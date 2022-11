Les organisations d’anciens combattants du comté de Will apporteront de la valeur aux communautés – Shaw Local

Greg Roach souligne fièrement son appartenance de longue date à la Légion américaine.

Roach, le vice-commandant principal du Plainfield American Legion Marne Post 13, a déclaré qu’il appartenait à l’American Legion depuis 23 ans et aux Sons of the American Legion depuis “quatre ou cinq ans”.

De plus, la femme de Roach, Jennifer, et leurs enfants, Gregory et Kate, sont actifs dans le poste.

Marne Post 13 compte 350 membres de la Légion américaine (“Ce sont les vétérans”, a déclaré Roach), ainsi que 80 membres des Sons of the American Legion et 60 membres de l’auxiliaire de la légion, a-t-il déclaré.

Roach a déclaré que le poste comptait pas mal de jeunes membres et il pense que c’est en partie parce qu’il a montré à la communauté que Marne Post 13 était plus qu’un club social. Il promeut activement les quatre piliers de la Légion américaine : anciens combattants et réhabilitation, sécurité nationale, américanisme et enfants et jeunes.

À cette fin, Marne Post 13 organise chaque année un défilé du Memorial Day. En 2022, environ 1 000 personnes y ont assisté, a déclaré Roach. Le poteau décore les tombes du cimetière communautaire et du cimetière Sainte-Marie Immaculée de Paris, a déclaré Roach.

Marne Post 13 participe aux événements locaux de la Journée des anciens combattants et organise des événements de retrait du drapeau, a déclaré Roach.

“Nous voulons que les gens réalisent que nous avons un amour très fort pour notre pays, nos documents fondateurs et notre système de gouvernement”, a déclaré Roach. “Notre drapeau est très, très important pour nous.”

Marne Post 13 organise des concours de rédaction et d’art pour les étudiants et paie les étudiants, y compris le transport, pour participer à un programme gouvernemental simulé au niveau de l’État, a déclaré Roach.

Le poste attribue 13 000 $ en bourses chaque année à quatre diplômés du district 202 de Plainfield ainsi qu’aux enfants et petits-enfants des membres de la Légion, a déclaré Roach.

Le poste collecte des fonds pour des bourses d’études et d’autres projets grâce à ses locations de salles, ses machines de jeu, son bingo et d’autres événements, a déclaré Roach.

Roach a déclaré qu’il comprenait que les jeunes étaient occupés et qu’ils pourraient être “repoussés à la maison” s’ils divisaient davantage leur temps loin de leur famille.

“Mais s’ils amènent toute la famille, ils verront la valeur”, a déclaré Roach.

Néanmoins, l’adhésion à la Légion américaine a diminué. Roach a déclaré qu’en 1980, la Légion américaine dans l’Illinois comptait 160 000 membres. Aujourd’hui, ce nombre est de 80 000, a-t-il déclaré.

La diminution du nombre de membres est préoccupante. Roach a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles les chiffres sont inférieurs est que les États-Unis sont passés à une armée entièrement volontaire après la guerre du Vietnam.

“Cela signifie un pourcentage beaucoup plus faible d’anciens combattants”, a déclaré Roach.

Le commandant de l’American Legion Marne Post 13 James Castaneda, à droite, un vétéran de la Marine, s’enregistre avec Lee Perignon, un vétéran de la Marine et membre de la Légion américaine depuis 48 ans, alors qu’ils se préparent pour la soirée BINGO. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Très peu de jeunes viennent aux réunions”

Thomas Horn, commandant de poste de l’American Legion Post 1080 à Joliet, a déclaré qu’il était difficile d’attirer des membres plus jeunes.

“Je suis à peu près le plus jeune ici sur le conseil d’administration à 73 ans”, a déclaré Horn. « Nous ne pouvons faire courir personne. Et très peu de jeunes viennent aux réunions.

Horn a déclaré que la démographie est en partie à blâmer puisque “les jeunes n’achètent pas dans ces vieux quartiers”.

Mais Horn a déclaré que de nombreuses organisations de services avaient également du mal à attirer des membres plus jeunes. Horn comprend qu’ils sont occupés par le travail et les activités familiales.

“Mais la jeune génération ne semble tout simplement pas apprécier l’appartenance à un club”, a déclaré Horn.

“Les organisations d’anciens combattants ne sont qu’une mine d’informations”

Jackie Moore de Floride, dont le défunt mari, Charles, appartenait à Harry E. Anderson VFW Post 9545 et Tom E Hartung American Legion Post 1977, tous deux à New Lenox, pense que les jeunes pourraient se détourner des organisations d’anciens combattants parce qu’ils ne sont pas intéressés. dans les activités sociales.

“Ils pensent que les personnes âgées sont ennuyeuses”, a déclaré Moore. «Et ils pensent que beaucoup de petites choses qu’ils font sont ringardes et ringardes. Ils ne se rendent pas compte que les organisations d’anciens combattants ne sont qu’une mine d’informations.

Moore a déclaré que de nombreux anciens combattants ne comprennent pas les services disponibles via le Département américain des services aux anciens combattants, des soins médicaux à l’assistance aux funérailles.

De nombreux anciens combattants comprennent également que Adhésion à la Légion américaine ou Adhésion aux anciens combattants des guerres étrangères vient avec des avantages particuliers qui leur sont propres, aussi.

Mais les avantages ne semblent pas être “un grand attrait non plus”, a-t-elle déclaré.

“C’est très triste”, a déclaré Moore. “Certains des meilleurs soins au monde sont disponibles dans un hôpital pour anciens combattants.”

Moore a déclaré que son mari avait reçu des soins à l’hôpital Edward Hines, Jr. VA à Hines et au Bruce W. Carter Department of Veterans Affairs Medical Center en Floride.

Les légions américaines et les VFW donnent également aux anciens combattants la possibilité de se servir les uns les autres et de servir la communauté, a-t-elle déclaré. Les membres pourraient conduire à des rendez-vous médicaux pour collecter des fonds pour les anciens combattants sans abri, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas parce qu’ils ne se battent plus qu’ils ne se soutiennent pas”, a déclaré Moore.

Les meilleurs souvenirs de certaines personnes sont liés aux organisations d’anciens combattants, même lorsqu’eux-mêmes n’ont jamais servi.

Ron Reeder, un vétéran de l’armée, porte sa casquette d’ancien combattant coréen lors de la soirée BINGO au poste 13 de la Légion américaine de la Marne à Plainfield jeudi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Les connexions en ligne ne remplacent pas la camaraderie en personne

Loretta DeMoss de Joliet a déclaré qu’elle avait grandi dans des organisations d’anciens combattants, ce qui l’avait stimulée à s’impliquer dans une organisation de Wilmington Moose et au Joliet East Side Athletic Club; ce dernier avait une forte implication des anciens combattants, a-t-elle déclaré.

DeMoss a déclaré que son arrière-grand-mère était l’une des premières membres auxiliaires du Cantigny Post VFW à Joliet. De nombreux membres de sa famille étaient impliqués auprès des vétérans américains handicapés avant la naissance de DeMoss, a-t-elle déclaré.

Quand DeMoss était enfant, sa tante travaillait dans la cuisine d’un Lockport VFW et son oncle travaillait dans le bar. La tante et l’oncle ont également aidé à coordonner les événements de vacances, a-t-elle déclaré. DeMoss a déclaré qu’elle et son cousin avaient mis de l’argent dans le juke-box et “dansé et dansé”.

“Tous les quatre enfants de l’ancienne Buick et maman et papa avaient l’habitude d’aller au VFW pour les frites de poisson tous les vendredis”, a déclaré DeMoss.

Le père de DeMoss est devenu plus tard commandant de poste d’un VFW à Rockdale, qui était fortement impliqué dans un carnaval et un défilé annuels, a-t-elle déclaré.

“Tout le monde était sympathique”, a déclaré DeMoss. “J’ai grandi avec beaucoup de familles là-bas.”

DeMoss a déclaré que les VFW étaient l’endroit où les anciens combattants pouvaient trouver du soutien auprès d’anciens combattants qui comprenaient «ce qu’ils avaient traversé». Ils pourraient jouer aux cartes avec leurs pairs et amener leur famille à des événements.

Avant que la technologie ne facilite la communication, rencontrer des amis pour des frites de poisson ou des fêtes de fin d’année signifiait plus, a-t-elle déclaré. Elle est triste de voir les organisations de services diminuer en nombre. Elle estime que les connexions uniquement en ligne sont insuffisantes pour des relations solides.

“Ils n’ont pas la camaraderie” dit-elle. «Ils n’ont pas cette amitié; ils n’ont pas ce lien. Je n’ai plus ces amis comme avant. Je me demande toujours ce qu’ils font maintenant. Sont-ils encore en vie ? Sont-ils toujours à Joliet ? Sont-ils toujours impliqués dans des VFW ou des DAV ? »