Les organismes caritatifs catholiques de Joliet dirigent désormais l’agence du programme d’ombudsman pour les comtés de Grundy et Will – Shaw Local

JOLIET – Les œuvres caritatives catholiques du diocèse de Joliet sont désormais la principale agence locale du programme de médiation de l’Agence de l’Illinois pour les services au vieillissement et aux personnes handicapées, représentant les clients des soins de longue durée dans les comtés de Will, Grundy et Kankakee.

Les services supérieurs du comté de Will détenaient auparavant le contrat, mais les organismes caritatifs catholiques de Joliet ont été invités à « combler une lacune » et à terminer les six mois restants du contrat, a déclaré Debbi Baldauff, directrice de la division des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées chez les organismes caritatifs catholiques.

La poursuite de ce programme d’ombudsman est vitale pour les résidents des établissements de soins de longue durée, a-t-elle déclaré.

« C’est absolument crucial », a déclaré Baldauff, soulignant que des médiateurs qualifiés visitent régulièrement les établissements, où ils surveillent les soins et les conditions de vie des individus. «Ils sont une voix pour ces clients.»

Le Médiateur enquête également sur les allégations d’exploitation et d’abus, a-t-elle déclaré.

L’objectif de ce programme est de protéger et de promouvoir les droits et la qualité de vie des personnes résidant dans des établissements de soins de longue durée, selon un communiqué de presse de Catholic Charities.

Alors que l’Illinois reste dans une impasse budgétaire depuis des mois, les organisations caritatives catholiques attendent toujours que l’État débloque environ 53 000 $ en dollars fédéraux répercutés, a-t-elle déclaré. En attendant, l’agence embauchera deux employés – un à temps plein et un à temps partiel.

« Nous embauchons en ce moment », a déclaré Baldauff. « Nous n’attendons pas de voir l’argent. »

Baldauff a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’organisation à but non lucratif prenne contact avec 400 à 500 personnes au cours des six prochains mois – c’est pourquoi les organisations caritatives catholiques ont besoin de bénévoles pour s’inscrire bientôt.

La formation du premier groupe de bénévoles est prévue du 5 au 7 avril. Contactez Debbi Baldauff au 815-523-9919 ou [email protected] pour plus d’informations.