Les banques alimentaires du Royaume-Uni préviennent qu’elles devraient être plus occupées que jamais cet hiver avec la possibilité qu’un colis alimentaire d’urgence puisse être distribué toutes les neuf secondes à des personnes à travers le pays.

Le Trussell Trust, qui soutient plus de 1 200 banques alimentaires à travers le Royaume-Uni, a déclaré que son réseau avait connu une augmentation de 47% de son utilisation au cours des six mois d’avril.

Goodgym est un groupe de coureurs qui combine l’exercice régulier avec l’aide à la communauté locale de l’ouest de Londres. Sa banque alimentaire est composée de bénévoles et dépend des dons du public. Les membres du groupe disent qu’il y a eu une augmentation de 61% de la distribution de colis alimentaires par rapport aux mois précédant le choc du coronavirus.

«Nous remplissons des sacs de nourriture pour les particuliers, les couples et les petites familles, afin de leur donner tout ce dont ils pourraient avoir besoin en termes de base – thé, café, sucre, nourriture en boîte, pâtes, riz à l’approche de la période de Noël », déclare la bénévole Michelle Grimley.« Nous nous assurons simplement que les gens ont la bonne quantité de nourriture pour les repas hebdomadaires. »

Ailleurs, les gens trouvent de nouvelles façons de se sentir festifs après une année sombre et les communautés travaillent ensemble pour éclairer leurs rues.

«Il y a un groupe WhatsApp dans la rue, et comme d’autres personnes ont allumé des lumières, tout le monde dit à quel point elles sont superbes», déclare Jon Restall, un habitant de Londres. «Tout le monde a toujours été sympathique, mais on a maintenant l’impression que les gens regardent vraiment dehors les uns pour les autres et en essayant de faire de bonnes choses.

Les signes indiquent un hiver sombre cette année – mais avec 2021 et de nouvelles vaccinations en route – les espoirs sont grands pour une nouvelle année plus radieuse.

Regardez le rapport complet dans le lecteur vidéo ci-dessus.