Les organismes de bienfaisance contraints de licencier des gens, d’éteindre les lumières et de réduire les heures alors que le coût de la vie augmente

Les organismes de bienfaisance doivent réduire leurs services, licencier du personnel et réduire leurs heures d’ouverture alors que les analystes préviennent que certaines parties du secteur sont désormais «cassés» en raison de la crise du coût de la vie.

La flambée des factures et autres coûts pèsent lourdement sur les organisations du secteur, certaines étant obligées d’éteindre les lumières et de travailler dans le noir afin d’économiser de l’argent sur l’électricité.

Des recherches menées par le groupe de réflexion Pro Bono Economics ont révélé qu’environ la moitié des organisations caritatives au Royaume-Uni utilisent désormais leurs réserves pour faire face aux coûts d’exploitation, une situation qu’elle a qualifiée d'”insoutenable”.

Dans un rapport sur l’état du secteur caritatif qui doit être publié la semaine prochaine, intitulé Breaking the Dam, Pro Bono Economics conclut que les organisations doivent réduire l’aide qu’elles peuvent offrir.

Nicole Sykes, directrice des politiques du groupe de réflexion, fondé par l’ancien économiste en chef de la Banque d’Angleterre Andy Haldane en collaboration avec l’Université de Nottingham Trent, a déclaré que le secteur caritatif s’était développé à la suite de l’austérité mais qu’il était désormais menacé.

“Nous avons beaucoup parlé du fait que le secteur caritatif est au point de rupture, et je pense qu’il y a maintenant des éléments du secteur qui sont brisés, en fin de compte”, a-t-elle déclaré. L’indépendant.

« Les gens partent sans aide. Nous disons depuis très longtemps que le filet de sécurité qu’offrent les organismes de bienfaisance s’effiloche. Il y a maintenant des trous dans lesquels les gens tombent.

« Il y a des organismes de bienfaisance qui accordent des subventions aux personnes qui ont connu des moments difficiles. Et ils ont dû restreindre et restreindre ces subventions. Ainsi, alors que vos critères pour « tomber dans des moments difficiles » auraient pu être beaucoup plus élevés, ce sont maintenant ceux qui sont vraiment confrontés à la misère.

«Il y a donc des gens qui sont au bord du gouffre, qui ne sont pas tout à fait tombés dans ce très mauvais état, qui ne reçoivent pas de soutien. Mais cela a alors des conséquences pour [their] la santé mentale et tout le reste. C’est ce genre de choses où les organismes de bienfaisance doivent simplement se retirer.

«En raison de la hausse globale des coûts, nous entendons des organismes de bienfaisance particulièrement petits dire qu’ils doivent licencier du personnel. Ils ne peuvent tout simplement pas répondre à la demande qui existe.

La flambée des coûts oblige certains organismes de bienfaisance à éteindre les lumières et à travailler dans le noir afin d’économiser de l’argent sur l’électricité (Getty/iStock)

Mme Sykes a ajouté que la crise financière de 2008 et l’austérité qui a suivi ont vu le secteur se développer : “Nous avons donc maintenant un pays où nous comptons tellement plus sur les organisations caritatives, elles fournissent tellement plus aux plus vulnérables, et nous n’avons pas testé sa résilience de la même manière que nous le testons actuellement.

Les organismes de bienfaisance sont aux prises avec une augmentation de la demande alimentée par la crise du coût de la vie à la suite de la pandémie de Covid, au cours de laquelle une personne sur quatre a vu ses revenus chuter d’au moins 40 %, selon une récente étude publiée par l’Université de Birmingham. .

Beaucoup sont également sous pression pour faire plus avec moins. Les effectifs de Macmillan Cancer Support ont diminué de 15% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que la Children’s Society a réduit de 8% son personnel l’année dernière.

Le personnel de Shelter, un organisme de bienfaisance pour les sans-abri, a récemment averti qu’il risquait d’être lui-même dans la rue en menaçant de déclencher une grève pour une offre de rémunération inférieure à l’inflation.

Sam Mercadante, responsable des politiques et des idées au Conseil national des organisations bénévoles, a averti que les politiques d’austérité avaient réduit les services publics au cours de la dernière décennie et que “les organisations caritatives et les groupes communautaires sont de plus en plus intervenus pour combler le vide”.

Des membres du syndicat Unite qui travaillent pour Shelter, un organisme de bienfaisance pour les sans-abri, participent à une action revendicative sur le salaire (fil de sonorisation)

Au total, ils fournissent plus de 15 milliards de livres sterling de services publics chaque année, a-t-il estimé. Mais il a averti que beaucoup sont confrontés à un choix désespéré cet hiver.

« Les organismes de bienfaisance connaissent leur valeur pour les collectivités et ne se retireront pas en cas de besoin. Beaucoup, cependant, se demandent maintenant s’ils devraient dépenser tout ce qu’ils ont pour faire passer l’hiver, sachant très bien que cela signifiera qu’ils devront fermer plus tard.

“Nous allons voir le secteur associatif se contracter au cours des prochains mois, ne laissant personne d’autre vers qui se tourner”, a ajouté M. Mercadante.

Neil Heslop, directeur général de la Charities Aid Foundation, a déclaré que les organisations caritatives étaient en première ligne pour aider les communautés à faire face aux difficultés de la crise du coût de la vie “mais en même temps, elles sont confrontées à une triple menace de baisse des dons, d’augmentation les coûts et la hausse de la demande ».

Il a déclaré que les ministres pourraient aider en prolongeant le soutien à ceux qui ont du mal à payer leurs factures d’énergie au-delà de mars de l’année prochaine.

Les petits organismes de bienfaisance ont été particulièrement touchés. Heeley City Farm, une ferme communautaire de Sheffield, a annoncé cette semaine son intention de licencier près de la moitié de son personnel alors qu’elle se bat pour sa survie.

La fiducie de bienfaisance des travailleurs sociaux, qui a connu une augmentation de la demande, fait partie des organisations qui ont été contraintes de réduire leurs subventions maximales aux personnes en difficulté financière. Et Kidney Care UK a déclaré avoir connu une augmentation de plus de 200% de la demande de subventions en cas de difficultés pour aider les gens à payer leurs factures de chauffage.

Alors que la demande a grimpé en flèche, Citizens Advice a constaté que les renvois à l’aide au cours des trois mois précédant octobre, la dernière période pour laquelle des données sont disponibles, étaient 85% plus élevés qu’au cours de la même période l’année dernière. Et The Trussell Trust a déclaré qu’un nombre record de 1,3 million de colis alimentaires d’urgence avaient été distribués entre avril et septembre de cette année par les banques alimentaires.

Les organisations qui ont besoin de grandes quantités d’énergie sont également durement touchées, telles que les organisations caritatives qui gèrent des centres communautaires et des centres de loisirs dans tout le pays.

L’organisme de bienfaisance qui gère le Rye Leisure Centre dans l’East Sussex a annoncé le mois dernier qu’il fermerait ses portes pour l’hiver après que sa facture énergétique annuelle est passée de 8 à 20 millions de livres sterling. Les experts craignent que d’autres ne soient obligés de fermer définitivement.

Cette préoccupation a été reprise par Mme Sykes, qui a également déclaré que de nombreux organismes de bienfaisance apprécieraient le soutien du gouvernement pour des mesures visant à les rendre plus éconergétiques et à réduire leurs factures à plus long terme.

Le programme de soutien actuel de six mois, d’une valeur de 18 milliards de livres sterling, doit expirer fin mars. Le programme réduit le coût de gros de l’énergie pour toutes les entreprises, les organisations caritatives et les organisations du secteur public.

Les ministres ont déclaré qu’ils continueraient à en soutenir certains, dans le cadre d’un programme plus ciblé, après avril, mais ils n’ont pas encore précisé qui en bénéficiera. Les résultats d’un examen doivent être publiés avant la fin de l’année.

Un porte-parole du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a admis que les organisations de la société civile seraient “cruciales pour soutenir les communautés et les ménages pendant l’hiver”. C’est pourquoi les ministres sont intervenus pour aider les organismes de bienfaisance avec leurs coûts énergétiques cet hiver, ont-ils ajouté.