’hui, et entre ceci, et la promesse du [coronavirus] vaccin, tout le monde sera beaucoup plus optimiste quant à ce qui peut être réalisé en 2021. »

Elle a ajouté que les marques de luxe britanniques «sont déterminées à réussir la décision du pays de quitter l’UE, et nous comprenons que nous sommes l’un des atouts les plus précieux et les plus séduisants du pays. Une partie de ce succès dépend de la conclusion d’accords de libre-échange solides par le gouvernement avec les États-Unis et d’autres pays.

«Ce que nous devons voir du gouvernement maintenant, c’est un solide plan de relance post-Brexit, post-COVID avec des points d’action particuliers sur l’assistance au secteur de la vente au détail et de l’hôtellerie, et une campagne de marketing pour ramener les touristes au Royaume-Uni rapidement. Une partie de cela comprend un système de suivi et de traçabilité qui a démontré son succès pour signaler au monde que la Grande-Bretagne est sûre à visiter. Walpole aimerait également voir la nomination d’un ministre de l’hospitalité pour répondre aux besoins très spécifiques de ce secteur résultant des dommages causés par la pandémie.

Tous les accords de libre-échange n’ont pas été aussi difficiles que ce dernier accord avec l’UE. Le Royaume-Uni a conclu plus de 20 accords avec des pays dont le Canada, la Suisse, Israël, Singapour et la Corée du Sud.

En octobre, il a signé un accord de libre-échange avec le Japon et il est actuellement en train de négocier avec les États-Unis. Les négociations devraient progresser positivement, malgré le changement à venir des administrations présidentielles américaines vers celle du président élu Joe Biden.