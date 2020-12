Des organisations sikhs basées en Grande-Bretagne accordent une aide sous forme de plats cuisinés à des milliers de chauffeurs routiers bloqués au Royaume-Uni. Pas moins de 2850 camions ont été bloqués dans le Kent après que la France ait fermé sa frontière britannique pendant 48 heures dimanche au milieu des inquiétudes concernant la propagation d’une nouvelle souche de coronavirus.

Pour leur venir en aide, un organisme de bienfaisance connu sous le nom de «Langar Aid» a envoyé des paquets de nourriture aux chauffeurs bloqués. Le groupe, basé à Coventry, a emballé des repas nutritifs et sûrs, notamment du riz et des lentilles, aux chauffeurs.

Pas seulement Langar Aid, la BBC signalé que plusieurs organisations sikhs se sont manifestées pour aider les chauffeurs en attente. Ils se sont coordonnés avec les agences humanitaires ainsi qu’avec les chauffeurs dans le besoin pour s’assurer qu’ils reçoivent de l’eau, de la nourriture et des médicaments. Selon le rapport, deux camions remplis de fournitures essentielles, notamment de l’eau en bouteille et des repas emballés, ont été envoyés de Douvres aux chauffeurs affamés du Kent, membre de Khalsa Aid, une autre organisation caritative sikh, Raconté BBC.

Le membre, Ravinder Singh, a ajouté que les associations caritatives « travaillaient avec la communauté sikh locale pour préparer 800 repas chauds pour les chauffeurs ». L’un des organismes de bienfaisance a également partagé des images du camion, chargé de provisions pour les chauffeurs, sur Twitter.

Le groupe a également sensibilisé et fait des dons pour les conducteurs bloqués sur des plateformes de médias sociaux telles qu’Instagram. L’appelant «Operation Stack», le groupe a affiché une affiche demandant des dons de fournitures avec le message suivant: «Nous allons fabriquer des sacs cadeaux pour les chauffeurs de camion bloqués par la frontière #Dover».

La communauté sikh de Gravesend a partagé des vidéos de plats préparés par la communauté.

L’incident s’est produit après que la France et plus de 50 autres pays ont interdit l’arrivée de personnes en provenance du Royaume-Uni après de nombreux rapports et des préoccupations concernant une nouvelle souche mutée de coronavirus cela se répandait apparemment en Grande-Bretagne.

Le Britannique Boris Johnson et le Français Emmanuel Macron sont en pourparlers concernant l’impasse des camions et selon les rapports, toute solution inclurait très probablement une obligation Covid-19 tests pour tous les voyageurs entrants, y compris les chauffeurs routiers entrant en France depuis le Royaume-Uni. Dans le pays lui-même, le gouvernement Johnson a imposé un verrouillage strict et des restrictions de niveau quatre pour empêcher la propagation du virus.

Des restrictions de voyage contre le Royaume-Uni ont également été mises en place par l’Inde. Le gouvernement a toutefois déclaré mardi qu’il n’y avait pas lieu de paniquer à propos de la variante mutée du SRAS-CoV-2 détectée au Royaume-Uni et a également affirmé qu’aucune variante de ce type ou aucune mutation significative dans le coronavirus souche a encore été observée en Inde.