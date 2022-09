Les organisations locales reçoivent 600 000 $ pour planifier et bâtir une économie plus forte – Shaw Local

MORRIS – La communauté du comté de Grundy a été choisie pour une subvention fédérale pour aider les dirigeants du comté à planifier stratégiquement l’avenir et à construire des économies plus diversifiées et résilientes. Cette subvention était en réponse à la quasi-fermeture de la gare de Dresde l’année dernière.

Le Conseil de développement économique de Grundy s’est associé à la Chambre de commerce et d’industrie du comté de Grundy et au Conseil des gouvernements du centre-nord de l’Illinois pour demander une subvention aux communautés nucléaires auprès de l’Administration du développement économique des États-Unis, une division du Département du commerce des États-Unis. La semaine dernière, les organisations ont été informées qu’elles avaient été approuvées pour la subvention de 480 000 $. Le projet de 600 000 $ est également soutenu par une contrepartie de 120 000 $ du Grundy County Board.

“Être dépendant d’une grande industrie ou d’un gros client n’est tout simplement pas une bonne affaire”, a déclaré Nancy Norton, présidente et chef de la direction de la SDÉG. «Grâce au soutien du conseil du comté de Grundy, nous avons pu postuler pour cette subvention qui fournira une analyse et des outils importants sur la façon dont le comté de Grundy peut se diversifier et construire une économie plus résiliente. La gare de Dresde sera toujours importante pour notre communauté et, espérons-le, sera ouverte pour les années à venir. Mais nous avons appris notre leçon l’année dernière, nous devons être mieux préparés au profit de notre comté et de ses habitants.

La législation de l’État en 2021 a sauvé les centrales nucléaires, y compris la station Morris de Dresde, et offre une sécurité financière pendant cinq ans. Alors que l’on espère qu’au cours des prochaines années, la situation financière des centrales nucléaires continuera d’augmenter pour prolonger la durée de vie des centrales locales, cela a prouvé l’urgence de préparer un plan pour d’éventuelles fermetures et démantèlements des centrales.

La gare de Dresde fournit plus de 800 emplois directs, et le double avec des emplois locaux indirects et induits. La station fournit environ 74 millions de dollars en masse salariale par an et 24,4 millions de dollars supplémentaires en impôts fonciers pour soutenir les écoles locales et les services publics. De plus, Dresden et ses employés contribuent des centaines de milliers de dollars en dons et en temps de bénévolat à des organisations locales.

Le projet – Stratégie de résilience économique de la communauté hôte nucléaire du comté de Grundy – recherchera les meilleures options de développement économique pour tirer parti de notre main-d’œuvre hautement qualifiée et de nos actifs stratégiques pour attirer de nouveaux investissements et créer des emplois de qualité. Le comté de Grundy a toujours été un chef de file dans le domaine de l’énergie et cette subvention fournira des informations sur la manière de poursuivre son rôle avec l’avènement des nouvelles technologies énergétiques. La subvention comporte une importante composante d’engagement du public, encourageant les secteurs public et privé à s’impliquer dans la planification de l’économie de l’avenir. L’objectif ultime est que le projet fournisse des opportunités d’emploi, stimule l’investissement privé et serve de catalyseur pour une croissance majeure.

“L’effort de base qui a eu lieu l’année dernière pour aider #savedresden était en grande partie à mettre au crédit du comté de Grundy. Bien que réussi, cela a vraiment mis en perspective à quel point nous étions sur le point de perdre la gare de Dresde et comment cela aurait fermé notre communauté », a déclaré la présidente et chef de la direction de la Chambre, Christina Van Yperen. “Cette subvention et ce projet nous permettront non seulement de protéger notre avenir, mais aussi de l’améliorer.”

Le GEDC, la Chambre et le NCICG entrent dans les premières étapes du projet maintenant que le financement a été obtenu pour ce qui devrait être un projet pluriannuel.

Pour plus d’informations sur la stratégie de résilience économique de la communauté hôte nucléaire du comté de Grundy, contactez le GEDC au 815-942-0163 ou la Chambre au 815-942-0113.