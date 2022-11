Les organisations de défense des droits de l’homme critiquent le président de la FIFA

A la veille de la Coupe du monde 2022, le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a rien caché en dénonçant les critiques envers le Qatar lors d’une conférence de presse samedi.

La décision du pays hôte d’organiser le tournoi a été remise en question depuis qu’il a reçu la Coupe du monde en 2010 en raison des problèmes de droits de l’homme au Qatar. Des sujets tels que les décès de travailleurs migrants et le traitement des personnes LGBTQ2S+ ont été au centre de l’attention.

Depuis qu’Infantino a fait ses commentaires samedi, les organisations de défense des droits humains ont rapidement condamné son comportement et souligné que les droits humains des travailleurs migrants ne sont pas à débattre. Les organisations demandent également au chef de la FIFA de créer un fonds d’indemnisation et de créer des canaux permettant aux travailleurs de déposer des plaintes en toute sécurité.

Dans son discours, Infantino a qualifié les préoccupations d’hypocrisie due à l’histoire de l’Europe et a souligné que les conversations devraient tourner autour du sport et non des questions de droits de l’homme.

“Aujourd’hui, j’ai des sentiments forts. Aujourd’hui, je me sens Qatari, je me sens Arabe, je me sens Africain, je me sens gay, je me sens handicapé, je me sens travailleur migrant », a commencé le Suisse de 52 ans.

“Nous avons reçu de nombreuses leçons des Européens et du monde occidental. Je suis européen. Pour ce que nous faisons depuis 3 000 ans dans le monde, nous devrions nous excuser pendant les 3 000 prochaines années avant de donner des leçons de morale”, a-t-il déclaré. ” Si l’Europe se soucie vraiment du destin de ces personnes, elle peut créer des canaux légaux – comme l’a fait le Qatar – où un certain nombre de ces travailleurs peuvent venir travailler en Europe. Donnez-leur un avenir, un peu d’espoir.

Infantino a également poursuivi en disant qu’il avait “des difficultés à comprendre les critiques” concernant le traitement et la mort des travailleurs migrants. « Nous devons investir pour aider ces personnes, dans l’éducation et leur donner un avenir meilleur et plus d’espoir. Nous devrions tous nous éduquer. Beaucoup de choses ne sont pas parfaites, mais la réforme et le changement prennent du temps », a-t-il déclaré.

“Cette leçon de morale unilatérale n’est que de l’hypocrisie. Je me demande pourquoi personne ne reconnaît les progrès réalisés ici depuis 2016”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas facile d’accepter les critiques d’une décision qui a été prise il y a 12 ans. Le Qatar est prêt. Ce sera la meilleure Coupe du monde de tous les temps.

Le président de la FIFA a également déclaré que bien qu’il ne soit pas “Qatar, arabe, africain, gay, handicapé ou travailleur migrant”, il se sent “comme eux parce que je sais ce que cela signifie d’être victime de discrimination et d’intimidation en tant qu’étranger dans un pays étranger. ” Il a également dit avoir été victime d’intimidation dans son enfance pour ses «cheveux roux et ses taches de rousseur».

LES ORGANISATIONS DES DROITS HUMAINS RÉAGISSENT

La déclaration a depuis secoué le monde du sport, plusieurs organisations de défense des droits de l’homme exprimant leur dégoût pour les commentaires d’Infantino.

“En écartant les critiques légitimes en matière de droits humains, Gianni Infantino rejette le prix énorme payé par les travailleurs migrants pour rendre possible son tournoi phare – ainsi que la responsabilité de la FIFA à cet égard”, a déclaré Steve Cockburn, responsable de la justice économique et sociale à Amnesty International.

“Les demandes d’égalité, de dignité et de compensation ne peuvent être traitées comme une sorte de guerre culturelle – ce sont des droits humains universels que la FIFA s’est engagée à respecter dans ses propres statuts.”

“S’il y a une petite lueur d’espoir, c’est qu’Infantino a annoncé que la FIFA créerait un fonds d’héritage après la Coupe du monde. Cependant, cela ne peut pas être une simple façade », a déclaré Cockburn. “Si la FIFA veut sauver quoi que ce soit de ce tournoi, elle doit annoncer qu’elle investira une part importante des 6 milliards de dollars américains que l’organisation tirera de ce tournoi et s’assurera que ce fonds est utilisé pour indemniser directement les travailleurs et leurs familles.”

Mustafa Qadri, directeur général de l’organisation internationale de défense des droits de l’homme Equidem, a également publié une déclaration dénonçant Infantino.

“L’histoire ne jugera pas ce moment avec bonté. Le discours d’Infantino était une insulte aux milliers de femmes et d’hommes qui travaillent dur et qui ont rendu la Coupe du monde possible », lit-on dans le communiqué.

« Il avait une occasion parfaite de reconnaître que des milliers de femmes et d’hommes des pays les plus pauvres sont venus vers les pays les plus riches pour faire face à la tromperie, l’exploitation et la discrimination », a déclaré Qadri.

L’exécutif a expliqué que “chaque jour, les travailleurs contactent Equidem au sujet des salaires impayés, des abus et sont terrifiés à l’idée de s’exprimer par crainte de représailles de la part des employeurs”. La solution actuelle est qu’Infantino devrait créer un “fonds d’indemnisation complet et exiger que le Qatar crée un centre indépendant pour les travailleurs migrants afin que les travailleurs aient un espace sûr pour déposer des plaintes et obtenir le soutien dont ils ont besoin”.

Interrogé sur un plan d’indemnisation pour les travailleurs migrants lors de la conférence de presse de samedi, Infantino a déclaré que “la FIFA ne peut pas dicter à un pays souverain quoi faire et qui payer”, comme l’a rapporté Heather Wright, correspondante de CTV National News.

Amnesty International a demandé à la FIFA de mettre en place un fonds d’indemnisation pour les travailleurs migrants et leurs familles qui corresponde au montant total des prix versés aux 32 équipes du Qatar (440 millions de dollars). Selon un rapport du Guardian, plus de 6 500 ouvriers sont morts pendant la construction au cours de la dernière décennie pour se préparer au tournoi.

En plus d’aborder le sujet lors de la conférence de presse, la FIFA a publié samedi une déclaration confirmant qu’Infantino a rencontré le ministre du Travail du Qatar, SE Ali bin Samikh Al Marri, pour discuter du “cadre juridique existant qui comprend un fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs”. Celui-ci est en place depuis 2018.

“La FIFA se félicite des assurances fournies par les autorités qatariennes concernant le traitement des questions de travail actuellement en place dans l’État du Qatar”, a déclaré Infantino.

“J’apprécie les garanties fournies par le ministre que ce mécanisme d’indemnisation soit également en place pour l’avenir avec les mêmes fonds permettant aux travailleurs de déposer des cas couverts par le cadre de la loi”, a-t-il déclaré.

Selon la déclaration de la FIFA, le fonds actuel a versé plus de 350 millions de dollars américains en indemnisation aux travailleurs “principalement confrontés aux retards et au non-paiement des salaires”. Il n’y a aucune mention de blessure ou de mort.

Alors que le tournoi se rapproche, les appels à un meilleur plan de rémunération se poursuivent.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 débutera dimanche alors que le pays hôte, le Qatar, affrontera l’Équateur lors de l’ouverture du tournoi à 11 h 00 HNE / 8 h 00 PST. La couverture d’avant-match commence sur CTV et TSN à 10 h 45 HNE/7 h 45 HNP.