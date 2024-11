Les organisations locales font des progrès en matière de santé des pieds

Bien qu’il s’agisse de la première marche Un pas pour la santé des pieds, nous espérons qu’elle se poursuivra dans le futur, en raison des besoins dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

THUNDER BAY – Des recherches suggèrent que 85 pour cent des amputations liées au diabète sont évitables. C’est pourquoi des organisations locales se sont réunies pour sensibiliser le public et récolter des fonds pour les soins des pieds pendant le Mois national du diabète.

La Matawa Health Co-operative s’est associée à la Fondation St. Josephs de Thunder Bay pour la première marche Stepping out for Foot Health, qui s’est tenue dimanche au centre commercial Intercity.

La marche vise à sensibiliser la population et à collecter des fonds pour l’achat de chaussures afin de contribuer à réduire le nombre d’amputations chez les personnes atteintes de diabète.

Nick Kwiatkowski, éducateur certifié en diabète auprès de la Matawa Health Co-operative, a déclaré que Matawa travaille pour neuf Premières Nations différentes.

« Le partenariat avec St. Joe’s aide vraiment à obtenir des chaussures, à sensibiliser le public et à prévenir les amputations.

« Cela donne aux gens les chaussures dont ils ont besoin et l’éducation dont ils ont besoin, surtout que nous sommes dans le Nord où nos risques d’amputation sont si élevés avec des ressources si limitées », a-t-il déclaré.

Le diabète est quatre à cinq fois plus probable dans les communautés du Nord, a-t-il ajouté.

« Cela est probablement dû à une éducation inappropriée, le coût élevé de la nourriture et la génétique jouent un rôle important à cet égard.

« Nous savons que notre risque d’amputation (pour les Autochtones) est environ sept fois plus élevé que la moyenne provinciale, ce qui est assez préoccupant. Ainsi, des événements comme celui-ci, qui incitent les gens à faire un pas et à marcher pour être en bonne santé, sont vraiment importants car nous pouvons sensibiliser et également collecter des fonds pour acheter des chaussures aux gens », a déclaré Kwiatkowski.

Kwiatkowski a déclaré que bon nombre des chaussures qui ont été distribuées étaient destinées à des membres des Premières Nations ou à des personnes vulnérables qui n’ont pas les moyens d’acheter une paire de chaussures.

« Si les gens ont la chance d’avoir des paires de chaussures pour Noël, c’est merveilleux. Mais faire un don à la fondation contribue à faire connaître cette prise de conscience », a-t-il déclaré.

Offrir les spectacles aux clients est également une opportunité d’enseignement, a déclaré Kwiatkowski.

« J’ai pu leur enseigner l’importance des chaussures, en leur montrant comment bien les ajuster.

« Nous avons également pu parler de l’importance des orthèses et des chaussures. Pour les personnes qui ont des blessures, elles peuvent porter une chaussure temporaire, puis passer aux orthèses.

« Nous pouvons utiliser ces chaussures comme une sorte d’opportunité d’enseignement », a-t-il déclaré.

Gail Brescia, présidente de la Fondation St. Joseph de Thunder Bay, a déclaré qu’il s’agissait de la première marche pour le diabète et qu’elle avait suscité l’enthousiasme des organisateurs et des participants.

« Nous sommes impatients de poursuivre cette démarche à l’avenir, car il y a un tel besoin dans le Nord-Ouest de l’Ontario et dans notre communauté.

« Tout au long de l’année dernière, nous avons distribué près de 700 paires de chaussures à des personnes qui avaient besoin de chaussures appropriées et qui n’en avaient pas les moyens ou n’y avaient pas accès. Nous apprécions vraiment l’opportunité de promouvoir cette activité et de collecter les fonds dont nous avons besoin pour acheter davantage de chaussures », a-t-elle déclaré.

Brescia a déclaré que l’objectif principal du financement est de collecter 50 000 dollars cette année, pour permettre l’achat de chaussures et pouvoir les fournir dans toute la région.

Carolyn Freitag, vice-présidente clinique et directrice des soins infirmiers du St. Joseph’s Care Group, a déclaré que le St. Joseph’s Care Group offre la santé du diabète aux clients et aux membres de la communauté.

« Il est extrêmement important d’être conscient de sa santé et de garder ses pieds en bonne santé, car prêter attention aux blessures ou aux plaies est vraiment la prévention en amont pour éviter les amputations.

« Nous sommes vraiment ravis d’être ici aujourd’hui avec la Mattawa Health Co-operative et les Chevaliers de Colomb et la Fondation Saint-Joseph pour réellement sensibiliser cette population en tant que partenaires. C’est un problème énorme ici dans le nord-ouest, et la sensibilisation à la santé du diabète et à la santé des pieds est extrêmement importante pour que les gens restent en bonne santé », a déclaré Freitag.

Michael McBride, conseiller spirituel du conseil 7332 des Chevaliers de Colomb, a déclaré qu’il avait également soumis cette question à leur conseil parce qu’il y avait un membre qui était amputé des deux côtés à cause du diabète.

« Nous l’avons perdu au cours des cinq dernières années, mais nous savons qu’avec les efforts qu’il a déployés pour assurer sa santé, nous voulons nous assurer que d’autres ont le même dynamisme et les mêmes résultats positifs qu’il a montrés et cela en élevant le fonds par l’intermédiaire de notre organisation et de la Fondation Saint-Joseph.

McBride a déclaré que lorsque nous pensons au diabète, il y a plus de 23 choses que l’individu doit bien faire chaque jour. L’un d’eux est le soin des pieds.

«Malheureusement, lorsque l’on s’inquiète trop de la bonne nourriture, d’autres choses doivent échapper, et parfois c’est le soin des pieds. Ce qui se passe, c’est que la peau se dégrade et finit par entraîner ce qu’on appelle des ulcères du pied diabétique, qui peuvent conduire à des amputations.

« Il est extrêmement important pour nous de veiller à sensibiliser l’opinion à la maladie tout au long de ce mois. Mais aussi à la prise de conscience qu’il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas simplement aller dans un magasin et acheter une paire de chaussures. Nous voulons aider ces gens à avoir une vie pleine et entière », a déclaré McBride.

Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez SJFTB.