Les organismes de bienfaisance offrant des repas chauds sont aux prises avec des dons en baisse et une demande en plein essor

Le courant22:11Les organismes de bienfaisance offrant des repas chauds sont aux prises avec la hausse des coûts

Un organisme de bienfaisance d’Halifax qui offre des repas chauds aux personnes dans le besoin voit des dons moins importants cette saison des fêtes en raison de la hausse du coût de la vie, mais affirme que l’esprit de générosité est plus fort que jamais.

“Nous avons eu une dame qui a enregistré un dollar, un seul dollar dans son enveloppe et a dit, vous savez, ‘C’est tout ce que j’ai. J’espère que vous pourrez aider quelqu’un avec ça'”, a déclaré Ron Dunn, directeur du développement chez Souls Harbor Rescue. Mission à Halifax.

L’équipe de Dunn a appelé pour la remercier et a appris qu’elle était une personne âgée qui avait des difficultés financières.

“Sa situation est désastreuse et elle nous a donné un dollar, et c’était probablement le meilleur don que nous ayons reçu ce jour-là en termes de sens”, a déclaré Dunn. Le Courant Matt Galloway.

“Cela raconte l’histoire plus grande que nous allons creuser et nous entraider à travers ces moments difficiles.”

REGARDER | Voici à quoi s’attendre à l’épicerie en 2023 : Les prix alimentaires continueront d’augmenter en 2023: rapport La douleur financière causée par les prix élevés des aliments ne devrait pas disparaître avant un certain temps, selon un nouveau rapport de l’Université Dalhousie. C’est une mauvaise nouvelle pour certaines familles qui disent qu’elles ne voient pas ce qu’elles pourraient réduire d’autre de leurs factures d’épicerie.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 10,1 % dans l’année jusqu’en octobre, une légère baisse par rapport au taux enregistré en septembre, mais toujours en avance sur le taux d’inflation global de 6,9 ​​% au Canada. Lundi, le Rapport sur les prix alimentaires 2023 a prédit qu’une famille typique de quatre personnes pourrait payer 1 000 $ de plus pour l’épicerie l’année prochaine, ce qui porterait une facture annuelle totale de plus de 16 000 $.

Ces augmentations n’ont fait qu’exacerber l’insécurité alimentaire partout au Canada, qui en 2021 touché 5,8 millions de Canadiens, dont 1,4 million d’enfants .

L’insécurité alimentaire n’est pas nouvelle, mais a été aggravée par la pandémie de COVID-19, l’impact du changement climatique sur l’agriculture et les conflits mondiaux tels que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré la chercheuse Gisèle Yasmeen.

“La vraie chose critique est de considérer cela comme une question de pauvreté et d’inégalité, qui est maintenant aggravée et aggravée par la situation actuelle”, a déclaré Yasmeen, chercheur principal qui fait des recherches sur l’insécurité alimentaire à la School of Politique publique et affaires mondiales.

Cela signifie non seulement se concentrer sur les prix des denrées alimentaires, mais également sur des questions telles que les salaires, le logement et le coût de la vie au sens large.

Holly Thompson, directrice des communications à Scott Mission à Toronto, affirme que son organisation voit près de 50 % de visiteurs supplémentaires à la recherche d’un repas chaud. (Martin Trainor/CBC)

Dunn a déclaré que son organisation avait servi près de 800 personnes le mois dernier, ce qui est “nettement plus élevé” que la normale. Certains visiteurs étaient autrefois des donateurs de son organisation et comptent maintenant sur elle pour joindre les deux bouts.

Beaucoup sont des personnes âgées dont les pensions ne couvrent tout simplement pas autant qu’avant, a-t-il déclaré.

Dunn a déclaré que l’organisme de bienfaisance est en mesure d’offrir de la nourriture et des produits de première nécessité comme des articles de toilette, permettant aux gens d’économiser de l’argent pour des choses comme les médicaments ou le loyer.

Valoriser chaque dollar

Dunn a déclaré que les chefs de Souls Harbor Rescue Mission essayaient d’être créatifs afin que chaque dollar donné nourrisse et soutienne autant de personnes que possible.

“Au lieu peut-être d’un dîner à la dinde, peut-être que nous le transformons en pâtes à la dinde … quelque chose que vous pouvez simplement étirer et nourrir plus de gens”, a-t-il déclaré.

“Nous ne sommes pas financés par le gouvernement, et donc chaque dollar qui rentre est juste valorisé.”

REGARDEZ | Les résidents de Windsor parlent de l’augmentation de l’utilisation des banques alimentaires : Les résidents de Windsor parlent de l’augmentation de l’utilisation des banques alimentaires Les résidents de Windsor expliquent pourquoi le recours aux banques alimentaires n’a jamais été aussi élevé et quelles sont les implications de la hausse de l’inflation et d’autres causes de la dépendance accrue aux banques alimentaires.

D’autres organismes de bienfaisance au Canada signalent des défis similaires. À la Scott Mission de Toronto, l’équipe a récemment reçu un appel d’un donateur de longue date.

“[He] donnerait habituellement 50 $ chaque année à Noël », a déclaré Holly Thompson, directrice des communications de la mission.

“Cette année, il nous a appelés pour nous demander de prier pour lui parce qu’il ne peut pas envoyer de cadeau… il a un revenu fixe et n’a pas les moyens de faire ses courses lui-même.”

Brian Alexander Weir vit d’une pension d’invalidité, ce qui ne lui laisse que quelques centaines de dollars par mois pour vivre. Il compte sur la mission Scott pour ses repas quotidiens et accède à la banque alimentaire deux fois par mois.

“Pour moi, c’est absolument un sauveur, un bon endroit pour moi”, a-t-il déclaré.

Thompson a déclaré que la mission voit près de 50% de visiteurs en plus chercher un repas chaud, dont certains sont gênés de demander de l’aide pour la première fois.

“La capacité d’accéder à la nourriture devrait être universelle, mais c’est ce que les gens ressentent, c’est qu’ils viennent à la banque alimentaire et qu’ils sont humbles”, a-t-elle déclaré.

“Notre souci est de pouvoir disposer de suffisamment de liquidités pour fournir les repas et l’épicerie comme nous le souhaiterions – le besoin est énorme dans toute la ville.”

REGARDER | Les premières banques alimentaires en Colombie-Britannique ont ouvert leurs portes en 1982 : Les premières banques alimentaires en Colombie-Britannique ont ouvert leurs portes en 1982 Les banques manquaient d’églises et comptaient sur les dons bénévoles de temps et de ressources.

Les banques alimentaires une « solution de fortune »

Les banques alimentaires ont vu le jour au Canada il y a 40 ans en réponse à la récession, mais elles ont toujours été censées être une « solution temporaire », a déclaré Yasmeen.

“Si nous n’allons pas à la racine du problème et que nous revenons toujours à cette idée que la charité va résoudre cette énigme d’une manière ou d’une autre, nous rêvons en technicolor”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que la plupart des dirigeants qui gèrent des banques alimentaires et des programmes de repas chauds seraient d’accord.

“Ils veulent se mettre en faillite, [they] veulent voir les politiques sociales et économiques changer afin que… les individus et les ménages n’aient pas à dépendre du secteur caritatif », a-t-elle déclaré.

Tous les niveaux de gouvernement devraient travailler ensemble pour créer des politiques économiques et sociales qui cherchent activement à réduire la pauvreté, a-t-elle déclaré.

“Nous devons penser à des approches temporaires et à des supports temporaires, mais ne pas perdre de vue, ne pas perdre les yeux sur le prix des changements structurels qui sont nécessaires.”