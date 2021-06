Les organisations se préparent aux cyberattaques des ordinateurs quantiques

LONDRES — Une entreprise britannique peu connue appelée Arqit prépare tranquillement les entreprises et les gouvernements à ce qu’elle considère comme la prochaine grande menace pour leurs cyberdéfenses : les ordinateurs quantiques.

C’est encore un domaine de recherche incroyablement jeune, mais certains dans l’industrie technologique, notamment Google, Microsoft et IBM, pensent que l’informatique quantique deviendra une réalité au cours de la prochaine décennie. Et cela pourrait être une nouvelle inquiétante pour la cybersécurité des organisations.

David Williams, co-fondateur et président d’Arqit, affirme que les ordinateurs quantiques seront plusieurs millions de fois plus rapides que les ordinateurs classiques et seraient capables de pénétrer l’une des méthodes de cryptographie les plus largement utilisées.

« Le cryptage hérité que nous utilisons tous pour protéger nos secrets s’appelle PKI », ou infrastructure à clé publique, a déclaré Williams à CNBC dans une interview. « Il a été inventé dans les années 70.

« PKI a été conçu à l’origine pour sécuriser les communications de deux ordinateurs », a ajouté Williams. « Il n’a pas été conçu pour un monde hyper-connecté où il y a un milliard d’appareils partout dans le monde qui communiquent dans un cycle complexe d’interactions. »

Arqit, qui envisage d’entrer en bourse via un fusion avec une société de chèques en blanc, compte parmi ses clients BT, Sumitomo Corporation, le gouvernement britannique et l’Agence spatiale européenne. Une partie de son équipe travaillait auparavant pour le GCHQ, l’agence de renseignement britannique. L’entreprise n’est sortie que récemment du « mode furtif » – un état temporaire de secret – et sa cotation en bourse ne pouvait pas être plus opportune.

Le mois dernier a vu une série d’attaques de ransomware dévastatrices contre des organisations de Colonial Pipeline, le plus grand pipeline de carburant aux États-Unis, à JBS, le plus grand emballeur de viande au monde.

Microsoft et plusieurs agences gouvernementales américaines, quant à elles, ont été parmi les personnes touchées par une attaque contre la société informatique SolarWinds. Le président Joe Biden a récemment signé un décret visant à renforcer les cyberdéfenses américaines.