Les réductions du budget de l’aide étrangère du gouvernement représentent un «coup tragique» pour nombre des communautés les plus à risque du monde, ont déclaré 200 organisations caritatives britanniques.

Les dommages économiques causés par la pandémie de Covid-19 ont conduit le gouvernement à suspendre son engagement manifeste de dépenser 0,7% du revenu national pour l’aide à l’étranger, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab révélant mercredi que le montant avait été réduit à 0,5%.

«L’annonce d’aujourd’hui est un coup tragique pour bon nombre des personnes les plus marginalisées du monde que le Royaume-Uni a autrefois soutenues, et pour la réputation du Royaume-Uni en tant que partenaire de développement de confiance», les dirigeants de 200 organisations caritatives, dont Save the Children, Oxfam, ONE, Christian Aid and Care International a écrit dans un communiqué.

«Le gouvernement n’a même pas épargné les pays ravagés par la crise humanitaire, la maladie, la guerre et la pauvreté. Lorsque d’autres pays font un pas en avant et renforcent leurs budgets d’aide, le Royaume-Uni a plutôt choisi de prendre du recul. »

M. Raab avait été précédemment accusé d’avoir «fait des coupes draconiennes» dans le budget de l’aide étrangère, l’ancien secrétaire conservateur au développement international, Andrew Mitchell, critiquant son collègue pour avoir «échappé» les détails de la réduction des dépenses dans un communiqué mercredi soir.

M. Raab a expliqué comment 8,11 milliards de livres sterling du budget d’aide seraient alloués par le ministère des Affaires étrangères – environ 80% des dépenses totales du Royaume-Uni – dont 906 millions de livres sterling pour la préparation et la réponse humanitaires.

Les travaux impliquant cet argent se concentreront sur les pays les plus touchés par le risque de famine, notamment le Yémen, la Syrie, la Somalie et le Soudan du Sud.

Le gouvernement s’attend à ce qu’un peu moins de 10 milliards de livres sterling soient alloués aux ministères pour les dépenses d’aide en 2021/22.

Après la déclaration de M. Raab, le député d’arrière-ban conservateur, M. Mitchell, a déclaré: «Ces mots cachent les coupes les plus draconiennes jamais faites par la Grande-Bretagne et affectent de nombreux pays où la Grande-Bretagne entretient des relations profondes et durables.

«Il y a peu de détails, mais nous savons que les réductions sont proches de 50 pour cent. C’est une déclaration qui aurait dû être faite aux députés de la Chambre des communes, plutôt que de se glisser à la fin de la journée dans une communication écrite.

La lettre signée par les dirigeants de l’organisme de bienfaisance a déclaré que la Grande-Bretagne avait la chance en 2021 de faire preuve de leadership en tant qu’hôte du G7 et des sommets de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, mais « retirer les investissements vitaux nécessaires pour protéger tout le monde contre les pandémies de santé, les conflits et le changement climatique, le mauvais coup ».

Kevin Watkins, directeur général de Save the Children, a ajouté: «Ces réductions réduiront d’une fraction les emprunts du Royaume-Uni, mais dévasteront des vies dans de nombreux pays parmi les plus pauvres du monde.

«À un moment où le Royaume-Uni devrait diriger la communauté internationale pour répondre à la crise climatique avant le sommet sur le climat, il réduit l’aide aux communautés en première ligne de cette crise.

«La réputation durement acquise du Royaume-Uni pour son leadership international dans le domaine de l’aide est en lambeaux.»

