Quelque 35 millions d’Américains ont donné un total de 2,5 milliards de dollars US le mardi de dons à des causes de toutes sortes, dont 808 millions de dollars en dons en ligne.

Les dons ont globalement augmenté de 25% par rapport au total collecté lors de cet événement en 2019 – la première année où la campagne a commencé à calculer les dons effectués hors ligne, par exemple en envoyant un chèque ou en donnant de l’argent, en plus des contributions en ligne.

Cette bonne nouvelle est venue comme un soulagement pour certains des dirigeants à but non lucratif qui avaient exprimé leurs inquiétudes selon lesquelles les donateurs qui avaient donné plus que d’habitude tout au long de 2020 en raison de la pandémie COVID-19 et de la détresse économique pourraient éviter cette manifestation annuelle de soutien aux organismes de bienfaisance. Par exemple, un événement antérieur, #GivingTuesdayNow, a permis de recueillir plus de 503 millions de dollars en mai pour le soulagement de la pandémie.

Donner mardi a lieu le mardi après Thanksgiving, qui est tombé le 1er décembre en 2020.

Giving Tuesday a été lancé en 2012 par le 92nd Street Y à New York et la Fondation des Nations Unies. Il est devenu un mouvement de générosité mondial couvrant non seulement les États-Unis, mais plus de 70 autres pays.

Une douzaine de pays, dont le Chili, le Ghana et l’Irlande, ont eu leur première campagne Mardi de dons en 2020.

En théorie, collecter des dons en ligne en utilisant les médias sociaux ne coûte rien. Cependant, ce n’est pas nécessairement vrai dans la pratique. Les recherches que j’ai menées avec un collègue suggèrent que les groupes avec une plus grande présence sur les réseaux sociaux ont tendance à obtenir plus de dons lors des jours de dons en ligne.

