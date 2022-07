Les organismes de bienfaisance canadiens touchés par le double coup dur de la hausse des coûts et de la demande accrue

L’année scolaire est peut-être terminée, mais une équipe d’employés et de bénévoles de Brown Bagging for Calgary’s Kids trie les barres granola et autres collations pour les enfants qui fréquentent les camps d’été de la ville.

Comme de nombreux organismes de bienfaisance à travers le pays, les demandes imposées à l’organisation n’ont jamais été aussi élevées, car les coûts de l’inflation ont mis à rude épreuve de nombreuses familles qui ont déjà un budget limité. Au cours de la dernière année scolaire, le nombre d’enfants nécessitant de la nourriture de l’organisme de bienfaisance a augmenté de près de 20 % de septembre à juin pour atteindre environ 5 400 enfants par jour.

Dans le même temps, ces prix en hausse ont un impact sur les organismes de bienfaisance eux-mêmes.

Brown Bagging for Calgary’s Kids reçoit des dons de nourriture, mais dépense toujours plus d’un million de dollars par an pour fournir des déjeuners nutritifs.

Même aux prix de gros, l’organisation affirme que de nombreux coûts ont grimpé en flèche, comme le céleri en hausse de 114 %, les carottes en hausse de 29 % et la dinde en hausse de 12 %.

“Les enfants ont besoin de fruits et de légumes, de protéines et de grains entiers. Nos coûts ont augmenté pour ces articles à tous les niveaux. Nous nous engageons à continuer à les acheter”, a déclaré Bethany Ross, directrice exécutive de l’organisation, lors d’un entretien dans sa cuisine à centre-ville de Calgary.

“Nous savons que les prix de l’essence, les prix des services publics, les prix des aliments, les coûts du logement, toutes ces choses sont en hausse et cela crée beaucoup de pression sur les familles.”

La pression monte, les dons sont à la traîne

Les organismes de bienfaisance font face à des pressions financières sur plusieurs fronts alors que l’inflation fait grimper les dépenses. Les demandes auprès du secteur sans but lucratif augmentent, mais les dons sont à la traîne et l’économie pourrait tomber en récession au cours de l’année à venir.

Certaines organisations doivent réduire les services qu’elles fournissent alors qu’elles traversent la tempête financière.

Un groupe de travailleurs raccorde des conduites d’eau en Ouganda dans le cadre d’un projet administré par Acts for Water, une organisation caritative basée à Vancouver. L’organisation retarde certains travaux en Afrique en raison des pressions inflationnistes et du refroidissement des donateurs. (Agit pour l’eau)

Depuis plus de trois décennies, Acts for Water, basée à Vancouver, fournit de l’eau potable en Ouganda. L’organisation devait construire son 25e système d’eau en septembre, mais ce projet est maintenant suspendu car les coûts augmentent et les dons sont incertains.

“Aujourd’hui, j’ai reçu un appel, littéralement juste avant celui-ci, où notre deuxième plus grand donateur a suspendu ses dons. Ils n’ont pas donné de raison, mais nous commençons à voir le froid ici avec les donateurs mensuels qui commencent également à s’arrêter, ” Jeff Golby, le directeur général de l’organisation, a déclaré lors d’une interview par appel vidéo.

En Ouganda, le coût des tuyaux en fer a augmenté de 25 %, le diesel de 70 % et le ciment de 37 %, a déclaré Golby, entre autres augmentations.

“Ce que l’avenir nous réserve est vraiment déterminé par l’agressivité de l’inflation et ce qui se passe avec notre récession”, a-t-il déclaré. “Le déroulement de l’automne déterminera le nombre de personnes à qui nous fournirons de l’eau potable.”

L’économie du Canada est généralement en assez bonne forme, disent les experts, soulignant de nombreux facteurs tels qu’un taux de chômage qui n’a jamais été aussi bas. Pourtant, les taux d’intérêt sont à la hausse dans un mouvement que les analystes jugent nécessaire pour lutter contre l’inflation. Cela devrait également causer d’autres problèmes d’abordabilité pour de nombreux Canadiens et petites entreprises.

“Des moments sans précédent”

CanaDon, une plateforme de collecte de fonds caritative en ligne, a recueilli environ 450 millions de dollars en 2021, une baisse de 2 % par rapport à l’année précédente. C’était la première fois dans les 22 ans d’histoire de l’organisation que les dons diminuaient par rapport à l’année précédente.

« Les Canadiens ont toujours été très généreux, mais c’est définitivement une période sans précédent », a déclaré Shannon Craig, directrice du marketing de CanaDon.

Un bénévole d’Habitat pour l’humanité travaille à l’isolation d’une maison dans le nord-ouest de Calgary. (Kyle Bakx/CBC)

Le chapitre du sud de l’Alberta d’Habitat pour l’humanité a dû faire face à des changements rapides dans le coût des matériaux de construction au cours des dernières années. Il a essayé de faire face en recherchant des alternatives moins coûteuses pour les revêtements de sol et le carrelage, entre autres produits.

Malgré des vents contraires sur le plan financier, l’organisation va de l’avant avec un nouveau projet de logement dans le nord-est de Calgary, qui débutera cette semaine en réponse à une augmentation des demandes de familles à la recherche d’un logement abordable.

“Nous avons un grand nombre de candidatures”, a déclaré Jody Moseley, porte-parole de l’organisation. “Vous voyez des gens dans le cycle des loyers où le loyer augmente continuellement. L’accession à la propriété est encore plus difficile que jamais pour les gens d’accéder à leur première maison.”