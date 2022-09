Les organisations de sauvetage des animaux constatent un afflux d’animaux abandonnés après la pandémie – Kelowna Capital News

Les organisations de sauvetage des animaux sont aux prises avec l’épuisement professionnel et la pression croissante pour trouver des foyers appropriés pour les animaux de compagnie adoptables.

Meant 2B Loved Pet Rescue à Cranbrook suspend temporairement l’admission d’animaux, tout comme l’Alberta Animal Rescue Crew Society (AARCS), car chaque organisation est aux prises avec un afflux d’animaux abandonnés.

Meant 2B Loved est une société de sauvetage d’animaux de compagnie entièrement gérée par des bénévoles qui opère dans toute la région d’East Kootenay. Il accueille des animaux abandonnés dans le but de trouver des foyers d’accueil et des foyers permanents.

Stacie Johnson, membre du conseil d’administration, a déclaré que depuis que la pandémie a ralenti, les taux d’adoption et d’accueil ont également diminué. La société a pris la décision difficile d’arrêter de prendre des animaux puisque les membres ont épuisé toutes leurs ressources.

« Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère. Nous avons eu une énorme augmentation des redditions locales et le nombre de familles d’accueil appropriées que nous avons a chuté », a déclaré Johnson. “Nous avions un surplus de familles d’accueil et d’adoptants pendant le COVID, quand tout le monde était à la maison, et maintenant c’est le contraire.”

Deanna Thompson, directrice exécutive de l’AARCS, a déclaré que son organisation est confrontée à des défis similaires.

“Chaque refuge et sauvetage le ressent”, a déclaré Thompson. «Nous avons constaté une augmentation de 200% des demandes d’adoption en 2020 par rapport à 2019, et les familles sont venues en masse pour adopter des animaux de compagnie. En août 2022, non seulement nous sommes revenus aux chiffres pré-COVID, mais nous constatons une nouvelle diminution des demandes à partir de 2019.

« Les personnes qui retournent au travail ou un changement de vie qu’elles ne voyaient pas venir, y compris les effets de l’inflation, obligent les gens à abandonner leurs animaux de compagnie à des taux plus élevés. Nous constatons également des problèmes de comportement chez les chiens qui ont grandi pendant la pandémie et qui sont sous-socialisés, nécessitant une rééducation longue et longue.

“Ajoutez à cela une augmentation du nombre d’animaux dans le besoin, et nous avons atteint une capacité au sein du système de bien-être animal que nous n’avons pas vue depuis des années.”

L’une des meilleures façons d’aider, a déclaré Johnson, est de faire un don à votre société de secours locale.

“Nous sommes très reconnaissants envers nos familles d’accueil actuelles qui ont été si patientes avec nous et les animaux. Et aux autres organisations qui nous ont également aidés », a déclaré Johnson.

Pendant ce temps, une pénurie parallèle de soins vétérinaires disponibles pourrait faire en sorte que certains animaux ne soient pas stérilisés ou stérilisés.

“Cela pourrait produire une progéniture non désirée ou contribuer à des abandons si les gens ne peuvent pas se permettre des soins vétérinaires”, a déclaré Thompson.

Johnson a déclaré qu’une partie de leur raison de suspendre les apports était de s’assurer qu’ils ne submergeaient pas les vétérinaires. Elle espère que la pause pourra être levée dans 4 à 6 semaines, ajoutant que les membres du conseil d’administration sont confrontés à des violences verbales et à une anxiété croissante.

“Nous sauvons les animaux, c’est notre priorité numéro un : nous assurer qu’ils sont en bonne santé et leur trouver un bon foyer.”

