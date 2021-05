Les autorités de Saint-Pétersbourg ont déclaré samedi qu’elles avaient pris les mesures de santé et de sécurité nécessaires avant la co-organisation des matches de l’Euro 2020, alors que les cas de virus dans la ville continuaient d’augmenter. La deuxième ville de Russie devrait accueillir sept matches, dont un quart de finale, en juin et juillet après le report du tournoi d’un an en raison de la pandémie. « Nous sommes sûrs que nous pouvons fournir toutes les mesures de sécurité, nous n’avons pas peur », a déclaré le chef du comité d’organisation local, Alexei Sorokin, aux journalistes lors d’une conférence de presse samedi.

Selon les organisateurs, les fans devront porter des masques pendant les matchs et auront besoin d’un test Covid négatif.

Le stade de la ville, Gazprom Arena, sera rempli à 50% de sa capacité.

Auparavant, la Russie avait annoncé que les détenteurs étrangers de billets Euro 2020 seraient autorisés à entrer dans le pays sans visa.

Vendredi, un décompte gouvernemental a signalé plus de 800 nouveaux cas quotidiens à Saint-Pétersbourg pour la première fois depuis fin mars.

Le même jour, un hôpital temporaire pour patients Covid, fermé en février, a été remis en service.

La Russie a été parmi les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus avec le sixième plus grand nombre de cas au monde et a imposé un verrouillage strict lorsque la pandémie a balayé le pays pour la première fois au printemps dernier.

La plupart des mesures ont été levées en quelques mois, les autorités ayant choisi de protéger l’économie en difficulté et de mettre leurs espoirs dans la lutte contre l’épidémie avec des vaccins.

Bien qu’une campagne de vaccination de masse ait commencé début décembre, devant la plupart des pays, la Russie a eu du mal à innoculer ses citoyens.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici