Les organisations caritatives exigent un cessez-le-feu immédiat dans la guerre Hamas-Israël, plaidant : « Pour le bien des innocents, arrêtez les bombardements ». Alors que les familles en deuil organisaient les funérailles des enfants tués par les frappes sur Gaza, les secouristes craignaient qu’au moins 600 nourrissons ne soient enterrés sous les décombres. Les agences ont déclaré que des milliers de personnes dans l’enclave palestinienne assiégée sont privées de nourriture, d’installations sanitaires et de médicaments et sont réduites à boire de l’eau polluée en désespoir de cause. Dr Halima Begum, directrice générale de l’association caritative ActionAid UK, a déclaré : « Nous exigeons davantage de la part des innocents de tous bords pris dans cette spirale de catastrophe. [starting] avec un objectif crucial : un cessez-le-feu immédiat. Nos collègues de la région et ceux qu’ils soutiennent s’accrochent à l’espoir comme dernière bouée de sauvetage. Nous devons veiller à ce que l’espoir ne disparaisse pas.» Les appels à la paix interviennent alors que les Nations Unies exhortent les deux parties à autoriser la création de « couloirs » d’aide vers le territoire détruit. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à un « accès humanitaire rapide et sans entrave » aux 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza, alors qu’Israël poursuit ses représailles aux ravages du Hamas dans plusieurs de ses villes du sud le 7 octobre.

Il a ajouté : « Nous avons besoin de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant maintenant. Nous en avons besoin à grande échelle et de manière durable. Il ne s’agit pas d’une simple opération. En termes simples, cela signifie que les humanitaires doivent pouvoir faire parvenir l’aide et pouvoir la distribuer en toute sécurité. Un premier lot de 20 camions chargés de fournitures d’urgence devrait passer aujourd’hui par le terminal égyptien de Rafah vers Gaza, sous la supervision de l’ONU. Mais les agences ont déclaré que seul un arrêt complet du conflit leur permettrait d’établir des itinéraires sûrs pour acheminer suffisamment de nourriture, d’eau et de médicaments. Les États-Unis ont utilisé leur veto au Conseil de sécurité de l’ONU mercredi pour bloquer une résolution appelant Israël à autoriser une « pause humanitaire » dans les combats afin d’ouvrir de tels couloirs. Son ambassadrice Linda Thomas-Greenfield a qualifié la résolution d’inacceptable car elle ne mentionne pas le droit d’Israël à l’autodéfense. Le Royaume-Uni s’est abstenu, affirmant que le libellé ne couvrait pas le fait que le Hamas utilise des Palestiniens comme boucliers humains.

Le Département d’État américain a demandé hier soir à tous les Américains « de faire preuve d’une prudence accrue », en raison de l’escalade des tensions au Moyen-Orient, et a mis en garde contre « le potentiel d’attaques terroristes, [and] manifestations ou actions violentes contre les citoyens et les intérêts américains ». La contre-offensive israélienne a déclenché des protestations dans toute la région et au-delà. L’ambassade américaine à Beyrouth a été évacuée alors que les manifestants prenaient d’assaut les barricades et mettaient le feu autour de l’enceinte. Quelque 5 000 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées depuis l’invasion d’Israël par le Hamas. L’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, a déclaré que les familles gazaouies buvaient à la mer et à des puits sales. Saleem Oweis, son responsable pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a mis en garde contre le risque de « maladies, de déshydratation et éventuellement de mort pour les enfants ». Il a ajouté : « La situation humanitaire à Gaza est vraiment catastrophique. » Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al Qudra, a déclaré qu’il « pense qu’il y a des survivants dans les décombres, mais le processus pour les atteindre est gravement entravé en raison des frappes aériennes constantes ».

Israël a coupé la nourriture, l’eau, l’électricité et le carburant à Gaza en réponse à l’attaque du 7 octobre et s’est engagé à ne pas laisser entrer de fournitures depuis son territoire jusqu’à ce que le Hamas libère tous ses otages. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la crise était « hors de contrôle ». Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajouté : « Nos camions sont chargés et prêts à partir. « Nous travaillons avec les Sociétés du Croissant-Rouge égyptien et palestinien pour livrer nos fournitures à Gaza dès que le terminal de Rafah sera ouvert. « Le carburant est également nécessaire pour alimenter les générateurs des hôpitaux, les ambulances et les usines de dessalement – ​​et nous exhortons Israël à ajouter du carburant aux fournitures vitales autorisées. » Aline Rumonge, responsable des chaînes d’approvisionnement au Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a déclaré à la BBC : « Nous avons plus de 1 000 tonnes de nourriture à la frontière égyptienne à Rafah. » Elle a déclaré que les 60 camions pourraient nourrir un peu moins d’un demi-million de personnes pendant une semaine.

La maison à Gaza d’Ahmed, un travailleur de Save the Children – père de six enfants dont cinq âgés de moins de 18 ans – a été touchée par des frappes aériennes. Il a déclaré : « Ce pour quoi vous avez travaillé toute votre vie a disparu, votre maison est détruite. « Le pire, c’est que vous êtes éveillés toute la nuit au son des frappes aériennes et des cris de vos enfants. Nous avons besoin de vos prières. » Plus de 200 organisations, dont Save the Children, ont signé une lettre ouverte exigeant un cessez-le-feu immédiat. On pouvait y lire : « Les événements de la semaine dernière nous ont conduits au précipice d’une catastrophe humanitaire et le monde ne peut plus attendre. » Oxfam, War Child UK et Islamic Relief ont également appelé les chefs d’État et le Conseil de sécurité de l’ONU à « donner la priorité à la préservation de la vie humaine par-dessus tout ». Israël a frappé hier les villes gazaouies de Khan Yunis et Deir Al-Balah ainsi que des parties du sud de la bande qu’il avait déclarées sûres tout en réduisant le territoire à « des décombres et de la poussière ».

Le ministère de la Santé de Gaza a affirmé que sur 3 478 Palestiniens tués et 12 065 blessés, 70 % étaient des enfants, des femmes ou des personnes âgées. Le bilan comprend quelque 500 civils qui seraient morts lorsqu’une roquette a fait exploser l’hôpital al-Ahli où ils s’étaient réfugiés. Les Forces de défense israéliennes ont affirmé qu’un missile tiré sur elles par des terroristes islamistes à l’intérieur de Gaza avait mal fonctionné et avait touché l’enceinte – mais les responsables du Hamas accusent le régime de Jérusalem de mentir. Au moins six Palestiniens ont été tués hier lors d’une opération militaire israélienne dans le camp de réfugiés de Nur Shams à Tulkarem, en Cisjordanie occupée par Israël. Le groupe humanitaire du Croissant-Rouge palestinien a déclaré : « Il est difficile d’atteindre certains des blessés et les ambulances avec des blessés à l’intérieur sont détenues par les forces d’occupation. » Le ministre des Affaires étrangères, Andrew Mitchell, a déclaré qu’une crise humanitaire à Gaza était « imminente » et a ajouté que la Grande-Bretagne faisait « tout ce qu’elle pouvait » pour aider ceux qui en avaient besoin.