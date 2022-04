Les organisateurs syndicaux d’Apple en Géorgie inspirés par les employés des entrepôts d’Amazon

Des employés menant une campagne de syndicalisation dans un magasin de détail Apple en Géorgie ont été inspirés par des employés d’Amazon qui ont tenté de syndiquer un entrepôt à Bessemer, en Alabama, pendant la pandémie de Covid.

Les remarques, que les membres du comité d’organisation syndicale d’Apple ont faites dans une interview avec CNBC, montrent que la campagne syndicale très médiatisée dans un entrepôt d’Amazon l’année dernière a un effet d’entraînement sur d’autres entreprises technologiques, même si cet effort a échoué.

L’effort de syndicalisation du magasin Apple du Cumberland Mall à Atlanta « a commencé l’été dernier, en voyant ce qui se passait à Bessemer, en Alabama, avec l’entrepôt d’Amazon », a déclaré Derrick Bowles, membre du comité d’organisation d’Apple Retail Union.

La couverture médiatique de la campagne syndicale l’a amené à se syndiquer sur son lieu de travail et l’a finalement conduit à l’AFL-CIO et aux Communication Workers of America, qui représenteront le magasin de Géorgie si les employés décident de se syndiquer lors d’une élection qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. semaines. Il n’a rencontré aucun des organisateurs de Bessemer, mais dit qu’il a « un énorme respect » pour ce qu’ils ont fait.

Plus de 70% des 107 employés éligibles du magasin ont signé des cartes indiquant leur intérêt à se syndiquer, selon un dossier du NLRB. D’autres ont été ajoutés depuis que la campagne syndicale a été rendue publique, ont déclaré les organisateurs.

En cas de succès, le magasin Cumberland Mall pourrait être le premier site Apple syndiqué.

Amazon fait face à une longue bataille de travail à Bessemer, en Alabama, depuis 2020. Amazon s’est farouchement opposé aux travailleurs qui souhaitaient rejoindre le syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins, créant des sites Web exhortant les travailleurs à « le faire sans cotisations » et supervisant l’installation d’un syndicat controversé. boîte aux lettres devant l’établissement pour recueillir les votes.

La campagne syndicale a attiré l’attention nationale et le soutien des législateurs, y compris un message du président Biden disant que les travailleurs faisaient un « choix d’une importance vitale ». En fin de compte, l’effort a été vaincu en avril 2021, et à nouveau lors d’une élection à refaire en mars 2022, bien que la marge de défaite ait été plus étroite la deuxième fois. Les employés d’Amazon dans un entrepôt à Staten Island, New York, ont voté avec succès pour se syndiquer plus tôt ce mois-ci.

Les organisateurs de la vente au détail d’Apple n’ont pas encore fait face au même niveau de résistance de la part d’Apple que les travailleurs de Bessemer d’Amazon, bien qu’ils aient déclaré que cela ne les surprendrait pas si Apple combattait le syndicat maintenant qu’il est public.

Les organisateurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas en colère contre Apple et pensaient que c’était une bonne entreprise qui se battait pour la sécurité de ses travailleurs. Ils veulent juste une place à la table pour demander des salaires plus élevés pour suivre le coût de la vie et avoir leur mot à dire sur les conditions de travail qui traitent de la sécurité, comme les règles de masquage des magasins.

« Apple embauchera les personnes les plus cool qui ont les capacités, les pensées et les idées les plus incroyables », a déclaré Elli Daniels, qui fait partie du comité d’organisation. « Ce qui m’a vraiment amené à la table du syndicat, c’est que tous ces esprits incroyables se sont réunis pour s’assurer que, non seulement nous avons cette force en nombre, mais aussi, ‘nous savons ce qui est le mieux pour nous.' »

Plus tôt cette semaine, les employés du magasin Apple Grand Central Terminal à New York ont ​​révélé qu’ils avaient commencé à recueillir des signatures afin de déposer auprès du NLRB une élection syndicale avec Workers United. Les organisateurs demandent de meilleurs salaires et avantages sociaux, dont un salaire minimum de 30 $ de l’heure.

Les organisateurs du Cumberland Mall ont déclaré qu’ils se concentraient sur leur propre magasin et leurs collègues locaux, mais espèrent que leur volonté syndicale pourra inspirer d’autres travailleurs d’Apple à d’autres endroits.

« Nous espérons que cela sera rendu public, et ils verront que nous le faisons strictement par amour, et notre pouvoir d’organiser et de former notre syndicat, nous espérons que cela les influencera vraiment pour dire, ‘hé, s’ils peuvent le faire , pourquoi ne pouvons-nous pas? « », A déclaré Daniels.

« Nous sommes heureux d’offrir une rémunération et des avantages très solides aux employés à temps plein et à temps partiel, y compris les soins de santé, le remboursement des frais de scolarité, un nouveau congé parental, un congé familial payé, des subventions annuelles en actions et de nombreux autres avantages », a déclaré un porte-parole d’Apple dans une déclaration.