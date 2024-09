Les organismes créés en laboratoire sont un « troisième état » au-delà de la vie et de la mort, affirment les scientifiques

Image de Gumuskaya et al. 2023/Advanced Science, CC BY-SA

Au cours des dernières années, les scientifiques ont démontré à plusieurs reprises que les cellules de divers organismes peuvent être transformées en robots biologiques, ce qui représente des avancées étonnantes dans le domaine de la biologie synthétique.

Certains types, comme les anthropobots, utilisaient des cellules humaines capables de s’auto-assembler en petites structures velues capables de se déplacer par elles-mêmes. D’autres, comme les xénobots, sont un peu plus effrayants : les scientifiques les ont créés à partir de cellules de grenouilles déjà mortes, qui semblaient tromper la mort en restant capables d’effectuer des tâches simples. et même l’auto-réplication.

Maintenant, dans un nouveau revue publiée dans la revue PhysiologieLes chercheurs s’interrogent sur les conséquences de la transformation de cellules — provenant d’organismes morts ou vivants — en machines dotées de fonctions totalement nouvelles. Cela suggère notamment que l’on peut parler d’un « troisième état » biologique, qui ne correspond pas exactement aux catégories de la vie et de la mort.

« Le troisième état remet en question la manière dont les scientifiques comprennent généralement le comportement cellulaire », ont écrit les biologistes Peter Noble et Alex Pozhitkov, co-auteurs de la revue, dans un essai pour La Conversation.

C’est le fait que les biobots aient développé de nouvelles fonctions qui les distingue vraiment, car « il existe peu de cas où les organismes changent d’une manière qui n’est pas prédéterminée », écrivent les chercheurs. Si d’autres transformations, comme la métamorphose des chenilles en papillons, sont radicales, elles font toujours partie d’un chemin biologique prédéterminé. Les cellules cancéreuses sont également exclues, car elles ne présentent pas non plus de nouvelles fonctions.

Mais voici en quoi les biobots sont différents. Bien que les anthropobots mentionnés ci-dessus, par exemple, aient été prélevés sur des cellules pulmonaires humaines, ils ont été capables de réparer des cellules neuronales endommagées placées à proximité dans une boîte de Petri, vers laquelle ils ont pu se déplacer d’eux-mêmes grâce à des projections ondulantes semblables à des cheveux appelées cils. Les anthropobots n’ont pas été conçus ou programmés pour faire cela – ils l’ont simplement fait d’eux-mêmes.

Les xénobots ont également développé une mobilité basée sur les cils, ce qui est une nouveauté, car dans les cellules de grenouille dont ils sont issus, les cils servent à déplacer le mucus – et non les cellules elles-mêmes, selon les chercheurs. Les xénobots sont également capables de s’auto-répliquer sans grandir, ou essentiellement sans se réparer.

« Prises ensemble, ces découvertes démontrent la plasticité inhérente des systèmes cellulaires et remettent en cause l’idée selon laquelle les cellules et les organismes ne peuvent évoluer que de manière prédéterminée », écrivent Noble et Pozhitkov. « Le troisième état suggère que la mort de l’organisme peut jouer un rôle important dans la façon dont la vie se transforme au fil du temps. »

Les deux types de biobots ne durent pas plus de 60 jours et se dégradent en toute sécurité une fois morts. Mais on ne sait pas exactement comment ces cellules réutilisées parviennent à vivre aussi longtemps après la mort de leur organisme, ont déclaré les chercheurs. Nous ne savons pas non plus dans quelle mesure elles sont capables de développer de nouvelles fonctions post-mortem.

Tout cela peut paraître effrayant, mais les possibilités médicales et thérapeutiques qui pourraient être débloquées en explorant ces questions pourraient changer la donne. Des anthropobots créés à partir des propres cellules d’un patient humain pourraient être programmés pour réparer les cellules endommagées, administrer des médicaments et éliminer les tumeurs cancéreuses.

« Une meilleure compréhension de la manière dont certaines cellules continuent de fonctionner et de se métamorphoser en entités multicellulaires quelque temps après la disparition d’un organisme est prometteuse pour faire progresser la médecine personnalisée et préventive », concluent les chercheurs.

