Le nombre de chiens et de chats abandonnés en raison de pertes d’emplois et de décès liés à Covid a grimpé en flèche au Portugal, tandis que les organismes de bienfaisance britanniques pour les animaux avertissent que les propriétaires qui ont « acheté par panique » des chiots pendant le verrouillage pourraient bientôt les abandonner.

Le nombre d’animaux abandonnés au Portugal cette année a augmenté par rapport à la même période l’année dernière, selon un rapport publié jeudi par le journal portugais Jornal de Notícias.

Le chômage et la mort d’une personne âgée due à Covid-19 seraient à blâmer, la plupart des cas se produisant dans les principales villes du pays, selon le rapport.

Les forces de l’ordre portugaises, la police de sécurité publique et la Garde nationale républicaine, ont enquêté sur 667 cas d’abandon entre janvier et août de cette année – contre moins de 500 au cours de la même période en 2019.

«De nombreuses personnes âgées décédées de Covid avaient vécu seules avec leurs chats. Les membres de leur famille, en raison d’une incapacité financière, n’ont pas accueilli les chats, qui se sont ensuite retrouvés dans la rue ». a déclaré l’ombudsman de Lisbonne pour le bien-être animal, Marisa Quaresma dos Reis.

Contrairement à de nombreux autres pays, les animaux domestiques au Portugal ont droit à une protection juridique, et l’abandon d’un animal domestique est un crime passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois.

Mais le problème n’est pas propre au Portugal. Les organisations caritatives de protection des animaux à travers l’Europe sonnent une alarme similaire depuis des semaines.

Au Royaume-Uni, Battersea Dogs & Cats Home, une organisation caritative de premier plan dans le domaine, a publié un rapport plus tôt cette semaine mettant en garde contre le «Potentiellement catastrophique» l’impact de Covid-19 et du premier verrouillage au printemps a eu sur les animaux domestiques à travers le pays.

«Le verrouillage a conduit des milliers de personnes à paniquer et à acheter des animaux de compagnie pour leur compagnie, et plus de 40% des personnes qui ont acheté des chiots pendant le verrouillage ont admis qu’elles n’avaient pas auparavant prévu d’avoir un chien», dit la charité.

Il avertit également que la pandémie et les restrictions qui en découlent menacent l’avenir de dizaines d’organisations de sauvetage plus petites et déjà débordées à travers le Royaume-Uni.

La plus grande organisation caritative britannique pour le bien-être des animaux, la RSPCA, se préparerait à «Noël le plus difficile à ce jour» parce que la pression financière pourrait conduire beaucoup à abandonner ou à négliger leurs animaux de compagnie. Et cela s’ajoute à la vague annuelle d’abandon que les organismes de bienfaisance signalent généralement en janvier, car ceux achetés comme cadeaux de Noël sont abandonnés lorsque la nouveauté d’avoir un animal de compagnie se dissipe et que la réalité de s’en occuper s’installe.

L’abandon d’animaux de compagnie en raison de Covid-19 semble être un problème mondial. Il serait également en augmentation en dehors de l’Europe, dans des pays comme l’Inde, la Chine et la Malaisie.

